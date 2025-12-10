Nvidia integrará un GPS interno en sus chips de IA para controlar su ruta y destino final

Nvidia utilizará una nueva tecnología para encontrar la ubicación de sus chips de IA. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Nvidia está preparando una tecnología que permitirá conocer en qué país operan sus chips de inteligencia artificial, una medida que busca evitar que estos procesadores lleguen a territorios donde su exportación está limitada. La compañía ha mostrado esta herramienta de manera privada a socios y clientes, aunque aún no la ha lanzado oficialmente. La función operaría como un software opcional que los propios usuarios podrían instalar en sus centros de datos.

De acuerdo con Reuters, la tecnología utiliza capacidades de computación confidencial integradas en las GPU de última generación y permitiría estimar la ubicación de cada chip mediante el análisis del tiempo de comunicación con los servidores de Nvidia. Este mecanismo daría a las empresas una forma adicional de supervisar dónde se encuentran sus procesadores, una práctica clave en un momento en el que el control sobre los semiconductores de IA se ha convertido en un asunto geopolítico.

La iniciativa aparece en un contexto marcado por el creciente escrutinio del gobierno de Estados Unidos, que busca impedir que chips avanzados lleguen a China u otros países sujetos a restricciones. En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha abierto investigaciones por intentos de contrabando de procesadores de Nvidia valorados en más de 160 millones de dólares, presuntamente destinados al mercado chino.

Nvidia se encuentra desarrollando una nueva tecnología para ver la ubicación de sus chips.

Un sistema pensado para monitoreo y seguridad operativa

En un comunicado, Nvidia confirmó que trabaja en un nuevo servicio de software destinado a operadores de centros de datos. Este “agente”, instalado por el cliente, recopilará telemetría de la GPU para supervisar la salud, integridad e inventario de flotas de chips dedicados a inteligencia artificial. La empresa explica que la verificación de ubicación no está concebida como un mecanismo de vigilancia, sino como una función adicional dentro de este sistema de monitoreo.

La característica debutará en los chips Blackwell, la línea más reciente de la compañía. Estos procesadores integran mejoras de seguridad en comparación con las generaciones Hopper y Ampere, lo que facilita implementar procesos de atestación, es decir, mecanismos que garantizan que el hardware se ejecuta tal como fue diseñado. Nvidia también evalúa extender esta función a generaciones anteriores.

Entre los clientes que podrían beneficiarse del software se encuentran operadores de grandes centros de datos y empresas que manejan infraestructuras críticas. Estas organizaciones suelen gestionar miles de GPU en diferentes puntos del mundo, por lo que una herramienta que confirme su ubicación y estado operativo supone un elemento valioso de control interno.

La nueva función de los chips de IA de Nvidia sería para evitar que sus productos más modernos lleguen países que han sido bloqueados por Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Tensiones regulatorias entre Estados Unidos y China

La posibilidad de verificar la ubicación de los chips podría dar respuesta a demandas de legisladores estadounidenses, quienes han insistido en tomar medidas más estrictas para impedir que China acceda a procesadores avanzados. Tanto la Casa Blanca como congresistas de diferentes partidos han solicitado mecanismos capaces de impedir el desvío de estos dispositivos.

Sin embargo, el desarrollo de esta función también ha generado inquietud en China. El principal regulador de ciberseguridad del país habría convocado a Nvidia para solicitar explicaciones, ante la preocupación de que esta tecnología pudiera servir como una vía de acceso remoto para el gobierno estadounidense. La compañía ha rechazado esta idea, asegurando que no existen puertas traseras en sus productos.

Las dudas se intensificaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara recientemente que permitiría las ventas del chip H200, antecesor directo de la familia Blackwell. Aun así, expertos en política internacional consideran incierto que China autorice la importación de estos modelos bajo las actuales condiciones regulatorias.

Nvidia y sus chips de IA no se pueden vender en todo el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Un lanzamiento que podría marcar precedente

Aunque Nvidia no ha fijado una fecha para el lanzamiento de su tecnología de verificación, su sola existencia plantea un posible estándar en la industria de semiconductores. El control de ubicación podría convertirse en una herramienta habitual en un contexto global donde los chips de IA son considerados activos estratégicos.

Especialistas en software señalan que es técnicamente viable desplegar esta función sin comprometer la seguridad de los usuarios ni exponer sus datos. La compañía, por su parte, sostiene que el objetivo principal del sistema es mejorar la gestión operativa y proporcionar trazabilidad a clientes que manejan gigantescos volúmenes de hardware distribuido.