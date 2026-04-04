Por qué los mandos DualSense de PS5 tienen un pequeño agujero en la parte trasera y cuál es su función

La razón por la que los mandos DualSense de PS5 tienen un hueco pequeño en la parte trasera. (Sony)

El mando DualSense de la PlayStation 5 esconde una función poco conocida que puede resultar clave para solucionar problemas de conexión: un pequeño orificio ubicado en la parte trasera que actúa como botón de reinicio. Aunque muchos usuarios lo pasan por alto, este elemento está diseñado para restablecer el control cuando presenta fallos de sincronización o errores de funcionamiento.

Este botón oculto cumple una función similar a la de los routers o dispositivos electrónicos que incluyen un sistema de reinicio físico. En el caso del DualSense, permite desvincular el mando de la consola y restaurar su estado interno, lo que resulta útil cuando deja de responder, no se conecta correctamente o presenta fallos tras una actualización del sistema.

El diseño del control, conocido por su enfoque en la inmersión gracias a tecnologías como la retroalimentación háptica, el gatillo adaptativo y sensores de movimiento, también incorpora este tipo de soluciones prácticas. Aunque el mando destaca por su ergonomía y funciones avanzadas, este pequeño detalle técnico demuestra que también está preparado para resolver problemas comunes del uso cotidiano.

Los mandos Dualsense de la PS5 cuentan con un botón oculto que puede ser usado en emergencias. (Sony)

Un botón discreto pero clave

El orificio se encuentra en la parte trasera del mando, generalmente dentro de una pequeña cavidad junto a la etiqueta del fabricante. A simple vista, puede confundirse con un elemento decorativo o pasar desapercibido, ya que no está diseñado para ser presionado directamente con los dedos.

Sin embargo, tanto el DualSense estándar como su versión más avanzada incluyen este botón como un recurso de emergencia. Su tamaño reducido responde precisamente a su función: evitar activaciones accidentales y reservar su uso para situaciones específicas en las que el mando requiere un reinicio completo.

Los problemas que puede solucionar van desde fallos de sincronización con la consola hasta errores de respuesta en juegos o dificultades para emparejar el dispositivo con otros equipos, como una computadora.

El mando Dualsense de la PS5 puede ser reiniciado si tiene un problema de software.

Cómo utilizar el botón de reinicio

Para activar esta función, es necesario utilizar un objeto delgado, como un clip metálico enderezado. El proceso es sencillo, pero debe realizarse con cuidado para evitar daños en el dispositivo.

El primer paso es apagar la consola. Luego, se debe introducir suavemente el clip en el orificio hasta presionar el botón interno durante aproximadamente cinco segundos. Este procedimiento restablece el mando y elimina cualquier configuración previa de conexión.

Una vez realizado el reinicio, el siguiente paso es volver a conectar el DualSense a la consola mediante un cable USB. Al presionar el botón principal del mando, este debería sincronizarse nuevamente con el sistema y funcionar con normalidad.

En la mayoría de los casos, este procedimiento soluciona los errores de conectividad. Sin embargo, si los problemas persisten, se recomienda verificar que el software del sistema esté actualizado o intentar otras opciones, como el modo seguro de la consola.

Todos los mandos Dualsense de PS5, incluyendo los standars o los más avanzados, cuentan con un botón de reinicio. (PlayStation)

Más allá del reinicio: posibles fallos de hardware

Si tras aplicar estas soluciones el mando continúa presentando inconvenientes, es posible que el problema esté relacionado con un fallo de hardware. En estos casos, el botón de reinicio no será suficiente y podría ser necesario recurrir al servicio técnico.

Aun así, el hecho de contar con esta función integrada permite a los usuarios resolver una gran parte de los errores sin necesidad de asistencia externa. Esto resulta especialmente útil en situaciones donde la conectividad es clave, como en juegos en línea o títulos que requieren una respuesta inmediata del control.

En definitiva, el pequeño agujero en la parte trasera del DualSense no es un detalle menor. Se trata de una herramienta esencial para mantener el mando en óptimas condiciones y garantizar una experiencia de juego fluida. Aunque discreto, su propósito es claro: ofrecer una solución rápida y efectiva ante los problemas más comunes del dispositivo.