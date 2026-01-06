Tecno

AMD: Lisa Su afirma en el CES 2026 que la IA llegará a cinco mil millones de usuarios

Según la CEO, la inteligencia artificial amplía su alcance en la vida cotidiana, con aplicaciones que ya transforman la salud, la industria, el comercio y el entretenimiento

Guardar
Lisa Su, directora ejecutiva de
Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, habla durante un discurso de apertura de AMD en CES 2026, una feria comercial anual de electrónica de consumo, en Las Vegas, Nevada, EE. UU. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La presidenta y directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, aseguró en el CES 2026 que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de más de mil millones de personas y anticipó que esta tecnología “será indispensable en la vida de cinco mil millones”.

Durante su intervención en Las Vegas, SU afirmó que la expansión de la IA avanza a un ritmo sin precedentes y que su adopción global transformará todos los sectores. Además, enfatizó el carácter inclusivo de la tecnología: “La IA es para todos. Nos hace más inteligentes. Nos hace más capaces. Nos permite ser una versión más productiva de nosotros mismos”.

Según la ejecutiva, el crecimiento de usuarios activos de inteligencia artificial es un fenómeno comparable solo con la llegada masiva de internet o la telefonía móvil: “Este es un avance increíble. A internet le tomó décadas alcanzar ese mismo hito”.

El crecimiento de usuarios activos
El crecimiento de usuarios activos de IA recuerda al proceso de masificación que vivió internet en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La ejecutiva proyectó que la cantidad de usuarios se multiplicará en los próximos años: “Vemos que la adopción de la IA crece a más de cinco mil millones de usuarios activos a medida que la IA se vuelve realmente indispensable en cada aspecto de nuestras vidas, al igual que el teléfono celular e internet de hoy”.

En qué sectores será clave la inteligencia artificial en los próximos años

Durante la jornada, Su destacó que la inteligencia artificial ya impacta en áreas como salud, ciencia, manufactura, comercio y entretenimiento.

“La tecnología de AMD impacta la vida de miles de millones de personas cada día. Desde los centros de datos en la nube más grandes hasta las supercomputadoras más rápidas del mundo, las redes 5G, el transporte y los videojuegos, cada una de estas áreas está siendo transformada por la IA”, sostuvo la CEO.

El acelerador Instinct MI455 fue
El acelerador Instinct MI455 fue uno de los lanzamientos destacados para ampliar la capacidad de cómputo en IA. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La directiva agregó: “La base de la IA es la computación. Con todo ese crecimiento de usuarios, hemos visto un enorme aumento en la demanda de la infraestructura informática global”.

La ejecutiva remarcó la prioridad de AMD de “superar los límites del alto rendimiento y la computación con IA para ayudar a resolver los desafíos más importantes del mundo”.

Cómo la IA impacta sectores como la nube y los centros de datos

Durante su exposición, Lisa Su subrayó que la inteligencia artificial ya está modificando profundamente el funcionamiento de sectores clave.

En la nube y los centros de datos, la IA permite procesar grandes volúmenes de información y habilita servicios globales en tiempo real, como asistentes inteligentes, plataformas de colaboración y soluciones de seguridad avanzadas.

Los nuevos chips de AMD
Los nuevos chips de AMD están diseñados para responder a la necesidad de mayor potencia en los centros de datos dedicados a IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito educativo y científico, los avances en computación acelerada facilitan el desarrollo de nuevas investigaciones y el acceso a recursos de aprendizaje personalizados.

En el sector sanitario, la IA agiliza el diagnóstico de enfermedades y permite desarrollar tratamientos personalizados con mayor precisión. La ejecutiva afirmó que la IA ya impacta la atención médica, desde la detección temprana hasta la simulación de nuevas terapias. Los chips avanzados de AMD procesan grandes volúmenes de datos clínicos y genómicos para mejorar los resultados de los pacientes.

Por su parte, en el transporte y los videojuegos, la IA impulsa desde la conducción autónoma hasta experiencias de juego más realistas y adaptativas. “Cada una de estas áreas está siendo transformada por la IA”, afirmó Su.

Asimismo, el impacto alcanza la infraestructura urbana, la gestión energética y la logística, ámbitos donde el análisis predictivo y la automatización abren nuevas posibilidades de eficiencia y sostenibilidad. Para AMD, la clave está en construir una base tecnológica capaz de soportar este crecimiento masivo y diverso de aplicaciones inteligentes.

Qué nuevos chips anunció AMD para impulsar la inteligencia artificial a escala global

Lisa Su destacó que la
Lisa Su destacó que la base de la inteligencia artificial es la computación y que los chips avanzados son esenciales para su expansión. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

AMD presentó su acelerador Instinct MI455, un chip con 320 mil millones de transistores y tecnología avanzada, diseñado para multiplicar el rendimiento en modelos de inteligencia artificial de última generación.

Este lanzamiento responde a la creciente demanda de capacidad informática, provocada por la expansión masiva de usuarios y aplicaciones de IA en todo el mundo.

La compañía anunció la serie de procesadores Ryzen AI 400 y la plataforma Ryzen AI Halo, que incorporan capacidades avanzadas de IA directamente en las PC. Estas soluciones permiten ejecutar modelos complejos de forma local y ofrecer nuevas experiencias inteligentes, desde la creación de contenido hasta la productividad y el entretenimiento.

Temas Relacionados

AMDLisa SuCES 2026Inteligencia artificialUsuariosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

CES 2026 revive el espíritu de BlackBerry con este celular que no olvida del teclado físico

El teléfono cuenta con una plataforma que centraliza los mensajes de WhatsApp, Slack, Telegram y otras aplicaciones

CES 2026 revive el espíritu

Falleció Albert Penello, figura clave en el desarrollo de Xbox y referente de la industria del videojuego

Su trayectoria abarcó desde el marketing en Electronic Arts hasta el liderazgo en Microsoft y Amazon, marcando generaciones y consolidando la cultura gamer a través de innovación

Falleció Albert Penello, figura clave

Karol G y Bad Bunny llegan a la familia de Apple: la cuota latina y exclusiva en Fitness+

La plataforma quiere motivar a los usuarios a que cumplan su objetivo de año nuevo de mejorar su salud física

Karol G y Bad Bunny

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este 6 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cuál es el precio
DEPORTES
Tras renovarle a seis futbolistas,

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará esperada la continuidad de una de las figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

TELESHOW
La noche que Romina Gaetani

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Murió el húngaro Béla Tarr,

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street