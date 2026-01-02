Tecno

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Precio de bitcoin

El precio de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 88916.55 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio del 1.61% en el último día , así como una variación del 0.35% enlos últimos 60 minutos.

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 126198.07 dólares por unidad.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Juan Mayén, director ejecutivo de
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Ethereum: cuál es el valor de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el valor

Confundador de YouTube explica por qué no quiere que sus hijos vean videos en formato ‘short’

Señaló su posible impacto en la atención y el bienestar de los menores, una preocupación respaldada por la comunidad científica

Confundador de YouTube explica por

Elon Musk termina 2025 con un patrimonio más valioso que las economías de Argentina, Bélgica y más países

El patrimonio personal de Elon Musk ejemplifica el alcance sin precedentes del capital privado y refleja nuevos paradigmas para el mundo de las inversiones, la tecnología y el poder económico global

Elon Musk termina 2025 con

Cinco electrodomésticos que consumen más energía incluso cuando solo están conectados

Pequeños gastos de energía pasan inadvertidos y perjudican la economía doméstica de diferentes maneras

Cinco electrodomésticos que consumen más

Cómo configurar el aire acondicionado para reducir su consumo de electricidad

Pequeños cambios de rutina y el uso de modos inteligentes ayudan a maximizar el confort sin gastar de más

Cómo configurar el aire acondicionado
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio arrasó un hotel

Un incendio arrasó un hotel repleto de turistas extranjeros en Uruguay: se tiraron por la ventana para escapar

Los tres conflictos más icónicos de una estrella del rock que sacudieron la historia de la música

Niebla, 170 años y una rueda que nunca se detuvo: así es Laxey, la obra hidráulica en funcionamiento más imponente del mundo

Calendario lunar de enero 2026: cuándo hay luna llena

Suiza tendrá cinco días de duelo por la tragedia en el bar “Le Constellation”: la sociedad aguarda por la identificación de las víctimas