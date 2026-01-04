Consigue un nuevo juego de plataformas gratis en Steam antes del 10 de enero de 2026

Steam regala un juego de plataformas y carreras multijugador: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma líder en distribución digital de videojuegos para PC, ofrece por tiempo limitado un nuevo título de tarimas y carreras completamente gratis. Hasta el 10 de enero de 2026, cualquier usuario puede añadir este juego a su biblioteca sin costo y ahorrar 5 euros en el proceso.

Esta promoción forma parte de la estrategia de Steam de acercar propuestas variadas y accesibles a millones de jugadores, especialmente durante la temporada de fiestas y estrenos destacados.

Cuál es el videojuego obsequiado por Steam

Billie’s Wheelie, desarrollado por M4DOOM y lanzado en octubre de 2025, se ha hecho popular en los primeros días de 2026 gracias a su descarga gratuita. El juego propone carreras dinámicas y desafíos en escenarios coloridos, en los que el jugador controla a Billie, un simpático hámster dentro de una bola, superando obstáculos y recogiendo queso en su camino hacia la meta.

De qué trata Billie’s Wheelie y por qué probarlo

Billie’s Wheelie es un juego de plataformas casual en el que la diversión y el caos van de la mano. Los jugadores deben rodar, saltar y acelerar a través de todo tipo de pistas dinámicas, enfrentando retos y sorteando trampas. La mecánica recuerda a títulos clásicos como Super Monkey Ball, pero añade su propio toque caótico y simpático.

El objetivo principal es llegar primero a la meta, manteniendo el equilibrio y utilizando potenciadores como escudos y turbos. Además, recoger todos los trozos de queso repartidos por los mapas suma puntos y recompensas.

Modos de juego y funciones destacadas

Multijugador online: Permite partidas de hasta 8 jugadores, tanto en modo cooperativo como competitivo, lo que facilita disfrutar el juego con amigos o enfrentar a jugadores de todo el mundo.

Desafíos y récords: Incluye marcadores globales para intentar batir los tiempos de otros usuarios y desafíos individuales para mejorar habilidades.

Personalización: Se pueden desbloquear trajes, apariencias y emotes para celebrar al final de las carreras.

Requisitos técnicos y facilidad de acceso

El juego está optimizado para funcionar en casi cualquier PC moderna. Basta con 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica básica para correrlo sin inconvenientes, y solo ocupa 500 MB de espacio en disco. Esto lo convierte en una opción accesible tanto para ordenadores actuales como para sistemas más antiguos.

Opiniones y recepción de los usuarios

Durante sus primeros días en Steam, el título recibió críticas mayormente positivas. Sin embargo, tras abrirse la descarga gratuita a todo el mundo, las reseñas se tornaron más variadas: algunos jugadores mencionan que la experiencia puede parecer sencilla en comparación con juegos de gran presupuesto, aunque la mayoría coincide en que es ideal para partidas rápidas y divertidas, especialmente en compañía.

Cómo reclamar el juego gratis en Steam

Para añadir el juego a tu biblioteca:

Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación o la web. Busca el nombre del juego en la tienda o accede al enlace de la promoción. Haz clic en el botón de “Añadir a la biblioteca” o “Obtener” antes del 10 de enero de 2026. El juego quedará vinculado a tu cuenta para siempre, sin necesidad de instalarlo de inmediato.

Qué hace especial a Steam para este tipo de ofertas

Steam no solo es una tienda digital, sino una red social y una plataforma integral para jugadores de PC. Sus campañas de juegos gratis y ofertas de temporada permiten a los usuarios descubrir títulos nuevos sin costo, ampliar su biblioteca y disfrutar de experiencias multijugador, foros y guías de la comunidad.

La facilidad para reclamar estos regalos y la compatibilidad con sistemas modestos hacen que estas promociones sean altamente valoradas.

Aprovechar juegos gratuitos en Steam es una excelente forma de explorar nuevos géneros y divertirse en compañía, sin gastar dinero y con la garantía de poder acceder al título en cualquier momento desde tu biblioteca digital.