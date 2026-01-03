Tecno

El sube y baja de bitcoin: cuál es su valor este 3 de enero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cotización de la criptomoneda bitcoin

El costo de la criptomoneda bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 89494.56 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital registró un cambio de 0.82% en el último día, así como un movimiento de -0.38% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Aprende a ubicar el sofá según el tamaño de tu televisor

Ubicar correctamente el sofá y el televisor mejora la comodidad, protege la salud visual y optimiza la experiencia de entretenimiento en casa

Aprende a ubicar el sofá

Así puedes limitar la influencia de la IA en tus aplicaciones: WhatsApp, Gmail y más

Existen alternativas específicas para reducir el alcance de los sistemas automatizados en la gestión de la información de las apps

Así puedes limitar la influencia

Cómo configurar la temperatura del refrigerador en verano e invierno

Adaptar la configuración de este electrodoméstico según la estación puede marcar la diferencia en los costos del hogar

Cómo configurar la temperatura del

Todo lo que se sabe del nuevo dispositivo con IA desarrollado por OpenAI

El desarrollo apunta a transformar la relación con la tecnología mediante asistentes por voz y formatos portátiles que exploran alternativas al teléfono móvil

Todo lo que se sabe

Los 5 avances prometidos por Elon Musk para 2025 que no se cumplieron

Entre iniciativas incompletas y retrasos en proyectos clave, los protagonistas del sector enfrentaron nuevos cuestionamientos sobre visión, ejecución y futuro

Los 5 avances prometidos por
DEPORTES
Playas, grandes ciudades y destinos

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

El futuro de los venezolanos

El futuro de los venezolanos depende de la estrategia de Donald Trump

Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel

Zelensky se reunirá con asesores de seguridad aliados en la antesala a la cumbre de la Coalición de Voluntarios

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín