Tecno

Modo Lectura en Google Chrome: conoce cómo transformar tu móvil en un lector digital

En la primera activación, puedes personalizar el tamaño y tipo de letra, así como el color de fondo, para que la experiencia se ajuste a tus gustos visuales

Guardar
El Modo Lectura de Google
El Modo Lectura de Google ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/ Infobae)

Leer textos extensos en la pantalla del móvil puede resultar incómodo por el brillo, el contraste y el formato de las páginas web. Google Chrome ha renovado su Modo Lectura para convertir cualquier artículo o texto en una experiencia mucho más amigable, similar a la de un libro digital y con menos fatiga ocular.

Ahora, activar y personalizar este modo es más sencillo y rápido que nunca, lo que facilita disfrutar de la lectura sin distracciones ni molestias visuales.

Cómo funciona el Modo Lectura de Google Chrome y cuáles son sus ventajas

El Modo Lectura de Google Chrome ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones, dejando atrás la dependencia de que el navegador detecte automáticamente los textos apropiados.

En la parte derecha del
En la parte derecha del recuadro se muestra una nota de Infobae convertida al Modo Lectura de Google Chrome. (Composición Infobae)

Su propósito es claro: transformar cualquier página repleta de texto en un entorno limpio y fácil de leer, ajustando el brillo y ofreciendo fondos menos saturados que alivian la vista. Además, permite elegir la tipografía y el tamaño de letra que más se adapte a tus preferencias, acercando la sensación de estar leyendo en un libro electrónico.

Esta función resulta especialmente útil para artículos largos o textos con mucho contenido, donde el cansancio ocular suele aparecer rápido. Al reducir los contrastes agresivos y eliminar elementos innecesarios de la web, el Modo Lectura mejora el confort visual y ayuda a mantener la concentración en la lectura.

Además, una vez que configuras tus preferencias de tamaño de letra, fondo y tipografía, Chrome las recordará y aplicará automáticamente cada vez que actives esta herramienta.

En la primera activación, puedes
En la primera activación, puedes personalizar el tamaño y tipo de letra, así como el color de fondo. (Composición Infobae: Google / Infobae)

Cómo activar el Modo Lectura en Google Chrome paso a paso

La nueva versión del Modo Lectura destaca por su facilidad de acceso. Para activarlo, solo necesitas:

  • Abrir Google Chrome en tu móvil.
  • Pulsar el menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.
  • Seleccionar la opción “Modo Lectura”, que ahora aparece entre las primeras del menú.

En la primera activación, puedes personalizar el tamaño y tipo de letra, así como el color de fondo, para que la experiencia se ajuste a tus gustos visuales. Desde ese momento, Chrome mantendrá tus ajustes preferidos y cada vez que actives el Modo Lectura, disfrutarás de una interfaz optimizada para leer sin distracciones ni cansancio.

Gracias a esta mejora, Google Chrome convierte cualquier móvil en un lector digital eficiente, haciendo que la lectura de textos extensos sea cómoda y saludable en cualquier situación.

El Modo Lectura de Google
El Modo Lectura de Google Chrome ha evolucionado para estar siempre disponible en el menú de opciones. REUTERS/Arnd Wiegmann

Trucos para organizar y personalizar tu experiencia en Google Chrome

  • Personaliza la experiencia en Google Chrome creando perfiles independientes

Si compartes tu navegador con otras personas o simplemente deseas separar tu navegación personal de la laboral, Chrome permite crear varios perfiles. Cada uno mantiene su propio historial, favoritos y configuraciones. Para añadir un nuevo perfil, haz clic en tu imagen de usuario en la parte superior derecha y selecciona la opción para agregar. Podrás personalizar el perfil con un nombre, un tema y una imagen.

Si necesitas sincronizar otra cuenta de Google, solo debes activar la sincronización e iniciar sesión con la cuenta correspondiente. Así, alternar entre perfiles para diferentes usos resulta sencillo y eficiente.

  • Guarda fácilmente tus páginas favoritas y lecturas pendientes

Al navegar en Chrome, puedes guardar cualquier página pulsando el icono de estrella en la barra de direcciones. Tendrás la opción de añadirla a tus marcadores tradicionales o a la lista de lectura. Los marcadores pueden organizarse en carpetas y accederse desde el menú del navegador, facilitando el acceso a los sitios que visitas con mayor frecuencia.

Por otro lado, la lista de lectura es ideal para guardar artículos o páginas que planeas leer más tarde. Chrome distingue entre los enlaces leídos y no leídos, ayudándote a gestionar mejor tu tiempo y tus intereses.

Si compartes tu navegador con
Si compartes tu navegador con otras personas o simplemente deseas separar tu navegación personal de la laboral, Chrome permite crear varios perfiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Optimiza la barra de marcadores para acceder más rápido

La barra de marcadores, situada justo debajo de la barra de búsqueda, es perfecta para tener a mano tus webs preferidas. Puedes elegir mostrarla en todas las páginas o solo en las pestañas nuevas haciendo clic derecho sobre la barra. Un atajo útil para guardar rápidamente una página es presionar Control + Mayúsculas + D.

Si quieres añadir una página aún más rápido, arrastra la pestaña directamente a la barra de marcadores y se guardará automáticamente. Para ahorrar espacio, puedes editar los accesos y dejar solo el icono del sitio, eliminando el texto y logrando así una barra más ordenada y funcional.

Temas Relacionados

Google ChromeModo LecturaCelularMóvilLector digitalLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Identifica qué prefijos son peligrosos y cuándo no debes devolver la llamada: desde Rusia hasta EE.UU son usados para estafas

Al devolver una llamada, se activan tarifas especiales que generan cargos elevados por minuto y, en algunos casos, permiten a los atacantes acceder a datos personales o iniciar otros intentos de fraude

Identifica qué prefijos son peligrosos

Corinthians de Brasil sorprendió América Latina con un anuncio tecnológico avanzado

La implementación tecnológica para la gestión de gastos busca optimizar el control interno, reforzar la gobernanza y adaptar al club a las exigencias del fútbol profesional actual

Corinthians de Brasil sorprendió América

Descubre cómo sacar el máximo partido a tu cuenta de Steam con esta guía práctica

La plataforma sumó recientemente cuatro juegos gratuitos que se pueden incorporar a la biblioteca personal de manera permanente

Descubre cómo sacar el máximo

Si una página web termina en .html significa que es una estafa: verdad o mentira

Evaluar la seguridad de una dirección web requiere analizar otros factores como la legitimidad del dominio y la presencia de protocolos de protección

Si una página web termina

Top 5 de las peores carreras universitarias para estudiar en 2026, según los líderes de la IA en el mundo

Jensen Huang, CEO de Nvidia; Sam Altman, creador de ChatGPT; y Bill Gates, cofundador de Microsoft, han lanzado predicciones sobre el futuro del mercado laboral

Top 5 de las peores
DEPORTES
“Está vivo”: el video con

“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del álbum

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo