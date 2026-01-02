Todos los contenidos exclusivos de PlayStation Plus disponibles en enero de 2026

Lista de contenidos exclusivos para usuarios de PlayStation Plus. (Sony)

Los suscriptores de PlayStation Plus arrancan enero de 2026 con una de las ofertas de contenido gratuito más amplias de los últimos meses. Sony confirmó de manera oficial la llegada de 35 contenidos adicionales sin costo para usuarios de PS4 y PS5, disponibles para todos los planes del servicio (Essential, Extra y Premium).

La noticia marca el inicio del calendario de PlayStation Plus en 2026 y refuerza la estrategia de Sony de complementar los juegos mensuales con paquetes exclusivos que mejoran la experiencia en títulos free-to-play y producciones de gran presupuesto.

Estos contenidos incluyen bonificaciones de experiencia, monedas virtuales, skins, armas, accesorios y elementos cosméticos, diseñados para acelerar el progreso o personalizar a los personajes en distintos videojuegos.

Los contenidos exclusivos de PlayStation Plus son para todos los usuarios, no importa el tipo de membresía que tengan. (PlayStation)

En paralelo, los usuarios aún pueden descargar LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, SYNDUALITY: Echo of Ada y Neon White, los títulos gratuitos correspondientes a diciembre de 2025 y que dejarán de estar disponible el 6 de enero.

Contenidos gratuitos para todos los planes

PlayStation Plus mantiene su política de ofrecer estos beneficios adicionales sin importar el nivel de suscripción. Tanto los usuarios de Essential como los de Extra y Premium pueden acceder a los mismos paquetes, siempre que cuenten con una suscripción activa al momento de reclamarlos.

La mayoría de estos contenidos están orientados a juegos multijugador muy populares, donde las recompensas pueden marcar una diferencia en las partidas en línea o facilitar el avance durante las primeras horas de juego. También hay beneficios pensados para títulos de rol, acción y estrategia, lo que amplía el atractivo de la oferta para distintos perfiles de jugadores.

Estos beneficios están pensados para todos los usuarios que cuenten con una suscripción. (Foto: PlayStation)

Los 35 contenidos gratuitos disponibles en enero de 2026

Durante este mes, los usuarios de PlayStation Plus pueden reclamar los siguientes paquetes sin costo adicional:

Fortnite – Pack Prueba de sonido Rocket League – Pack de PlayStation Plus Pack de operaciones rebeldes – Battlefield 6 y REDSEC Apex Legends – Pack de juego PlayStation Plus Promoción de Genshin Impact para PlayStation Plus Overwatch 2 – Paquete bonificación Soldado: 76 Slasher Honkai: Star Rail – Descuento en PlayStation Plus Fortnite – Pack de Combatiente coronado Paladins – Paquete de la sexta temporada para PlayStation Plus Darwin Project – Kronos Red Pack Darwin Project – Blue Ninja Pack H1Z1 – Cobalt Assault Pack H1Z1 – Pack Bandit H1Z1 – Pack Blueshift de PlayStation Plus Dragon Quest Builders 2 – Receta de retrato legendario Dragon Quest Builders 2 – Recetas luminarios baja resolución Gems of War – Paquete PlayStation Plus Dragon Quest XI – Hacha de káiser Trove – Bonus de bloques: Bizcocho del destino CrossOut – Plus Free Starter Pack War Thunder – Plus Free Starter Pack Four Kings Casino – Paquete de inicio gratuito Star Trek Online – Verdant Terran Sword Pack Dungeon Defenders II – PS Plus Pack Fallout Shelter – Paquete PlayStation Plus Let it Die – Pack exclusivo de PlayStation Plus Paladins – Viktor soldado + colección de aspecto Paladins – Paquete RWBY Plus Smite – KuKu4 Prominence Poker – Montón gratis exclusivo PlayStation Plus Battle Islands: Commanders – Suministros adicionales Worms Rumble – Exclusive Pack PlayStation Plus 500 Monedas Extrañas PlayStation Plus Neverwinter – Onyx Fashion Pack HAWKEN – Paquete gratuito exclusivo PlayStation Plus

PlayStation Plus busca la manera de retribuir a sus usuarios con una membresía activa.

Cómo reclamar los contenidos

Para obtener estos beneficios, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store, ya sea desde la consola o mediante la aplicación oficial, buscar el juego correspondiente y seleccionar la opción “Reclamar gratis”. El proceso es inmediato y los contenidos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, siempre que se hayan reclamado durante el período de vigencia.

Este tipo de iniciativas refuerza el valor de PlayStation Plus más allá de los juegos mensuales, especialmente para quienes dedican gran parte de su tiempo a títulos free-to-play o multijugador competitivo.