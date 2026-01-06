Amazon prepara una gran actualización de los Fire TV Stick en 2026 con cambios clave para los usuarios

Fire TV Stick se actualizará en febrero de 2026. (Foto: Amazon)

Amazon confirmó en el CES 2026 que su ecosistema Fire TV recibirá una de las actualizaciones más importantes desde su lanzamiento. A lo largo de este año, los Fire TV Stick compatibles estrenarán una nueva interfaz, mejoras de rendimiento, una integración más profunda con Alexa+ y cambios en el uso del mando.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía, luego de las críticas que recibió por decisiones recientes vinculadas al Fire TV Stick 4K Select. Ahora, Amazon busca reconectar con su base de usuarios y redefinir el futuro de su plataforma de streaming doméstico.

Las novedades comenzarán a desplegarse en Estados Unidos en febrero de 2026 y llegarán a otros mercados durante la primavera, con España entre los países que suelen recibir antes estas actualizaciones.

Una nueva interfaz más rápida y visual

El cambio más visible será el rediseño completo de la interfaz de Fire TV. Amazon la define como “más rápida y más ágil”, con una apuesta clara por la navegación visual y la reducción de pasos para encontrar contenidos.

El objetivo central es que películas, series, deportes en vivo, noticias y canales estén al alcance del usuario sin necesidad de recorrer múltiples menús o aplicaciones. Entre los cambios estéticos se incluyen bordes redondeados, una paleta de colores renovada, tipografías mejoradas y un diseño general más limpio.

Este rediseño no es solo visual: la compañía asegura que la velocidad de la interfaz aumentará entre un 20% y un 30% frente a la versión actual, una mejora relevante para dispositivos que suelen ser criticados por su rendimiento con el paso del tiempo.

Búsqueda unificada y más control desde la pantalla de inicio

Uno de los avances más importantes será la interconexión de los catálogos de las plataformas de streaming. Con la nueva actualización, el buscador de Fire TV permitirá encontrar un título sin necesidad de ingresar manualmente a Netflix, Disney+, HBO Max u otros servicios.

El sistema mostrará solo resultados de las aplicaciones que el usuario tenga instaladas, lo que promete ahorrar tiempo y reducir la fricción en el uso diario. Además, la pantalla de inicio permitirá fijar hasta 20 aplicaciones, frente a las seis actuales, facilitando el acceso directo a los servicios más utilizados.

Alexa+ entra de lleno en Fire TV

La actualización también marcará el desembarco de Alexa+ en los Fire TV Stick compatibles. Este asistente, potenciado con inteligencia artificial generativa, permitirá recomendaciones personalizadas según el estado de ánimo del usuario, búsquedas por actor o director y consultas contextuales sobre lo que se está viendo.

Entre sus funciones destacadas se incluyen la posibilidad de generar salvapantallas con imágenes creadas por IA, añadir contenidos a la watchlist por voz, mostrar información detallada de películas y series, visualizar fotos almacenadas en Amazon y controlar dispositivos inteligentes del hogar, como luces o sistemas de iluminación. Incluso será posible pedirle a Alexa+ que lleve al usuario a una escena específica de una película.

Nuevos usos para el mando y la app móvil

El mando de los Fire TV Stick también sumará funciones sin necesidad de comprar un nuevo accesorio. Al pulsar el botón de Menú, se accederá rápidamente a Experiencia Ambiental, Fotos y Arte o Juegos. Mantener presionado el botón de Inicio abrirá un panel con controles rápidos de imagen, sonido y dispositivos inteligentes conectados.

Por su parte, la aplicación móvil de Fire TV evolucionará hacia un concepto de “segunda pantalla”. Permitirá enviar contenidos directamente al televisor, gestionar listas de reproducción y navegar por el catálogo desde el celular, replicando el nuevo diseño de la interfaz del televisor.

Modelos compatibles y qué Fire TV Stick conviene comprar

Amazon confirmó que la actualización llegará al Fire TV Stick 4K Plus y al Fire TV Stick 4K Max de segunda generación. También estará disponible en televisores Fire TV Omni Mini-LED y, más adelante, en otros modelos de televisores de marcas como Panasonic, TCL e Hisense que utilicen Fire TV.

El Fire TV Stick 4K Select seguirá un camino más experimental y, por ahora, no figura entre los principales beneficiados de esta renovación. En este contexto, Amazon deja claro que el 4K Plus y el 4K Max de segunda generación son las opciones más recomendables de cara a 2026.

Con esta actualización, Amazon busca reforzar su posición en un mercado cada vez más competitivo, apostando por velocidad, inteligencia artificial y una experiencia de usuario más integrada y sencilla.