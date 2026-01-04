Si retiras dinero de un cajero no olvides presionar esta tecla: elimina cualquier riesgo de fraude

En la mayoría de terminales la opción a presionar está marcada con el color rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acto tan elemental como oprimir la tecla “cancelar” al terminar una operación en el cajero automático es decisivo para evitar fraudes, porque esta acción asegura que la sesión se cierre de inmediato y bloquea cualquier intento de acceso posterior a la cuenta, lo que impide que extraños aprovechen los segundos en que algunos terminales mantienen la sesión activa tras la retirada del dinero.

Los usuarios deben entender que la seguridad en estos dispositivos no depende solo de la tecnología incorporada, sino también de los hábitos preventivos que adopten los usuarios.

La prevención comienza antes de iniciar cualquier operación y continúa hasta dejar por completo el área del cajero. Medidas simples pueden marcar la diferencia entre una transacción segura y la exposición a delitos financieros.

Por qué es indispensable pulsar “cancelar” tras retirar dinero

El cierre manual de la sesión impide que extraños aprovechen los segundos en que la cuenta sigue activa tras la extracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pulsar “cancelar” después de retirar efectivo fuerza el cierre inmediato de la sesión y evita que la cuenta permanezca expuesta. Algunos cajeros mantienen activa la sesión unos segundos tras la extracción, permitiendo que otra persona acceda a la cuenta si no se ha cerrado correctamente.

Según autoridades como el Banco de España, esta vulnerabilidad puede ser aprovechada por delincuentes que se encuentran en las inmediaciones, listos para intervenir en ese breve intervalo.

Presionar la tecla “cancelar” reduce el riesgo de que extraños realicen operaciones no autorizadas, como transferencias o consultas de saldo. Además, se sugiere no abandonar el cajero hasta comprobar que la pantalla principal ha vuelto a aparecer, lo que confirma el cierre de la sesión.

Cómo saber si un cajero automático ha sido manipulado

La inspección visual ayuda a identificar dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero, minimizando el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de insertar la tarjeta, se debe inspeccionar el cajero en busca de elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo.

La presencia de dispositivos adicionales puede indicar la instalación de sistemas para clonar tarjetas o retener dinero. Estos artefactos suelen ser muy discretos y pueden pasar desapercibidos para un usuario desprevenido.

El reconocimiento de signos de manipulación requiere atención a pequeños detalles: piezas mal encajadas, ranuras inusuales o cámaras diminutas. Se aconseja utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas, donde la vigilancia y la seguridad suelen ser mayores.

Qué hacer con el recibo de la operación emitido por el cajero

Recoger siempre el recibo generado tras la operación es otra medida de protección. Este documento puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible.

Es más seguro solicitar el comprobante de forma virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el recibo en el cajero o en sus alrededores facilita que posibles delincuentes accedan a datos valiosos para intentos de fraude posterior.

Si no se necesita conservar el comprobante, la pauta segura es destruirlo antes de abandonar el lugar. Esta precaución se suma a otras, como guardar el dinero y la tarjeta antes de alejarse del terminal, para no exponerse a robos en las inmediaciones ni distraerse en el proceso.

Cuáles son los fraudes más comunes en cajeros automáticos

Entre los métodos de fraude más habituales se encuentran la clonación de tarjetas mediante dispositivos ocultos, la instalación de trampas en el dispensador para retener el dinero y técnicas de ingeniería social.

Estas últimas se basan en la distracción de la víctima, generalmente con la intervención de personas que simulan necesitar ayuda o tratan de observar el PIN.

La clonación de tarjetas, las trampas en el dispensador y la ingeniería social figuran entre las técnicas más utilizadas por los delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mayor seguridad, se debe cubrir el teclado con la mano, el teléfono o la cartera al introducir el PIN, para proteger la clave de miradas indiscretas o cámaras ocultas. Si el cajero muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación y contactar directamente con la entidad bancaria.

Qué hacer si ocurre un fraude o hay problemas en el cajero automático

Si se detecta un problema técnico en el cajero, se debe rechazar cualquier ayuda ofrecida por desconocidos y comunicarse directamente con el banco.

En caso de ser víctima de un fraude, es importante notificarlo de inmediato a la entidad y presentar una denuncia ante las autoridades competentes. La rapidez en la reacción puede limitar el alcance del daño y facilitar la recuperación de fondos.

Asimismo, las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras, como la activación de notificaciones para cada transacción, la configuración de límites diarios de extracción y la preferencia por transferencias para montos elevados, permiten reforzar la seguridad.