Tecno

13 celulares de Xiaomi se quedan sin soporte en 2026: esta es la lista

Esta situación expone los dispositivos a amenazas de seguridad y limita el acceso a nuevas funciones del sistema operativo Android

Guardar
Trece modelos de Xiaomi, Redmi
Trece modelos de Xiaomi, Redmi y POCO dejarán de recibir soporte oficial a partir de 2026, afectando a miles de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transcurso de 2026, un total de 13 dispositivos de las marcas Xiaomi, Redmi y POCO dejarán de recibir soporte oficial, marcando un cambio relevante para miles de usuarios.

Entre los modelos afectados se encuentran algunos de los teléfonos más populares de los últimos años en mercados como España y Latinoamérica, incluyendo el Xiaomi 12T, el Redmi Note 12 Pro y el POCO X5.

Cuáles son los celulares Xiaomi que se quedarán sin soporte en 2026

A continuación, el listado completo de los 13 modelos que dejarán de recibir soporte oficial de Xiaomi en 2026, junto con las fechas específicas en las que finaliza el periodo de actualizaciones y la versión de sistema operativo en la que terminan su ciclo:

Cada modelo Xiaomi afectado finalizará
Cada modelo Xiaomi afectado finalizará su ciclo de actualizaciones en fechas específicas, quedándose en versiones como HyperOS 2 o 3 y Android 15. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Xiaomi 12: soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15)
  • Xiaomi 12 Pro: soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15)
  • Xiaomi 12X: soporte finaliza en marzo de 2026
  • Xiaomi 12 Lite: soporte finaliza en marzo de 2026
  • Xiaomi 12T: soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • Xiaomi 12T Pro: soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15)
  • Redmi Note 12 Pro 5G: soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G: soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • Redmi Note 12 5G: soporte finaliza en marzo de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • Redmi Note 12 4G: soporte finaliza en abril de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • POCO F5 5G: soporte finaliza en mayo de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • POCO X5 5G: soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)
  • POCO X5 Pro 5G: soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Qué significa quedarse sin soporte en Xiaomi

La política de actualizaciones de los fabricantes de móviles establece un ciclo de vida definido para cada dispositivo. Cuando un modelo alcanza el conocido como ‘End of Life’ (EOL), deja de recibir actualizaciones de software y, en breve, también los parches de seguridad.

Según la lista ‘AER’ (Android Enterprise Recommended) de Xiaomi, la vida útil de actualización de cada terminal se marca con precisión: una vez superada esa fecha, el dispositivo no recibirá mejoras oficiales ni correcciones para posibles vulnerabilidades.

La falta de soporte de
La falta de soporte de Xiaomi expone los dispositivos a amenazas de seguridad y limita el acceso a nuevas funciones del sistema operativo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que algunos usuarios pueden pensar, alcanzar el fin del soporte no implica que el teléfono deje de funcionar. Sin embargo, sí limita de manera considerable el acceso a nuevas funciones y, con el paso del tiempo, puede suponer riesgos para la integridad de los datos personales almacenados en el móvil.

La falta de parches de seguridad deja los dispositivos expuestos a amenazas que surgen en el ecosistema Android, lo que puede afectar tanto a la privacidad como al correcto funcionamiento de ciertas aplicaciones.

Cómo esta situación afecta a los usuarios

Los usuarios de estos dispositivos podrán seguir utilizando sus móviles una vez superada la fecha de fin de soporte. No obstante, ya no recibirán nuevas funciones de sistema ni actualizaciones relacionadas con la seguridad. Con el tiempo, esta situación puede limitar la compatibilidad con aplicaciones recientes y servicios que requieran versiones más modernas de Android.

Algunos celulares Xiaomi afectados recibieron
Algunos celulares Xiaomi afectados recibieron previamente HyperOS 3, lo que les permite acceder a las funciones más avanzadas antes del fin de soporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como aspecto positivo, algunos de estos modelos recibieron HyperOS 3 como última gran actualización antes del cierre del ciclo, lo que les permite aprovechar las funciones más avanzadas del sistema operativo antes de quedar fuera del circuito de novedades.

Aun así, la recomendación general entre los especialistas consiste en considerar la actualización del dispositivo una vez que se alcanza el EOL, sobre todo para quienes utilizan sus teléfonos en entornos sensibles o manejan información personal relevante.

Temas Relacionados

XiaomiCelularesAndroid2026Tecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tu año en ChatGPT: así puedes saber cómo usaste la IA de OpenAI en 2025

El resumen muestra datos clave como el total de mensajes enviados, número de conversaciones y el día más activo del año

Tu año en ChatGPT: así

Cómo hacer una postal de Año Nuevo con Nano Banana de Google

Basta con cargar una imagen y redactar un prompt específico para obtener una tarjeta digital lista para compartir con tus seres queridos

Cómo hacer una postal de

Cómo proteger tu dispositivo para que nadie más lo use si te lo roban o lo pierdes

Configurar bloqueo de pantalla, vincular la cuenta de Google y activar el localizador son claves para impedir el acceso no autorizado

Cómo proteger tu dispositivo para

Cómo identificar y borrar el malware de tu dispositivo de forma segura

Reconocer síntomas como lentitud, bloqueos y anuncios intrusivos es fundamental

Cómo identificar y borrar el

Suplantan a través de correo electrónico a Microsoft para robar contraseñas

Una sola letra diferente en la dirección es suficiente para que los ciberdelincuentes accedan a cuentas; hay claves que ayudan a identificar engaños antes de hacer clic

Suplantan a través de correo
DEPORTES
La dura sanción de la

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

“Fin de año en casa y en familia”: la emotiva iniciativa de River Plate con un grupo de hinchas en el Monumental

La impactante caída de Jutta Leerdam, la novia de Jake Paul, que pone en peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

TELESHOW
La Tora Villar compartió su

La Tora Villar compartió su transformación física y espiritual durante este año de profundos cambios personales

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un look idéntico para fin de año: cuánto costó el detalle de lujo

INFOBAE AMÉRICA

2025, el año en que

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

Un lingote hallado en Suecia revela rutas comerciales con la Península Ibérica durante la Edad del Hierro

Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”