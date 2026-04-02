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Las Guerras K-Pop tienen nuevo contenido en Netflix: cómo encontrarlo

A través de cuatro episodios se comparten historias de los seguidores y la comunidad generada por la película

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Guerreras K pop
Netflix amplía el universo de Las Guerreras K-Pop con cuatro nuevos episodios de Contenido Extra exclusivos para fans. (Netflix)

Netflix no se olvida de los fans de Las Guerreras K-Pop y recientemiente incorporó un Contenido Extra exclusivo, pensado para mantener vivo el entusiasmo global en torno a la exitosa película animada mientras la secuela ya confirmada sigue en desarrollo.

Desde su estreno en junio de 2025, la producción no ha dejado de romper récords y de generar conversación, ahora reforzada por una propuesta que amplía la experiencia de los fans dentro del catálogo.

Qué es el Contenido Extra de Las Guerreras K-Pop en Netflix

Este contenido especial consiste en cuatro episodios breves, cada uno con una temática diferenciada, enfocados en la interacción entre la comunidad global de seguidores y la obra. Para acceder, basta con buscar el título directamente en la plataforma, ya que no siempre aparece en la portada principal.

Netflix ha producido estos episodios tomando como principal referencia el material generado por los propios fans, lo que refuerza el carácter participativo y dinámico de la experiencia. Aunque la duración de cada vídeo es corta —el más extenso no supera los tres minutos—, la calidad y el enfoque emotivo son elementos que la plataforma destaca al presentar esta colección.

La película, inspirada en la cultura pop coreana, fusiona música, fantasía y acción en una propuesta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. (Fotocomposición Infobae)
Las cápsulas destacan la canción “Golden” y el fenómeno mundial HUNTR/X con diversas versiones hechas por fans internacionales. (Fotocomposición Infobae)

Cada uno de los cuatro vídeos que componen el Contenido Extra ofrece una perspectiva distinta sobre el fenómeno HUNTR/X y su repercusión mundial. El primero, titulado El mundo se volvió dorado, gira en torno a la canción “Golden”, uno de los grandes éxitos musicales de la película.

El vídeo recopila algunas de las versiones realizadas por seguidores de diferentes países, mostrando la diversidad de interpretaciones y la fuerza de la música como eje de unión.

El segundo vídeo, Familias doradas, reúne escenas de familias de todo el mundo para ilustrar el impacto transversal de la película, que ha logrado ser disfrutada por varias generaciones y públicos. El tercer episodio, Reaccionando a vídeos de fanáticos, presenta a las actrices responsables de dar voz a las protagonistas —EJAE, Audrey Nuna y REI AMI— viendo y comentando creaciones de los fans.

Por último, Modo cosplay activado profundiza en el fenómeno del cosplay asociado a la película. El vídeo selecciona ejemplos destacados de seguidores que han recreado los vestuarios y estilos de las Guerreras K-Pop, considerando la popularidad de una producción en función de cuántas personas se animan a personificar a sus personajes favoritos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actrices de voz EJAE, Audrey Nuna y REI AMI reaccionan a las creaciones de los fans en el contenido especial de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder y qué más ofrece la colección

El acceso al Contenido Extra es sencillo para cualquier usuario de Netflix. Los episodios figuran bajo un título independiente y pueden encontrarse mediante la función de búsqueda. La colección general de Las Guerreras K-Pop en la plataforma ha ido creciendo con el tiempo, y actualmente reúne:

  • La película original, que mantiene su posición como la más vista de la historia de Netflix.
  • La versión Sing-Along o karaoke, que invita a revivir la experiencia musical de la película al estilo de los grandes clásicos de animación.
  • Videoclips con letras (K-pop Demon Hunters Lyric Videos), actualizados recientemente con nuevas canciones.
  • La opción de chimenea Gwi-Ma, una pieza visual pensada para ambientar cualquier espacio con la estética de la película.

A estos contenidos se suma el nuevo bloque de vídeos breves, que funcionan como cápsulas de entretenimiento y homenaje a la comunidad. Aunque algunos seguidores han expresado su deseo de que estos episodios tengan una mayor duración, la plataforma no ha descartado la posibilidad de futuras actualizaciones o ampliaciones del Contenido Extra.

(Netflix)
La colección en Netflix también ofrece la película original, versión karaoke, videoclips actualizados y la pieza visual Chimenea Gwi-Ma. (Netflix)

Qué se sabe sobre la secuela de Las Guerreras K-Pop

La expectativa por Las Guerreras K-Pop 2 se mantiene en niveles altos desde que Netflix confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela. El equipo creativo original, encabezado por Chris Appelhans y Maggie Kang, volverá a encargarse de la dirección, mientras que la producción recae nuevamente en Sony Pictures Animation.

Maggie Kang expresó su orgullo por la recepción internacional de la historia y de los personajes, asegurando que hay mucho más que contar en este universo. Chris Appelhans, por su parte, subrayó el lazo personal con los personajes y el deseo de explorar nuevos caminos para combinar música, animación y narrativa.

La secuela marca el comienzo de un acuerdo exclusivo de varios años para la escritura y dirección de proyectos animados entre Netflix y Sony Pictures Animation. El estreno está previsto para 2029, un plazo que responde a la complejidad y el nivel de detalle que requiere la animación, especialmente si el objetivo es igualar o superar el estándar visual alcanzado por la primera película.

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