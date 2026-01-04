La competencia por el talento en IA se intensificó: así fue el éxodo de figuras de Google en 2025

El capital humano, eje de la rivalidad en IA: cómo Google afronta la fuga de expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia global por captar y retener talento en inteligencia artificial vivió un año clave en 2025. Google, uno de los actores principales del sector, experimentó la salida de varios líderes y expertos de sus áreas de IA y servicios en la nube, en un contexto donde las oportunidades de desarrollo y los proyectos innovadores se han convertido en factores decisivos para los profesionales del sector.

Este fenómeno no es exclusivo de Google: el movimiento de talento en IA es hoy un sello distintivo de la industria tecnológica, que avanza a ritmo acelerado y con una demanda creciente de especialistas.

Durante 2025, la mayoría de las bajas significativas de Google se enfocaron en compañías como Microsoft, OpenAI, Nvidia y Apple. Mientras tanto, el gigante de Mountain View también incorporó talento experimentado proveniente de otras grandes tecnológicas, en un esfuerzo por mantener su liderazgo en innovación y desarrollo de productos de IA.

Cambios en la dirección y la estructura de equipos técnicos provocan una redistribución del conocimiento estratégico, alterando el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas del sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De DeepMind a Microsoft: un nuevo capítulo en la rivalidad

La competencia entre Google DeepMind y la división de inteligencia artificial de Microsoft ha cobrado una nueva dimensión, especialmente tras la llegada de Mustafa Suleyman al equipo de Microsoft como líder del área de IA para consumidores.

Suleyman, cofundador de DeepMind junto a Demis Hassabis, dejó Google para fundar Inflection AI, empresa que posteriormente fue adquirida por Microsoft en una operación de alto perfil. Este movimiento, junto con la llegada de otros ingenieros y directivos, consolidó a Microsoft como uno de los principales destinos para el talento especializado en inteligencia artificial.

Cuáles fueron las figuras de Google que migraron a otras empresas tecnológicas

Entre las figuras que dejaron Google en 2025 destacan Amar Subramanya (vicepresidente de ingeniería), Adam Sadovsky (ingeniero sénior), Sonal Gupta (ingeniera principal), Steve Regini (jefe de ingeniería de clientes globales), y Jonas Rothfuss (científico investigador), quienes asumieron nuevos roles en Microsoft y otras compañías del sector.

A nivel ejecutivo, Albert Lee se unió a OpenAI como vicepresidente de desarrollo corporativo, mientras que Tim Frank y Warren Barkley asumieron cargos estratégicos en Microsoft y Nvidia, respectivamente.

El entorno laboral: contexto y tendencias tras el verano

Guerra por el talento en inteligencia artificial: el caso Google y el impacto en el futuro de la innovación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de inteligencia artificial a mediados de 2025 estuvo marcado por una fuerte competencia por el talento, con Meta y Microsoft como actores destacados en el reclutamiento de expertos y líderes. En julio, el director de investigación de OpenAI, Mark Chen, expresó públicamente su preocupación por la salida de miembros de su equipo hacia Meta, resaltando el impacto que estos movimientos tienen en la estructura de las organizaciones y en la capacidad de avanzar en proyectos de largo alcance.

En este escenario, la cultura organizacional y el propósito compartido han adquirido un valor cada vez mayor para atraer y fidelizar talento. Sam Altman, CEO de OpenAI, remarcó que el compromiso y la visión a largo plazo de los equipos (más allá de los incentivos económicos) son clave para impulsar la innovación sostenible en el sector de inteligencia artificial.

El valor del talento en la nueva era de la IA

La transferencia de especialistas en inteligencia artificial entre empresas tecnológicas es hoy una tendencia global que, más que debilitar a los actores originales, impulsa la evolución del sector y multiplica las posibilidades de colaboración y avance científico.

Los movimientos de 2025 muestran que la flexibilidad, la oferta de proyectos desafiantes y la apuesta por el desarrollo profesional son factores centrales para atraer a los perfiles más demandados.

En 2026, la competencia por el talento en IA seguirá siendo un motor de cambio y crecimiento en la industria tecnológica. Las empresas que logren combinar innovación, propósito y oportunidades de desarrollo serán las que marquen el ritmo en el avance de la inteligencia artificial a nivel global.