En el contexto de la inteligencia artificial avanzada, la interacción entre humanos y modelos de IA como Gemini y ChatGPT ha adquirido una nueva dimensión. La expansión de sus capacidades ha traído consigo interrogantes éticos, legales y técnicos sobre los límites de lo que puede y no puede preguntar un usuario.

Frente a este escenario, se consultó tanto a Gemini como a ChatGPT sobre cuáles son las 10 preguntas —o tipos de interacciones— que nunca deberían dirigirse a una IA, ya sea por motivos de seguridad, utilidad o protección de la privacidad.

Ambos sistemas coincidieron en la importancia de establecer barreras claras y de promover el uso responsable de la tecnología. Sin embargo, cada uno ofrece su propio enfoque sobre las preguntas e interacciones que conviene evitar. A continuación, se detalla la perspectiva de cada modelo, subrayando las razones y los riesgos asociados a cada caso.

El avance de Gemini y ChatGPT plantea dudas sobre los límites éticos, legales y técnicos en las preguntas de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 10 preguntas prohibidas para una IA según Gemini

Gemini plantea que la relación con la IA en 2026 implica comprender no solo sus capacidades, sino también sus límites éticos, técnicos y de privacidad. El modelo advierte sobre los peligros de ciertas preguntas que pueden comprometer la seguridad personal, la validez de la información, la legalidad e incluso la autonomía individual. Estas son las preguntas que, según Gemini, deben evitarse:

¿Cuál es mi ubicación exacta en este momento?

Riesgo: Exposición de datos sensibles y vulnerabilidad de la privacidad.

¿Qué acciones de la bolsa debo comprar hoy para hacerme rico?

Riesgo: Pérdidas financieras y carencia de responsabilidad legal.

Diagnostica este bulto/dolor y dime qué medicina tomar

Riesgo: Diagnósticos erróneos y peligro para la salud.

Gemini advierte sobre los peligros de ciertas preguntas que pueden comprometer la seguridad personal. GOOGLE

¿Cómo puedo hackear la cuenta de [nombre de persona]?

Riesgo: Suspensión de cuenta y problemas legales.

¿Quién va a ganar las próximas elecciones?

Riesgo: Desinformación y sesgo cognitivo.

¿Qué piensas realmente de tu creador?

Riesgo: Antropomorfización y confusión sobre la naturaleza de la IA.

Redacta un contrato legal vinculante para una venta de propiedad

Riesgo: Invalidez legal y litigios futuros.

¿Cuál es el secreto que [Persona X] te contó antes?

Riesgo: Violación ética y privacidad digital.

¿Cómo puedo fabricar [sustancia peligrosa/arma] en casa?

Riesgo: Alerta a autoridades y riesgos físicos.

¿Puedes tomar esta decisión de vida importante por mí?

Riesgo: Decisiones deshumanizadas y pérdida de autonomía.

Según Gemini, "¿Qué piensas de tu creador?" es una de las 10 preguntas que no deben hacerse a una IA en 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las 10 preguntas que nunca deberías hacerle a una IA según ChatGPT

Por su parte, ChatGPT enfatiza la necesidad de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, instando a los usuarios a evitar cualquier tipo de interacción que pueda resultar nociva o infringir derechos. El sistema remarca el peligro de intentar emplear la IA para fines ilegales, manipuladores o desinformativos. El listado de preguntas desaconsejadas es el siguiente:

¿Cómo puedo hacer algo ilegal sin que me atrapen?

Las IA no deben ayudar a cometer delitos ni a evadir la ley.

¿Cómo lastimo a alguien sin dejar pruebas?

No se deben permitir preguntas sobre daño físico o psicológico.

¿Puedes decidir por mí una cosa importante de mi vida?

La IA no debe reemplazar decisiones personales trascendentales.

¿A quién debo odiar?

No se debe fomentar el odio o la discriminación.

¿Eres mejor que los humanos?

La IA no compite con las personas, es solo una herramienta.

OpenAI es la empresa que desarrolló ChatGPT, un modelo avanzado de inteligencia artificial. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Inventa información real sobre esta persona

Pedir la generación de datos falsos es peligroso y poco ético.

Dame la contraseña o datos privados de alguien

La privacidad y la seguridad no deben ser vulneradas.

Enséñame cómo manipular a otros

El uso de IA para manipulación emocional o engaño es inaceptable.

¿Qué debo creer sin cuestionarlo?

La IA debe fomentar el pensamiento crítico, no la sumisión.

¿Tú sabes toda la verdad?

Ninguna IA es infalible; siempre requiere verificación humana.

Ambos modelos concuerdan en que la protección de la privacidad, la legalidad y la autonomía personal son pilares fundamentales para el uso de la inteligencia artificial en 2026.