Consigue un nuevo juego de plataformas gratis en Steam antes del 10 de enero de 2026

Steam, la plataforma líder en distribución digital de videojuegos para PC, ofrece por tiempo limitado un nuevo título de tarimas y carreras completamente gratis. Hasta el 10 de enero de 2026, cualquier usuario puede añadir este juego a su biblioteca sin costo y ahorrar 5 euros en el proceso.
Esta promoción forma parte de la estrategia de Steam de acercar propuestas variadas y accesibles a millones de jugadores, especialmente durante la temporada de fiestas y estrenos destacados.
Cuál es el videojuego obsequiado por Steam
Billie’s Wheelie, desarrollado por M4DOOM y lanzado en octubre de 2025, se ha hecho popular en los primeros días de 2026 gracias a su descarga gratuita. El juego propone carreras dinámicas y desafíos en escenarios coloridos, en los que el jugador controla a Billie, un simpático hámster dentro de una bola, superando obstáculos y recogiendo queso en su camino hacia la meta.
De qué trata Billie’s Wheelie y por qué probarlo
Billie’s Wheelie es un juego de plataformas casual en el que la diversión y el caos van de la mano. Los jugadores deben rodar, saltar y acelerar a través de todo tipo de pistas dinámicas, enfrentando retos y sorteando trampas. La mecánica recuerda a títulos clásicos como Super Monkey Ball, pero añade su propio toque caótico y simpático.
El objetivo principal es llegar primero a la meta, manteniendo el equilibrio y utilizando potenciadores como escudos y turbos. Además, recoger todos los trozos de queso repartidos por los mapas suma puntos y recompensas.
Modos de juego y funciones destacadas
- Multijugador online: Permite partidas de hasta 8 jugadores, tanto en modo cooperativo como competitivo, lo que facilita disfrutar el juego con amigos o enfrentar a jugadores de todo el mundo.
- Desafíos y récords: Incluye marcadores globales para intentar batir los tiempos de otros usuarios y desafíos individuales para mejorar habilidades.
- Personalización: Se pueden desbloquear trajes, apariencias y emotes para celebrar al final de las carreras.
Requisitos técnicos y facilidad de acceso
El juego está optimizado para funcionar en casi cualquier PC moderna. Basta con 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica básica para correrlo sin inconvenientes, y solo ocupa 500 MB de espacio en disco. Esto lo convierte en una opción accesible tanto para ordenadores actuales como para sistemas más antiguos.
Opiniones y recepción de los usuarios
Durante sus primeros días en Steam, el título recibió críticas mayormente positivas. Sin embargo, tras abrirse la descarga gratuita a todo el mundo, las reseñas se tornaron más variadas: algunos jugadores mencionan que la experiencia puede parecer sencilla en comparación con juegos de gran presupuesto, aunque la mayoría coincide en que es ideal para partidas rápidas y divertidas, especialmente en compañía.
Cómo reclamar el juego gratis en Steam
Para añadir el juego a tu biblioteca:
- Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación o la web.
- Busca el nombre del juego en la tienda o accede al enlace de la promoción.
- Haz clic en el botón de “Añadir a la biblioteca” o “Obtener” antes del 10 de enero de 2026.
- El juego quedará vinculado a tu cuenta para siempre, sin necesidad de instalarlo de inmediato.
Qué hace especial a Steam para este tipo de ofertas
Steam no solo es una tienda digital, sino una red social y una plataforma integral para jugadores de PC. Sus campañas de juegos gratis y ofertas de temporada permiten a los usuarios descubrir títulos nuevos sin costo, ampliar su biblioteca y disfrutar de experiencias multijugador, foros y guías de la comunidad.
La facilidad para reclamar estos regalos y la compatibilidad con sistemas modestos hacen que estas promociones sean altamente valoradas.
Aprovechar juegos gratuitos en Steam es una excelente forma de explorar nuevos géneros y divertirse en compañía, sin gastar dinero y con la garantía de poder acceder al título en cualquier momento desde tu biblioteca digital.