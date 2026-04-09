Trabajadores de la Generación Z sabotean la IA de sus empresas por temor a que les quiten sus empleos

El temor a la automatización laboral impulsa a algunos trabajadores a resistirse a la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de inteligencia artificial (IA) avanza a gran velocidad en las empresas, pero un nuevo obstáculo ha surgido desde adentro: la resistencia activa de sus propios empleados, especialmente entre los más jóvenes.

Un reciente informe de Writer y Workplace Intelligence revela que una proporción significativa de trabajadores, en particular de la Generación Z, está tomando medidas para entorpecer la integración de IA en sus lugares de trabajo debido al temor de perder sus puestos.

Sabotaje interno: un fenómeno en aumento

El estudio, basado en una encuesta a 2.400 trabajadores del conocimiento en Estados Unidos, Reino Unido y Europa —incluyendo a 1.200 altos ejecutivos—, detectó que el 29% de los empleados reconoció haber saboteado la estrategia de IA de su empresa. Entre los trabajadores de la Generación Z, la cifra asciende al 44%.

Las tácticas incluyen el uso de herramientas no autorizadas y la manipulación de evaluaciones de desempeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sabotaje adopta formas diversas: desde introducir información confidencial en herramientas públicas de IA o utilizar aplicaciones no autorizadas, hasta negarse a usar la tecnología, manipular evaluaciones de desempeño o generar resultados intencionalmente bajos para que la IA parezca menos eficaz.

Este comportamiento responde, en gran parte, a la “FOBO” (fear of becoming obsolete), o miedo a volverse obsoletos. Un informe de KPMG señala que cuatro de cada diez empleados temen que la IA les arrebate su trabajo.

La percepción negativa de la IA y el temor al desempleo

La desconfianza hacia la inteligencia artificial no se limita a los lugares de trabajo. Una encuesta de NBC News mostró que solo el 26% de los votantes estadounidenses tiene una opinión positiva sobre la IA, mientras que el 46% la percibe de manera negativa. Las advertencias públicas de líderes tecnológicos han intensificado este sentimiento.

Según el informe, las empresas más exitosas combinan la colaboración entre humanos y agentes de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, sostuvo que la IA podría eliminar la mitad de los empleos administrativos de nivel inicial, puestos que suelen ocupar jóvenes de la Generación Z. Mustafa Suleyman, director de IA en Microsoft, sugirió que todo el trabajo de oficina podría automatizarse en 18 meses.

Un informe reciente de Anthropic concluyó que la IA ya es teóricamente capaz de realizar la mayoría de las tareas en áreas como ciencias de la computación, derecho, negocios y finanzas, lo que refuerza el temor de los empleados a ser reemplazados.

Estrategias de sabotaje y sus consecuencias

Las tácticas de sabotaje detectadas incluyen el uso de herramientas no aprobadas, la omisión deliberada de tareas o la introducción de datos incorrectos para desacreditar la efectividad de la IA. Algunos empleados incluso han alterado sus evaluaciones de desempeño para dificultar la implementación de la tecnología.

Sin embargo, el informe advierte que estas acciones pueden resultar contraproducentes. El 60% de los ejecutivos consultados afirmó que consideran despedir a quienes se niegan a adoptar la IA. Además, el 77% indicó que los empleados que no demuestren dominio de la inteligencia artificial no serán considerados para ascensos o puestos de liderazgo. Un 69% de los líderes empresariales ya planea recortes de personal relacionados con la automatización.

El informe advierte que quienes rechazan la IA tienen más riesgo de ser despedidos o quedar fuera de ascensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los “superusuarios” de IA ganan terreno

Mientras algunos trabajadores resisten o sabotean, otros aprovechan la tecnología para avanzar profesionalmente. Dan Schawbel, de Workplace Intelligence, señaló que los empleados que dominan la IA tienen tres veces más probabilidades de haber recibido ascensos y aumentos salariales en el último año en comparación con quienes adoptan la tecnología lentamente. Estos “superusuarios” ahorran cerca de nueve horas semanales con IA, frente a solo dos horas entre quienes la usan de manera limitada.

El informe subraya que el éxito empresarial no radica solo en la reducción de personal, sino en la combinación efectiva de capacidades humanas y de IA. May Habib, directora ejecutiva de Writer, destacó que las empresas más exitosas son aquellas que rediseñan sus operaciones para aprovechar la colaboración entre humanos y agentes de inteligencia artificial.

El fenómeno del sabotaje interno plantea un desafío para las organizaciones que buscan incorporar la IA como elemento clave de su competitividad. El aprendizaje y la capacitación en nuevas herramientas resultan esenciales para cerrar la brecha entre la tecnología y su uso efectivo. Los expertos concluyen que el futuro laboral dependerá de la capacidad de las empresas para equilibrar innovación tecnológica y desarrollo de talento humano.