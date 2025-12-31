13 celulares de Xiaomi se quedan sin soporte en 2026: esta es la lista

Trece modelos de Xiaomi, Redmi y POCO dejarán de recibir soporte oficial a partir de 2026, afectando a miles de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transcurso de 2026, un total de 13 dispositivos de las marcas Xiaomi, Redmi y POCO dejarán de recibir soporte oficial, marcando un cambio relevante para miles de usuarios.

Entre los modelos afectados se encuentran algunos de los teléfonos más populares de los últimos años en mercados como España y Latinoamérica, incluyendo el Xiaomi 12T, el Redmi Note 12 Pro y el POCO X5.

Cuáles son los celulares Xiaomi que se quedarán sin soporte en 2026

A continuación, el listado completo de los 13 modelos que dejarán de recibir soporte oficial de Xiaomi en 2026, junto con las fechas específicas en las que finaliza el periodo de actualizaciones y la versión de sistema operativo en la que terminan su ciclo:

Cada modelo Xiaomi afectado finalizará su ciclo de actualizaciones en fechas específicas, quedándose en versiones como HyperOS 2 o 3 y Android 15. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi 12 : soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15 )

Xiaomi 12 Pro : soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15)

Xiaomi 12X : soporte finaliza en marzo de 2026

Xiaomi 12 Lite : soporte finaliza en marzo de 2026

Xiaomi 12T : soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Xiaomi 12T Pro : soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 3 y Android 15)

Redmi Note 12 Pro 5G : soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Redmi Note 12 Pro+ 5G : soporte finaliza en octubre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Redmi Note 12 5G : soporte finaliza en marzo de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Redmi Note 12 4G : soporte finaliza en abril de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

POCO F5 5G : soporte finaliza en mayo de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

POCO X5 5G : soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

POCO X5 Pro 5G: soporte finaliza en el primer trimestre de 2026 (se queda en HyperOS 2 y Android 15)

Qué significa quedarse sin soporte en Xiaomi

La política de actualizaciones de los fabricantes de móviles establece un ciclo de vida definido para cada dispositivo. Cuando un modelo alcanza el conocido como ‘End of Life’ (EOL), deja de recibir actualizaciones de software y, en breve, también los parches de seguridad.

Según la lista ‘AER’ (Android Enterprise Recommended) de Xiaomi, la vida útil de actualización de cada terminal se marca con precisión: una vez superada esa fecha, el dispositivo no recibirá mejoras oficiales ni correcciones para posibles vulnerabilidades.

La falta de soporte de Xiaomi expone los dispositivos a amenazas de seguridad y limita el acceso a nuevas funciones del sistema operativo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que algunos usuarios pueden pensar, alcanzar el fin del soporte no implica que el teléfono deje de funcionar. Sin embargo, sí limita de manera considerable el acceso a nuevas funciones y, con el paso del tiempo, puede suponer riesgos para la integridad de los datos personales almacenados en el móvil.

La falta de parches de seguridad deja los dispositivos expuestos a amenazas que surgen en el ecosistema Android, lo que puede afectar tanto a la privacidad como al correcto funcionamiento de ciertas aplicaciones.

Cómo esta situación afecta a los usuarios

Los usuarios de estos dispositivos podrán seguir utilizando sus móviles una vez superada la fecha de fin de soporte. No obstante, ya no recibirán nuevas funciones de sistema ni actualizaciones relacionadas con la seguridad. Con el tiempo, esta situación puede limitar la compatibilidad con aplicaciones recientes y servicios que requieran versiones más modernas de Android.

Algunos celulares Xiaomi afectados recibieron previamente HyperOS 3, lo que les permite acceder a las funciones más avanzadas antes del fin de soporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como aspecto positivo, algunos de estos modelos recibieron HyperOS 3 como última gran actualización antes del cierre del ciclo, lo que les permite aprovechar las funciones más avanzadas del sistema operativo antes de quedar fuera del circuito de novedades.

Aun así, la recomendación general entre los especialistas consiste en considerar la actualización del dispositivo una vez que se alcanza el EOL, sobre todo para quienes utilizan sus teléfonos en entornos sensibles o manejan información personal relevante.