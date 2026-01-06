Así es el papel electrónico, la tecnología que cambiaría la forma en la que usamos el celular, televisores y demás pantallas

El papel electrónico desarrollado en Suecia promete revolucionar las pantallas de teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores y visores de realidad aumentada por su alta definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos en Suecia ha dado un paso determinante hacia el futuro de las pantallas con el desarrollo de una tecnología llamada papel electrónico. Este avance redefine las posibilidades técnicas de los dispositivos y promete transformar la manera en que las personas perciben e interactúan con la información visual en teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores y visores de realidad virtual o aumentada.

Este proyecto surge como una respuesta a las limitaciones históricas de la tecnología de pantallas. Aunque la industria ha presenciado avances notables desde los años 90, con lanzamientos como la Virtual Boy de Nintendo y, más recientemente, los sofisticados visores de empresas como Apple, la calidad de imagen de estos dispositivos todavía no lograba igualar la precisión de la visión humana.

Los investigadores suecos han superado este desafío, estableciendo un nuevo estándar de resolución que ningún dispositivo había conseguido hasta la fecha.

Qué es el papel electrónico y de dónde surge el proyecto

El papel electrónico o retina E-paper es una innovación que permite mostrar imágenes en color realistas, con píxeles tan pequeños que resultan indetectables para el ojo humano. El desarrollo de esta tecnología se basa en la necesidad de crear pantallas que puedan competir con la agudeza visual natural, un objetivo que, hasta ahora, parecía inalcanzable debido a problemas técnicos y de manufactura.

La tecnología de retina E-paper permite reproducir imágenes en color realistas con píxeles tan pequeños como los fotorreceptores del ojo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers y la Universidad de Uppsala se propuso construir una pantalla con una densidad superior a 23 mil píxeles por pulgada, cifra que representa el límite perceptible por la retina humana. No solo lograron alcanzar esa meta, sino que la superaron ampliamente, consiguiendo más de 25 mil píxeles por pulgada. Este nivel de precisión significa que cada píxel es tan pequeño como un fotorreceptor del ojo.

Según Andreas Dahlin, profesor de la Universidad Tecnológica de Chalmers, “cada píxel equivale aproximadamente a un fotorreceptor del ojo. Los humanos no podemos ver nada más allá de esta resolución”. De acuerdo con el equipo, la creación de este tipo de pantalla supone el salto más grande en términos de calidad visual desde la aparición de los primeros dispositivos portátiles.

Cómo funciona el papel electrónico

El corazón del papel electrónico reside en una estructura de discos diminutos de trióxido de tungsteno (WO3). Este material, por su naturaleza electrocrómica, tiene la capacidad de modificar sus propiedades ópticas cuando pequeños iones, como el litio, se introducen o extraen de su estructura. De esta manera, un simple pulso eléctrico basta para activar o desactivar un píxel, alterando su color o brillo sin requerir un flujo constante de energía.

Cada uno de estos discos puede reflejar un color específico—rojo, verde o azul—y, mediante su combinación, es posible reproducir toda la gama cromática visible. Este diseño permite que el papel electrónico alcance niveles de eficiencia energética inusitados: apenas consume 1,7 milivatios por centímetro cuadrado al reproducir vídeo y alrededor de 0,5 milivatios para imágenes fijas.

Esta innovación alcanza niveles de eficiencia energética inéditos, con un consumo de apenas 1,7 milivatios por centímetro cuadrado en vídeo y 0,5 en imágenes fijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características más notables de esta innovación es el efecto de “memoria de color”. Incluso después de apagar la fuente de energía, los colores proyectados en la pantalla permanecen intactos durante varios minutos. Esto se traduce en un ahorro energético considerable y abre la puerta a aplicaciones que requieren pantallas activas durante largos periodos sin agotar la batería.

Además, el cambio de estado de cada píxel se produce en tan solo 40 milisegundos, suficiente para garantizar un movimiento fluido y sin interrupciones visuales perceptibles, incluso en la reproducción de vídeo o animaciones complejas.

Para qué puede servir el papel electrónico

Las aplicaciones potenciales del papel electrónico son vastas y abarcan múltiples sectores. Su capacidad para mostrar imágenes en color con altísima resolución y bajo consumo energético lo convierte en un candidato ideal para la próxima generación de dispositivos portátiles, como teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles.

También se vislumbra un impacto significativo en el campo de la realidad virtual y aumentada, donde la ligereza y eficiencia energética de las pantallas son factores determinantes para la experiencia del usuario.

El papel electrónico asegura movimientos fluidos en vídeo y animaciones gracias a un cambio de estado de cada píxel en tan solo 40 milisegundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación ya ha realizado demostraciones concretas de su tecnología. Lograron reproducir, en un área de apenas 1,4 por 1,9 milímetros—una fracción mínima de la pantalla de un teléfono—, la obra ‘El beso’ de Gustav Klimt con la misma resolución que una pantalla completa.

También imprimieron una mariposa a todo color y crearon una ilusión tridimensional mediante canales de color diferenciados para cada ojo, mostrando la versatilidad del sistema para manejar imágenes complejas y dinámicas.

Según Kunli Xiong, profesor adjunto de la Universidad de Uppsala y autor principal del artículo científico, esta tecnología “podría ampliar los horizontes creativos, facilitar la colaboración remota e incluso acelerar la investigación científica”.