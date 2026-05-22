Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

Otra posibilidad que ofrece Windows implica el uso de la herramienta Recortes. (Composición Infobae: MICROSOFT / Imagen ilustrativa)

La lectura de códigos QR ya no es exclusiva de los dispositivos móviles. Si tienes un ordenador con Windows, puedes acceder de manera práctica y sin depender de tu teléfono a cualquier contenido protegido por este sistema de codificación.

Existen varias alternativas dentro del propio sistema operativo para extraer la información de un código QR, sea que se encuentre en la pantalla del ordenador, en un archivo descargado o en un documento abierto.

PUBLICIDAD

Cómo escanear códigos QR en Windows sin aplicaciones externas

Windows integra soluciones que permiten leer códigos QR sin instalar programas adicionales. Una de ellas es la aplicación Cámara, que funciona de forma similar a la de un teléfono móvil. Solo necesitas buscar la aplicación escribiendo “Cámara” en el menú de inicio y abrirla.

Si tienes un ordenador con Windows, puedes acceder de manera práctica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si dispones de una webcam, verás diferentes iconos en la interfaz. Entre ellos puede aparecer uno vinculado a la lectura de códigos, representado por una figura de varios cuadrados. Seleccionando esa función, basta con posicionar el código QR frente a la cámara y, si el sistema lo detecta, mostrará el enlace o la información contenida en el código.

PUBLICIDAD

Este método es útil cuando tienes el código en formato físico, como en una factura, un menú o una entrada impresa. El proceso imita la experiencia de escanear códigos QR desde un móvil, pero con la ventaja de operar desde el ordenador.

Lectura de códigos QR desde imágenes o capturas de pantalla en Windows

Otra posibilidad que ofrece Windows implica el uso de la herramienta Recortes. Esta función resulta especialmente útil cuando el código QR está en una imagen digital o aparece en la pantalla del propio ordenador, por ejemplo, al recibir un archivo por correo electrónico o al visualizar un documento PDF.

PUBLICIDAD

Windows integra soluciones que permiten leer códigos QR sin instalar programas adicionales. MICROSOFT

Para utilizar esta opción, accede a la aplicación Recortes desde el menú de inicio. Puedes realizar una captura de la zona de la pantalla donde se encuentra el código QR, o bien, abrir directamente una imagen que lo contenga. La aplicación permite importar archivos desde el menú de los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha.

Con la imagen cargada, busca la opción de acciones de texto, disponible en la barra superior de la ventana de Recortes. Si el sistema identifica correctamente el código, te mostrará el enlace o el texto codificado. De este modo, puedes copiar el contenido y pegarlo en el navegador o en la aplicación que necesites para acceder a la información.

PUBLICIDAD

Usos frecuentes de códigos QR en entornos digitales

Los códigos QR se han extendido a múltiples ámbitos por su facilidad y rapidez para compartir información. Se utilizan para vincular cuentas de plataformas de contenidos a televisores, acceder a menús digitales en restaurantes, gestionar entradas para eventos, facilitar trámites en línea, compartir archivos entre dispositivos y acceder a manuales de instrucciones o facturas electrónicas.

En Windows 11, Microsoft transformó por completo la clásica "Herramienta Recortes", fusionándola con la antigua aplicación "Recorte y anotación". Foto: Microsoft/dpa

En cada uno de estos escenarios, la posibilidad de leer códigos QR directamente desde Windows aporta comodidad y eficiencia, eliminando la necesidad de emplear el teléfono móvil.

PUBLICIDAD

La integración de herramientas como Cámara y Recortes en el sistema operativo permite que este tipo de tareas se realicen de manera directa y sencilla, optimizando los procesos cotidianos en el uso de ordenadores.

Finalmente, es pertinente señalar que la seguridad al escanear códigos QR resulta fundamental porque estos pueden ser utilizados para dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos o descargar archivos dañinos en sus dispositivos. Verificar la procedencia del código y utilizar aplicaciones confiables ayuda a prevenir fraudes, robos de información y otros riesgos asociados al uso no seguro de esta tecnología.

PUBLICIDAD