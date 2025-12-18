Tecno

Cómo saber la ubicación de un familiar con solo su número de teléfono

Aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram permite a familias localizar a sus seres queridos durante la llegada de viajes en diciembre para Navidad

Las funciones de localización ofrecen alternativas seguras y flexibles en situaciones cotidianas y de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada Navidad, la llegada de familiares provenientes de otras ciudades y países exige mayor organización y seguridad en los encuentros. Por esta razón, saber la ubicación exacta en tiempo real de un familiar durante estas fechas facilita la coordinación y protege ante cualquier imprevisto, en especial cuando las calles y terminales se encuentran más concurridas.

Actualmente, aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram permiten a cualquier persona compartir su localización desde el teléfono con simples pasos.

Las funciones de geolocalización integradas en estos servicios requieren el consentimiento del usuario, y ofrecen flexibilidad de uso para diferentes situaciones familiares y sociales.

Cómo funciona el envío de ubicación en tiempo real por WhatsApp

El servicio de mensajería permite enviar la ubicación actual o en tiempo real durante el periodo que el usuario elija. (Foto: Europa Press)

En la app de Meta, la función de compartir ubicación está disponible dentro del chat con la persona elegida. El usuario debe pulsar el ícono de adjuntar, seleccionar la opción “Ubicación” y decidir entre enviar la ubicación actual o compartirla en tiempo real durante 15 minutos, 1 hora u 8 horas.

El destinatario recibe la localización de manera automática y puede seguir el desplazamiento de quien comparte la información durante el periodo seleccionado. No es necesario instalar aplicaciones adicionales, porque la visualización ocurre dentro del mismo chat, lo que facilita su adopción en distintos contextos familiares y sociales.

La opción otorga flexibilidad para diferentes necesidades y se ha popularizado como una herramienta sencilla para quienes buscan coordinar encuentros o monitorear trayectos.

Qué alternativas ofrece la app de Google Maps para compartir ubicación

Solo es necesario compartir un enlace para que otros puedan visualizar la ubicación sin instalar aplicaciones adicionales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Google Maps permite compartir la ubicación abriendo la aplicación, accediendo al perfil y seleccionando la opción de compartir localización. El envío puede dirigirse a contactos vinculados a una cuenta de Google asociada a su número de teléfono o compartirse mediante un enlace a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

El destinatario solo necesita conexión a internet y acceso al enlace, sin requerir la instalación directa de Google Maps en el dispositivo. Además, el usuario define el tiempo que la ubicación estará activa y tiene la posibilidad de suspender el envío en cualquier momento.

Esta función es común durante viajes, trayectos urbanos y además, para quienes organizan reuniones en sitios concurridos, lo que permite una rápida localización y un punto de encuentro más eficiente.

Cómo se puede utilizar Instagram para compartir la ubicación

Instagram ofrece compartir la ubicación en tiempo real a través de mensajes directos con un límite de 59 minutos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Instagram, red social que forma parte de Meta, incorpora una opción para compartir ubicación en mensajes directos, aunque con una limitación temporal de hasta 59 minutos.

El proceso consiste en abrir el chat, pulsar el botón de opciones y elegir la función de ubicación. La persona destinataria recibe la localización en su bandeja de entrada.

Si es necesario finalizar el envío antes del tiempo máximo, solo hay que ingresar al mensaje y detener la función. Esta limitación temporal hace que el servicio resulte útil para encuentros rápidos o reuniones puntuales, donde la privacidad y el tiempo acotado resultan prioritarios.

Qué ventajas y usos cotidianos tiene compartir la ubicación desde el celular

Es una opción que permite que los encuentros familiares o amistosos se desenvuelvan sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de compartir la ubicación mediante aplicaciones de mensajería y mapas se extiende a varios escenarios: supervisión de menores, asistencia a adultos mayores, o coordinación de reuniones en lugares concurridos.

El uso de la localización en tiempo real incrementa la seguridad y la tranquilidad de familias y grupos, sobre todo en temporadas con mayor movimiento, como las vacaciones de diciembre.

Para quienes realizan trayectos por carretera, senderismo o actividades en espacios abiertos, esta función permite notificar el recorrido y facilita la asistencia en caso de imprevistos.

En situaciones de peligro, compartir la ubicación en tiempo real refuerza la protección y el acompañamiento mediante el acceso inmediato a la información de localización, un aspecto útil para las autoridades y familiares.

