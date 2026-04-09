Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Donald Trump cuestionó a la alianza atlántica: “No estuvo cuando la necesitábamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la OTAN tras una reunión a puertas cerradas con su secretario general, Mark Rutte, en la Casa Blanca, en medio de tensiones dentro de la alianza por la guerra contra Irán y luego de la tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán.

En sus primeras declaraciones públicas tras el encuentro, Trump reiteró su malestar con los aliados. “La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitamos, y no estará si la necesitamos otra vez”, escribió en su red Truth Social. En el mismo mensaje, el mandatario volvió a mencionar Groenlandia: “Recuerden Groenlandia, esa gran pieza de hielo mal administrada”, sin ofrecer más detalles.

Las críticas de Trump se producen en un contexto de preocupación entre los aliados por su postura frente a la OTAN, luego de que expresara enojo por la negativa de varios países a sumarse a su guerra contra Irán. Ese escenario había alimentado temores de una eventual retirada de Estados Unidos del bloque, que lleva casi ocho décadas en funcionamiento. Sin embargo, tras la reunión con Rutte no anunció una decisión en ese sentido.

El encuentro se realizó sin acceso a la prensa. Rutte ingresó a la Casa Blanca por una entrada lateral y luego se refirió a la conversación en una entrevista televisiva. “Fue una discusión muy franca, muy abierta”, afirmó a CNN. Consultado en varias ocasiones sobre si Trump planteó abandonar la alianza, evitó responder de forma directa.

Antes de la reunión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la posibilidad de una retirada formaba parte de los temas en agenda. “Es algo que el presidente ha discutido, y creo que es algo que el presidente va a discutir en un par de horas con el secretario general Rutte”, señaló ante periodistas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS)

El diario The Wall Street Journal informó que Trump analiza medidas alternativas a una salida total de la OTAN, como sancionar a países que considera poco colaborativos durante el conflicto con Irán mediante el traslado de tropas estadounidenses fuera de sus territorios.

La reunión entre Trump y Rutte tuvo lugar un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas. En ese contexto, el presidente estadounidense calificó a la OTAN como un “tigre de papel” por negarse a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz y por limitar el uso de bases militares en países aliados.

Trump también criticó a algunos líderes europeos. Apuntó contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien describió como “no es Winston Churchill”, y se burló de los portaaviones del Reino Unido al calificarlos de “juguetes”.

Antes de su encuentro con Trump, Rutte se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar la situación en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania y el papel de la OTAN.

Según el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, “Los dos líderes discutieron la Operación Furia Épica, los esfuerzos en curso liderados por Estados Unidos para lograr un fin negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el aumento de la coordinación y el reparto de cargas con los aliados de la OTAN”.

Antes de su encuentro con Trump, Rutte se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar la situación en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania y el papel de la OTAN (REUTERS)

Rutte también tiene previsto reunirse con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante su visita a Washington. La OTAN enfrenta tensiones internas en medio de diferencias entre Estados Unidos y sus aliados sobre seguridad, gasto militar y conflictos internacionales.

(Con información de AFP)