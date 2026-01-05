Tecno

Así puedes rastrear un AirTag perdido desde Android, iPhone o PC usando Google Chrome o más buscadores

La integración con Find My y la compatibilidad con Android, PC y tablets amplían la utilidad de estos dispositivos

Compartir un enlace de ubicación
Compartir un enlace de ubicación simplifica la colaboración y refuerza la seguridad, permitiendo que más usuarios participen en la localización de objetos perdidos sin barreras tecnológicas

La gestión de objetos personales mediante rastreadores inteligentes ha dado un salto importante gracias a funciones que permiten localizar un AirTag perdido desde cualquier dispositivo y navegador moderno.

Apple permite compartir la ubicación de un AirTag extraviado a través de un enlace web, facilitando la búsqueda desde teléfonos Android, computadoras con Windows, Mac o incluso tablets, sin requerir necesariamente un iPhone o una cuenta Apple.

A partir de iOS 18.2, Apple permite que el propietario de un AirTag comparta su ubicación en tiempo real mediante un enlace único. Si pierdes tu AirTag (y tal vez también tu iPhone), puedes generar este enlace desde otro dispositivo Apple o solicitárselo a un amigo.

El enlace puede abrirse en cualquier navegador moderno, ya sea en Android, Windows, Mac o incluso en una tablet. No es necesario instalar ninguna aplicación adicional ni iniciar sesión con una cuenta Apple, solo acceder al enlace y visualizar la ubicación.

La integración con Find My
La integración con Find My y la compatibilidad con Android, PC y tablets amplían la utilidad de estos dispositivos, mientras el sector suma alternativas como Moto Tag y Smart Tag 2, adaptándose a la conectividad multiplataforma - Apple Inc./vía REUTERS

Esta función también es compatible con otros dispositivos conectados a la red Find My, como el Apple Pencil o accesorios de terceros, ampliando la utilidad más allá de los AirTag.

Cómo rastrear un AirTag desde cualquier navegador: paso a paso

  1. Pide a un amigo con iPhone que genere el enlace de ubicación del AirTag perdido desde la app Find My.
  2. Comparte el enlace contigo o con quienes te ayuden en la búsqueda.
  3. Abre el enlace desde Google Chrome, Safari, Edge, Firefox o cualquier navegador actualizado, en cualquier dispositivo.
  4. Visualiza la ubicación en tiempo real y sigue las indicaciones para recuperar el objeto.
  5. Cuando recuperes el AirTag, cancela el enlace para mantener la privacidad.

Por qué es relevante rastrear un AirTag desde cualquier navegador

Hasta hace poco, la localización de un AirTag perdido dependía en gran medida de tener un iPhone o un dispositivo Apple registrado. Esto complicaba la recuperación si el usuario perdía también su teléfono, o si necesitaba pedir ayuda a alguien con otro sistema operativo.

Con la posibilidad de rastrear la ubicación desde navegadores como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge o Firefox, cualquier persona puede participar en la búsqueda, ampliando la red de apoyo y reduciendo el tiempo para recuperar objetos valiosos.

Cómo es la privacidad al compartir el link con otro dispositivo

AirTag y rastreadores inteligentes: el
AirTag y rastreadores inteligentes: el futuro del control de objetos llega a todos los navegadores - (Unsplash)

El enlace para rastrear el AirTag se puede revocar en cualquier momento. Una vez que recuperas el objeto, basta con cancelar el acceso y quienes tenían el enlace ya no podrán ver su ubicación. Si no se desactiva manualmente, el acceso expira automáticamente a los 7 días, garantizando que solo quienes elijas tengan acceso temporal a la ubicación.

Esta función está diseñada para ser temporal y no revela información sobre el AirTag a la persona que colabora en la búsqueda, protegiendo la privacidad del propietario.

Opciones de rastreo para usuarios de Android

Aunque la nueva función de Apple facilita la búsqueda de AirTags desde cualquier navegador, los usuarios de Android también cuentan con alternativas propias para rastrear objetos. Existen etiquetas como Motorola Moto Tag, Chipolo Tag y Samsung Galaxy Smart Tag 2, todas compatibles con la red de Google o plataformas específicas.

Estas etiquetas funcionan mediante Bluetooth y, en algunos casos, tecnología UWB, y pueden visualizarse en la aplicación Localizador de Android.

El rastreo se realiza principalmente desde el móvil, pero algunas marcas están empezando a ofrecer acceso web, acercándose al modelo de Apple.

El principal beneficio de usar rastreadores como AirTag o sus equivalentes para Android es la posibilidad de ubicar rápidamente objetos personales extraviados, activar alertas sonoras y contar con registros de los últimos movimientos.

Sin embargo, estos dispositivos no están diseñados para rastrear personas o mascotas, y su alcance depende de la cantidad de usuarios con dispositivos compatibles en el área.

La batería suele durar entre uno y tres años, y se puede reemplazar fácilmente. Además, las plataformas ofrecen opciones de protección contra rastreo no deseado, asegurando que el usuario tenga el control sobre su privacidad y la de terceros.

La posibilidad de rastrear un AirTag desde cualquier navegador y dispositivo representa un avance relevante en la gestión de objetos personales. Facilita la colaboración, reduce tiempos de búsqueda y elimina la dependencia exclusiva de dispositivos Apple, adaptándose a las necesidades de un entorno digital cada vez más diverso y conectado.

