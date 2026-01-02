Tecno

Todos los contenidos exclusivos de PlayStation Plus disponibles en enero de 2026

Sony refuerza su servicio de suscripción al ofrecer packs exclusivos, monedas virtuales y skins para títulos free-to-play y juegos AAA en PS4 y PS5

Guardar
Lista de contenidos exclusivos para
Lista de contenidos exclusivos para usuarios de PlayStation Plus. (Sony)

Los suscriptores de PlayStation Plus arrancan enero de 2026 con una de las ofertas de contenido gratuito más amplias de los últimos meses. Sony confirmó de manera oficial la llegada de 35 contenidos adicionales sin costo para usuarios de PS4 y PS5, disponibles para todos los planes del servicio (Essential, Extra y Premium).

La noticia marca el inicio del calendario de PlayStation Plus en 2026 y refuerza la estrategia de Sony de complementar los juegos mensuales con paquetes exclusivos que mejoran la experiencia en títulos free-to-play y producciones de gran presupuesto.

Estos contenidos incluyen bonificaciones de experiencia, monedas virtuales, skins, armas, accesorios y elementos cosméticos, diseñados para acelerar el progreso o personalizar a los personajes en distintos videojuegos.

Los contenidos exclusivos de PlayStation
Los contenidos exclusivos de PlayStation Plus son para todos los usuarios, no importa el tipo de membresía que tengan. (PlayStation)

En paralelo, los usuarios aún pueden descargar LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, SYNDUALITY: Echo of Ada y Neon White, los títulos gratuitos correspondientes a diciembre de 2025 y que dejarán de estar disponible el 6 de enero.

Contenidos gratuitos para todos los planes

PlayStation Plus mantiene su política de ofrecer estos beneficios adicionales sin importar el nivel de suscripción. Tanto los usuarios de Essential como los de Extra y Premium pueden acceder a los mismos paquetes, siempre que cuenten con una suscripción activa al momento de reclamarlos.

La mayoría de estos contenidos están orientados a juegos multijugador muy populares, donde las recompensas pueden marcar una diferencia en las partidas en línea o facilitar el avance durante las primeras horas de juego. También hay beneficios pensados para títulos de rol, acción y estrategia, lo que amplía el atractivo de la oferta para distintos perfiles de jugadores.

Estos beneficios están pensados para
Estos beneficios están pensados para todos los usuarios que cuenten con una suscripción. (Foto: PlayStation)

Los 35 contenidos gratuitos disponibles en enero de 2026

Durante este mes, los usuarios de PlayStation Plus pueden reclamar los siguientes paquetes sin costo adicional:

  1. Fortnite – Pack Prueba de sonido
  2. Rocket League – Pack de PlayStation Plus
  3. Pack de operaciones rebeldes – Battlefield 6 y REDSEC
  4. Apex Legends – Pack de juego PlayStation Plus
  5. Promoción de Genshin Impact para PlayStation Plus
  6. Overwatch 2 – Paquete bonificación Soldado: 76 Slasher
  7. Honkai: Star Rail – Descuento en PlayStation Plus
  8. Fortnite – Pack de Combatiente coronado
  9. Paladins – Paquete de la sexta temporada para PlayStation Plus
  10. Darwin Project – Kronos Red Pack
  11. Darwin Project – Blue Ninja Pack
  12. H1Z1 – Cobalt Assault Pack
  13. H1Z1 – Pack Bandit
  14. H1Z1 – Pack Blueshift de PlayStation Plus
  15. Dragon Quest Builders 2 – Receta de retrato legendario
  16. Dragon Quest Builders 2 – Recetas luminarios baja resolución
  17. Gems of War – Paquete PlayStation Plus
  18. Dragon Quest XI – Hacha de káiser
  19. Trove – Bonus de bloques: Bizcocho del destino
  20. CrossOut – Plus Free Starter Pack
  21. War Thunder – Plus Free Starter Pack
  22. Four Kings Casino – Paquete de inicio gratuito
  23. Star Trek Online – Verdant Terran Sword Pack
  24. Dungeon Defenders II – PS Plus Pack
  25. Fallout Shelter – Paquete PlayStation Plus
  26. Let it Die – Pack exclusivo de PlayStation Plus
  27. Paladins – Viktor soldado + colección de aspecto
  28. Paladins – Paquete RWBY Plus
  29. Smite – KuKu4
  30. Prominence Poker – Montón gratis exclusivo PlayStation Plus
  31. Battle Islands: Commanders – Suministros adicionales
  32. Worms Rumble – Exclusive Pack PlayStation Plus
  33. 500 Monedas Extrañas PlayStation Plus
  34. Neverwinter – Onyx Fashion Pack
  35. HAWKEN – Paquete gratuito exclusivo PlayStation Plus
PlayStation Plus busca la manera
PlayStation Plus busca la manera de retribuir a sus usuarios con una membresía activa.

Cómo reclamar los contenidos

Para obtener estos beneficios, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store, ya sea desde la consola o mediante la aplicación oficial, buscar el juego correspondiente y seleccionar la opción “Reclamar gratis”. El proceso es inmediato y los contenidos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, siempre que se hayan reclamado durante el período de vigencia.

Este tipo de iniciativas refuerza el valor de PlayStation Plus más allá de los juegos mensuales, especialmente para quienes dedican gran parte de su tiempo a títulos free-to-play o multijugador competitivo.

Temas Relacionados

PlayStation PlusPS PlusPS5Lo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Apple retrasaría el lanzamiento del iPhone 18 para el 2027

La posible llegada del iPhone plegable y una segunda generación del iPhone Air, también estaría influyendo en esta reorganización del calendario

Apple retrasaría el lanzamiento del

Las principales amenazas a la ciberseguridad en 2026: troyanos por WhatsApp, videos falsos con IA y ataques chinos

El uso de IA por parte de hackers potenciará el phishing, los deepfakes y el malware adaptativo, capaces de evadir defensas y suplantar identidades

Las principales amenazas a la

Centros de datos de inteligencia artificial recurren a turbinas de avión y diésel ante la falta de energía

Estas soluciones permiten avanzar sin demoras proyectos de IA, pero elevan los costos, las emisiones y los conflictos regulatorios

Centros de datos de inteligencia

Estos son los celulares que ya no serán compatibles con WhatsApp desde el 15 de enero de 2026

La decisión de Meta busca reforzar la seguridad y el funcionamiento de la app, dejando fuera a equipos que no pueden soportar nuevas funciones

Estos son los celulares que

Ethereum: cuál es el valor de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el valor
DEPORTES
Confirmaron que murió una promesa

Confirmaron que murió una promesa italiana del golf de 16 años en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Trató de conservar una imagen

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos

Yannick Nézet-Séguin revolucionó el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena