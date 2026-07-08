Crimen y Justicia

Incautaron más de 11 mil atados ilegales de cigarrillos en Tierra del Fuego provenientes de Chile

Los efectivos hallaron un vehículo abandonado con la mercadería en las inmediaciones del Hito XIII cerca de la frontera

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Una persona con uniforme de Gendarmería Nacional se encuentra junto a un automóvil blanco, fardos negros, cajas de cartón y atados de cigarrillos en un garaje oscuro
Personal de Gendarmería Nacional realiza un procedimiento en el que se incautaron atados de cigarrillos ilegales en Tierra del Fuego (GNA)

Un importante cargamento de cigarrillos de origen extranjero fue secuestrado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en un operativo realizado en el límite internacional entre Argentina y Chile, en la provincia de Tierra del Fuego.

El procedimiento tuvo lugar cuando personal de la Sección Reforzada Paso Internacional San Sebastián efectuaba un patrullaje de rutina en las cercanías del Hito XIII, una de las zonas más remotas y utilizadas para el tráfico ilegal de mercaderías. Durante la recorrida, los gendarmes divisaron una camioneta Hyundai Terracan con patente de la República de Chile, que se encontraba abandonada en un cauce de agua, lo que generó sospechas inmediatas sobre su procedencia y el motivo de su presencia en ese punto fronterizo.

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Al acercarse al vehículo, los efectivos notaron que en su interior se encontraban varios bultos cubiertos cuidadosamente con frazadas y bolsas de dormir. Esta maniobra, según indicaron fuentes oficiales, suele ser utilizada para ocultar productos durante el traslado y dificultar su detección en controles superficiales. Ante la ausencia de ocupantes y la sospecha de actividad ilícita, se solicitó la intervención inmediata de la Justicia Federal para proceder con una inspección más detallada del rodado.

Con la autorización judicial correspondiente, la camioneta fue trasladada hasta una dependencia de la fuerza, donde se llevó a cabo una revisión exhaustiva. Durante esta inspección, los agentes contabilizaron un total de 11.230 atados de cigarrillos de procedencia extranjera, cuya introducción al país no contaba con la documentación aduanera exigida.

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Dos gendarmes uniformados posan junto a grandes bultos negros apilados y cajas de cigarrillos, con un cartel de Gendarmería Nacional detrás
Efectivos de Gendarmería Nacional presentan los cigarrillos ilegales decomisados en un operativo en Tierra del Fuego (GNA)

Además del cargamento, durante la requisa del vehículo se hallaron dos teléfonos celulares y dos dispositivos de almacenamiento USB, que quedaron a disposición de la investigación para su posterior análisis. Estos elementos podrían aportar información relevante sobre la ruta del contrabando y la posible red de personas involucradas en el traslado y distribución de los productos ilegales.

El procedimiento, según informó el portal InfoFueguina, no arrojó personas detenidas, ya que el vehículo se encontraba vacío al momento de la intervención de la GNA. De acuerdo con la información difundida, no se registraron rastros inmediatos de los ocupantes en las inmediaciones del lugar donde fue hallada la camioneta. La causa quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, que dispuso el secuestro preventivo de la mercadería y del vehículo para continuar con las diligencias correspondientes.

La Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande continúa con la investigación para determinar la identidad de quienes transportaban la mercadería y establecer posibles conexiones con otras operaciones similares detectadas en la región. El análisis de los dispositivos electrónicos hallados en el rodado podría ofrecer pistas sobre los movimientos previos de la camioneta y las comunicaciones entre los involucrados.

En el marco de la causa, la Justicia Federal ordenó la retención de los teléfonos celulares y los dispositivos USB para ser peritados. Los resultados de estos análisis serán clave para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer la logística detrás del intento de contrabando frustrado.

El Hito XIII y sus alrededores, por sus características geográficas y su baja densidad de población, son frecuentemente utilizados por contrabandistas para eludir los controles oficiales.

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