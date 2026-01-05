Modo Lectura en Google Chrome: conoce cómo transformar tu móvil en un lector digital

El Modo Lectura de Google ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/ Infobae)

Leer textos extensos en la pantalla del móvil puede resultar incómodo por el brillo, el contraste y el formato de las páginas web. Google Chrome ha renovado su Modo Lectura para convertir cualquier artículo o texto en una experiencia mucho más amigable, similar a la de un libro digital y con menos fatiga ocular.

Ahora, activar y personalizar este modo es más sencillo y rápido que nunca, lo que facilita disfrutar de la lectura sin distracciones ni molestias visuales.

Cómo funciona el Modo Lectura de Google Chrome y cuáles son sus ventajas

El Modo Lectura de Google Chrome ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones, dejando atrás la dependencia de que el navegador detecte automáticamente los textos apropiados.

En la parte derecha del recuadro se muestra una nota de Infobae convertida al Modo Lectura de Google Chrome. (Composición Infobae)

Su propósito es claro: transformar cualquier página repleta de texto en un entorno limpio y fácil de leer, ajustando el brillo y ofreciendo fondos menos saturados que alivian la vista. Además, permite elegir la tipografía y el tamaño de letra que más se adapte a tus preferencias, acercando la sensación de estar leyendo en un libro electrónico.

Esta función resulta especialmente útil para artículos largos o textos con mucho contenido, donde el cansancio ocular suele aparecer rápido. Al reducir los contrastes agresivos y eliminar elementos innecesarios de la web, el Modo Lectura mejora el confort visual y ayuda a mantener la concentración en la lectura.

Además, una vez que configuras tus preferencias de tamaño de letra, fondo y tipografía, Chrome las recordará y aplicará automáticamente cada vez que actives esta herramienta.

En la primera activación, puedes personalizar el tamaño y tipo de letra, así como el color de fondo. (Composición Infobae: Google / Infobae)

Cómo activar el Modo Lectura en Google Chrome paso a paso

La nueva versión del Modo Lectura destaca por su facilidad de acceso. Para activarlo, solo necesitas:

Abrir Google Chrome en tu móvil.

Pulsar el menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción “Modo Lectura”, que ahora aparece entre las primeras del menú.

En la primera activación, puedes personalizar el tamaño y tipo de letra, así como el color de fondo, para que la experiencia se ajuste a tus gustos visuales. Desde ese momento, Chrome mantendrá tus ajustes preferidos y cada vez que actives el Modo Lectura, disfrutarás de una interfaz optimizada para leer sin distracciones ni cansancio.

Gracias a esta mejora, Google Chrome convierte cualquier móvil en un lector digital eficiente, haciendo que la lectura de textos extensos sea cómoda y saludable en cualquier situación.

El Modo Lectura de Google Chrome ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones. REUTERS/Arnd Wiegmann

Trucos para organizar y personalizar tu experiencia en Google Chrome

Personaliza la experiencia en Google Chrome creando perfiles independientes

Si compartes tu navegador con otras personas o simplemente deseas separar tu navegación personal de la laboral, Chrome permite crear varios perfiles. Cada uno mantiene su propio historial, favoritos y configuraciones. Para añadir un nuevo perfil, haz clic en tu imagen de usuario en la parte superior derecha y selecciona la opción para agregar. Podrás personalizar el perfil con un nombre, un tema y una imagen.

Si necesitas sincronizar otra cuenta de Google, solo debes activar la sincronización e iniciar sesión con la cuenta correspondiente. Así, alternar entre perfiles para diferentes usos resulta sencillo y eficiente.

Guarda fácilmente tus páginas favoritas y lecturas pendientes

Al navegar en Chrome, puedes guardar cualquier página pulsando el icono de estrella en la barra de direcciones. Tendrás la opción de añadirla a tus marcadores tradicionales o a la lista de lectura. Los marcadores pueden organizarse en carpetas y accederse desde el menú del navegador, facilitando el acceso a los sitios que visitas con mayor frecuencia.

Por otro lado, la lista de lectura es ideal para guardar artículos o páginas que planeas leer más tarde. Chrome distingue entre los enlaces leídos y no leídos, ayudándote a gestionar mejor tu tiempo y tus intereses.

Si compartes tu navegador con otras personas o simplemente deseas separar tu navegación personal de la laboral, Chrome permite crear varios perfiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optimiza la barra de marcadores para acceder más rápido

La barra de marcadores, situada justo debajo de la barra de búsqueda, es perfecta para tener a mano tus webs preferidas. Puedes elegir mostrarla en todas las páginas o solo en las pestañas nuevas haciendo clic derecho sobre la barra. Un atajo útil para guardar rápidamente una página es presionar Control + Mayúsculas + D.

Si quieres añadir una página aún más rápido, arrastra la pestaña directamente a la barra de marcadores y se guardará automáticamente. Para ahorrar espacio, puedes editar los accesos y dejar solo el icono del sitio, eliminando el texto y logrando así una barra más ordenada y funcional.