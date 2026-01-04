Tecno

La competencia por el talento en IA se intensificó: así fue el éxodo de figuras de Google en 2025

El año estuvo marcado por la movilidad de especialistas altamente calificados entre las principales empresas tecnológicas, alimentando la colaboración y el intercambio de conocimientos

Guardar
El capital humano, eje de
El capital humano, eje de la rivalidad en IA: cómo Google afronta la fuga de expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia global por captar y retener talento en inteligencia artificial vivió un año clave en 2025. Google, uno de los actores principales del sector, experimentó la salida de varios líderes y expertos de sus áreas de IA y servicios en la nube, en un contexto donde las oportunidades de desarrollo y los proyectos innovadores se han convertido en factores decisivos para los profesionales del sector.

Este fenómeno no es exclusivo de Google: el movimiento de talento en IA es hoy un sello distintivo de la industria tecnológica, que avanza a ritmo acelerado y con una demanda creciente de especialistas.

Durante 2025, la mayoría de las bajas significativas de Google se enfocaron en compañías como Microsoft, OpenAI, Nvidia y Apple. Mientras tanto, el gigante de Mountain View también incorporó talento experimentado proveniente de otras grandes tecnológicas, en un esfuerzo por mantener su liderazgo en innovación y desarrollo de productos de IA.

Cambios en la dirección y
Cambios en la dirección y la estructura de equipos técnicos provocan una redistribución del conocimiento estratégico, alterando el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas del sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De DeepMind a Microsoft: un nuevo capítulo en la rivalidad

La competencia entre Google DeepMind y la división de inteligencia artificial de Microsoft ha cobrado una nueva dimensión, especialmente tras la llegada de Mustafa Suleyman al equipo de Microsoft como líder del área de IA para consumidores.

Suleyman, cofundador de DeepMind junto a Demis Hassabis, dejó Google para fundar Inflection AI, empresa que posteriormente fue adquirida por Microsoft en una operación de alto perfil. Este movimiento, junto con la llegada de otros ingenieros y directivos, consolidó a Microsoft como uno de los principales destinos para el talento especializado en inteligencia artificial.

Cuáles fueron las figuras de Google que migraron a otras empresas tecnológicas

Entre las figuras que dejaron Google en 2025 destacan Amar Subramanya (vicepresidente de ingeniería), Adam Sadovsky (ingeniero sénior), Sonal Gupta (ingeniera principal), Steve Regini (jefe de ingeniería de clientes globales), y Jonas Rothfuss (científico investigador), quienes asumieron nuevos roles en Microsoft y otras compañías del sector.

A nivel ejecutivo, Albert Lee se unió a OpenAI como vicepresidente de desarrollo corporativo, mientras que Tim Frank y Warren Barkley asumieron cargos estratégicos en Microsoft y Nvidia, respectivamente.

El entorno laboral: contexto y tendencias tras el verano

Guerra por el talento en
Guerra por el talento en inteligencia artificial: el caso Google y el impacto en el futuro de la innovación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de inteligencia artificial a mediados de 2025 estuvo marcado por una fuerte competencia por el talento, con Meta y Microsoft como actores destacados en el reclutamiento de expertos y líderes. En julio, el director de investigación de OpenAI, Mark Chen, expresó públicamente su preocupación por la salida de miembros de su equipo hacia Meta, resaltando el impacto que estos movimientos tienen en la estructura de las organizaciones y en la capacidad de avanzar en proyectos de largo alcance.

En este escenario, la cultura organizacional y el propósito compartido han adquirido un valor cada vez mayor para atraer y fidelizar talento. Sam Altman, CEO de OpenAI, remarcó que el compromiso y la visión a largo plazo de los equipos (más allá de los incentivos económicos) son clave para impulsar la innovación sostenible en el sector de inteligencia artificial.

El valor del talento en la nueva era de la IA

La transferencia de especialistas en inteligencia artificial entre empresas tecnológicas es hoy una tendencia global que, más que debilitar a los actores originales, impulsa la evolución del sector y multiplica las posibilidades de colaboración y avance científico.

Los movimientos de 2025 muestran que la flexibilidad, la oferta de proyectos desafiantes y la apuesta por el desarrollo profesional son factores centrales para atraer a los perfiles más demandados.

En 2026, la competencia por el talento en IA seguirá siendo un motor de cambio y crecimiento en la industria tecnológica. Las empresas que logren combinar innovación, propósito y oportunidades de desarrollo serán las que marquen el ritmo en el avance de la inteligencia artificial a nivel global.

Temas Relacionados

IAGoogleContratacionesMicrosoftMustafa SuleymanTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nuevo modelo de AirPods Pro 3 integraría cámaras infrarrojas y nuevas funciones de inteligencia artificial

La integración de sensores infrarrojos permitirá a los usuarios interactuar mediante gestos manuales y aprovechar funciones avanzadas de Apple Intelligence

Nuevo modelo de AirPods Pro

Inicia el CES 2026: IA, robótica para el hogar, movilidad del futuro y qué más esperar este año

Los televisores también tendrán un gran protagonismo con tecnologías OLED renovadas y ultraluminosos

Inicia el CES 2026: IA,

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 4 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 4 de enero

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Criptomonedas: cuál es el valor

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Ranking de tendencias en YouTube
DEPORTES
La furiosa crítica de una

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

Quiénes son los argentinos que jugarán el ATP de Hong Kong

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Corea del

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental

Tragedia en Suiza: ya son 24 las víctimas identificadas tras el incendio en el bar de Crans-Montana

Volodimir Zelensky aseguró que EEUU “sabe cómo tratar a los dictadores” tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas

El dictador Ortega repite una estrategia de propaganda de Somoza y utiliza la imagen de uno de sus nietos en un billete de lotería