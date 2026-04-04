Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Fate/strange Fake. (Crunchyroll)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos dejaron huella en distintas generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las producciones que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes disfrutar este fin de semana.

Ranking animes

Frieren: Beyond Journey's End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada.

1.- Frieren: Beyond Journey’s End S2

Tras la derrota del Rey Demonio y la disolución del grupo de héroes, la historia se sitúa en una era de aparente paz. Años después, la maga elfa Frieren asiste al funeral de uno de sus antiguos compañeros, un acontecimiento que la lleva a reflexionar sobre el tiempo compartido y sobre aspectos de sus camaradas que nunca llegó a comprender plenamente. A partir de este punto, la obra aborda la memoria, el paso del tiempo y la naturaleza de los vínculos humanos desde una perspectiva introspectiva.

A lo largo de sus 28 episodios, la narrativa sigue el viaje de Frieren junto a su aprendiz Fern y el guerrero Stark, quienes recorren las tierras que alguna vez fueron salvadas por el grupo de héroes. Durante este trayecto, Frieren se dedica a cumplir los últimos deseos de sus compañeros caídos, enfrentándose gradualmente a la necesidad de comprender las emociones humanas y el valor de las relaciones interpersonales.

2.- OSHI NO KO S3

Oshi No Ko. (Crunchyroll)

Han transcurrido seis meses desde el estreno de POP IN 2, y gracias al esfuerzo constante de MEM-Cho, el grupo idol B-Komachi se encuentra cada vez más cerca de alcanzar el reconocimiento definitivo. En paralelo, Aqua demuestra su versatilidad como artista, mientras que Akane consolida su carrera como una actriz de gran proyección. Sin embargo, no todo avanza con la misma claridad: Kana comienza a perder la pasión que antes la definía.

3.- You and I Are Polar Opposites

You and I Are Polar Opposites. (Crunchyroll)

Suzuki, una estudiante de preparatoria de carácter sociable y optimista, se enfrenta por primera vez a los conflictos de un amor no confesado. El objeto de sus sentimientos es Yusuke Tani, un compañero de clase reservado y distante, cuya actitud serena y desapegada contrasta marcadamente con la necesidad de Suzuki de integrarse y ser aceptada.

A medida que intenta reunir el valor para expresar sus emociones, la joven deberá confrontar sus propias inseguridades y descubrir si las diferencias que los separan son un obstáculo insalvable o el punto de partida para una relación.

4.- Tamon’s B-Side

Tamon’s B-Side. (Prime Video)

Utage Kinoshita, estudiante de instituto, compagina sus estudios con un trabajo a tiempo parcial como asistenta del hogar para sostener su profunda admiración por Tamon Fukuhara, integrante del popular grupo idol F/ACE.

Un encargo inesperado la conduce al hogar de su ídolo, donde descubre una faceta completamente distinta del artista carismático que domina los escenarios: lejos del foco mediático, Tamon es una persona llena de inseguridad y dudas, al punto de considerar abandonar su carrera. Ante esta revelación, Utage decide implicarse activamente para ayudarlo a recuperar la confianza en sí mismo y continuar su camino artístico.

5.- JUJUTSU KAISEN: The Culling Game P1

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Crunchyroll).

El arco del «Culling Game» en Jujutsu Kaisen se centra en los acontecimientos durante el torneo mortal de hechicería orquestado por Kenjaku tras el Incidente de Shibuya. Yuji Itadori y sus aliados deben entrar en diez barreras selladas en Japón para participar en una pelea de todos contra todos, con reglas estrictas, diseñada para acumular energía maldita y forzar la evolución de la humanidad.

6.- Fate/strange Fake

Fate/strange Fake. (IMDb)

En la Guerra por el Santo Grial, magos conocidos como Maestros invocan a Espíritus Heroicos, llamados Servants, para enfrentarse entre sí en una contienda destinada a obtener el Santo Grial, un artefacto de poder absoluto capaz de conceder cualquier deseo.

Años después de la conclusión de la Quinta Guerra del Santo Grial en Japón, nuevos indicios anuncian la manifestación de un Grial distinto en la ciudad occidental estadounidense de Snowfield.

7.- Hell’s Paradise S2

El anime se basa en el manga escrito e ilustrado por Yūji Kaku. (Crunchyroll)

Gabimaru, considerado el asesino más letal de su aldea, ha sido capturado y condenado a muerte. Sin embargo, se le ofrece una última oportunidad de redención: viajar a una isla desconocida y recuperar el legendario Elixir de la Vida, una sustancia capaz de otorgar la inmortalidad. En la misión, criminales condenados compiten entre sí bajo la vigilancia del shogunato, mientras criaturas sobrenaturales y peligros inexplicables acechan en cada rincón del territorio.

8.- Tune In to the Midnight Heart

Arisu Yamabuki es heredero de un poderoso conglomerado y busca la perfección en la vida. Escuchaba el programa de radio Midnight Heart Tune hasta que su presentadora, Apollo, desapareció. Al matricularse en el instituto Furin y unirse al club de radioaficionados, conoce a cuatro chicas y promete hacer realidad sus sueños y cumplir la promesa que una vez le hizo a Apollo.

9.- Journal with Witch

Journal with Witch. (Crunchyroll)

Makio Koudai es una novelista de carácter reservado que ha llevado una vida marcada por la soledad y la dedicación casi exclusiva a la literatura. Su rutina se ve abruptamente alterada tras la repentina muerte de su hermana y su cuñado, un suceso que la convierte, de manera inesperada, en la tutora legal de su sobrina adolescente, Asa Takumi.

Obligadas a convivir pese a sus profundas diferencias de edad, personalidad y experiencias, ambas deben enfrentarse no solo al proceso de duelo, sino también a los desafíos emocionales y prácticos que implica construir un nuevo hogar.

10.- Medalist S2

Medalist. (Crunchyroll)

Tras ver sus aspiraciones truncadas, Tsukasa enfrenta las consecuencias de un sueño interrumpido. Por su parte, Inori, relegada y sin apoyo, lucha por encontrar su lugar en un entorno que no le ha sido favorable.

Unidas por una ambición compartida, ambas encuentran en la disciplina y la perseverancia la posibilidad de redefinir su destino. Con la mirada puesta en la alta competencia internacional, su camino se perfila sobre el hielo.

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.