AMD: Lisa Su afirma en el CES 2026 que la IA llegará a cinco mil millones de usuarios

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, habla durante un discurso de apertura de AMD en CES 2026, una feria comercial anual de electrónica de consumo, en Las Vegas, Nevada, EE. UU. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La presidenta y directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, aseguró en el CES 2026 que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de más de mil millones de personas y anticipó que esta tecnología “será indispensable en la vida de cinco mil millones”.

Durante su intervención en Las Vegas, SU afirmó que la expansión de la IA avanza a un ritmo sin precedentes y que su adopción global transformará todos los sectores. Además, enfatizó el carácter inclusivo de la tecnología: “La IA es para todos. Nos hace más inteligentes. Nos hace más capaces. Nos permite ser una versión más productiva de nosotros mismos”.

Según la ejecutiva, el crecimiento de usuarios activos de inteligencia artificial es un fenómeno comparable solo con la llegada masiva de internet o la telefonía móvil: “Este es un avance increíble. A internet le tomó décadas alcanzar ese mismo hito”.

El crecimiento de usuarios activos de IA recuerda al proceso de masificación que vivió internet en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La ejecutiva proyectó que la cantidad de usuarios se multiplicará en los próximos años: “Vemos que la adopción de la IA crece a más de cinco mil millones de usuarios activos a medida que la IA se vuelve realmente indispensable en cada aspecto de nuestras vidas, al igual que el teléfono celular e internet de hoy”.

En qué sectores será clave la inteligencia artificial en los próximos años

Durante la jornada, Su destacó que la inteligencia artificial ya impacta en áreas como salud, ciencia, manufactura, comercio y entretenimiento.

“La tecnología de AMD impacta la vida de miles de millones de personas cada día. Desde los centros de datos en la nube más grandes hasta las supercomputadoras más rápidas del mundo, las redes 5G, el transporte y los videojuegos, cada una de estas áreas está siendo transformada por la IA”, sostuvo la CEO.

El acelerador Instinct MI455 fue uno de los lanzamientos destacados para ampliar la capacidad de cómputo en IA. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La directiva agregó: “La base de la IA es la computación. Con todo ese crecimiento de usuarios, hemos visto un enorme aumento en la demanda de la infraestructura informática global”.

La ejecutiva remarcó la prioridad de AMD de “superar los límites del alto rendimiento y la computación con IA para ayudar a resolver los desafíos más importantes del mundo”.

Cómo la IA impacta sectores como la nube y los centros de datos

Durante su exposición, Lisa Su subrayó que la inteligencia artificial ya está modificando profundamente el funcionamiento de sectores clave.

En la nube y los centros de datos, la IA permite procesar grandes volúmenes de información y habilita servicios globales en tiempo real, como asistentes inteligentes, plataformas de colaboración y soluciones de seguridad avanzadas.

Los nuevos chips de AMD están diseñados para responder a la necesidad de mayor potencia en los centros de datos dedicados a IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito educativo y científico, los avances en computación acelerada facilitan el desarrollo de nuevas investigaciones y el acceso a recursos de aprendizaje personalizados.

En el sector sanitario, la IA agiliza el diagnóstico de enfermedades y permite desarrollar tratamientos personalizados con mayor precisión. La ejecutiva afirmó que la IA ya impacta la atención médica, desde la detección temprana hasta la simulación de nuevas terapias. Los chips avanzados de AMD procesan grandes volúmenes de datos clínicos y genómicos para mejorar los resultados de los pacientes.

Por su parte, en el transporte y los videojuegos, la IA impulsa desde la conducción autónoma hasta experiencias de juego más realistas y adaptativas. “Cada una de estas áreas está siendo transformada por la IA”, afirmó Su.

Asimismo, el impacto alcanza la infraestructura urbana, la gestión energética y la logística, ámbitos donde el análisis predictivo y la automatización abren nuevas posibilidades de eficiencia y sostenibilidad. Para AMD, la clave está en construir una base tecnológica capaz de soportar este crecimiento masivo y diverso de aplicaciones inteligentes.

Qué nuevos chips anunció AMD para impulsar la inteligencia artificial a escala global

Lisa Su destacó que la base de la inteligencia artificial es la computación y que los chips avanzados son esenciales para su expansión. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

AMD presentó su acelerador Instinct MI455, un chip con 320 mil millones de transistores y tecnología avanzada, diseñado para multiplicar el rendimiento en modelos de inteligencia artificial de última generación.

Este lanzamiento responde a la creciente demanda de capacidad informática, provocada por la expansión masiva de usuarios y aplicaciones de IA en todo el mundo.

La compañía anunció la serie de procesadores Ryzen AI 400 y la plataforma Ryzen AI Halo, que incorporan capacidades avanzadas de IA directamente en las PC. Estas soluciones permiten ejecutar modelos complejos de forma local y ofrecer nuevas experiencias inteligentes, desde la creación de contenido hasta la productividad y el entretenimiento.