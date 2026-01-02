Tecno

Así es el nuevo altavoz preparado para karaoke: usa IA para eliminar las voces de las canciones

LG presentó el Stage 501, un altavoz con inteligencia artificial capaz de adaptar cualquier canción a la voz del usuario sin necesidad de archivos especiales

El nuevo Stage 501 transforma
El nuevo Stage 501 transforma cualquier pista en una experiencia de karaoke personalizada gracias a su sistema AI Karaoke Master. (LG)

La industria de los altavoces inteligentes suma un nuevo protagonista: LG anunció el lanzamiento del Stage 501, un altavoz enfocado en karaoke que incorpora inteligencia artificial para transformar la experiencia musical en casa. El dispositivo elimina o ajusta las voces principales de casi cualquier canción y modifica el tono para que se adapte a la voz del usuario, gracias a su sistema AI Karaoke Master.

Este equipo destaca porque no requiere archivos de karaoke prediseñados. Permite que cualquier persona convierta su música favorita en un escenario interactivo. El Stage 501 fue desarrollado en colaboración con Will.i.am, quien aportó su experiencia en música y tecnología.

El lanzamiento del Stage 501 se enmarca en la renovada línea Xboom de LG, que incluye otros modelos como Xboom Blast, Xboom Mini y Xboom Rock. El Stage 501 cuenta con una batería intercambiable de 99 Wh que ofrece hasta veinticinco horas de reproducción y una potencia de 160 W, o hasta 220 W cuando está conectado a la corriente eléctrica.

El Stage 501 ofrece hasta
El Stage 501 ofrece hasta veinticinco horas de reproducción y una potencia máxima de 220 W conectada a corriente. (LG)

Para los usuarios que priorizan la movilidad, el Xboom Blast incorpora dos asas y parachoques, además de una autonomía de hasta treinta y cinco horas y una mayor robustez para uso en exteriores.

En el segmento compacto, los modelos Xboom Mini y Xboom Rock ofrecen hasta diez horas de batería y protección certificada frente al agua y el polvo. El Rock es compatible con la función Bluetooth Auracast, que permite transmitir audio a varios altavoces a la vez, lo que aporta flexibilidad para reuniones y fiestas.

Un elemento diferencial es la integración de inteligencia artificial para la calibración automática del sonido en la línea Xboom. Los cuatro modelos incorporan sistemas de IA que analizan el contenido y ajustan la ecualización en tiempo real para optimizar melodía, ritmo o voces.

En los modelos Stage 501 y Blast, una tecnología especial adapta la calidad sonora al entorno. Detecta variables como dimensiones y acústica de la sala, lo que garantiza un sonido equilibrado y envolvente sin ajustes manuales.

El auge de los dispositivos de audio con IA

La inteligencia artificial permite a
La inteligencia artificial permite a los dispositivos actuales ajustar el sonido en tiempo real y crear perfiles personalizados según los hábitos del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia hacia el uso inmediato y la simplificación de la experiencia se confirma en el sector. Anderson Oliveira, director de marketing de JBL para Sudamérica, declaró que la clave está en dispositivos “más listos para usar”, capaces de funcionar apenas se encienden y sin pasos intermedios. Oliveira destacó el valor de funciones como la carga rápida y la optimización automática del sonido, que responden a un público con agendas saturadas.

La inteligencia artificial amplía sus funciones en los dispositivos de audio actuales con el reconocimiento avanzado de órdenes por voz. Esto permite ejecutar tareas cotidianas con comandos hablados. Además, los usuarios encuentran valor en la cancelación de ruido inteligente, los ajustes automáticos al ambiente y la capacidad de crear perfiles personalizados según gustos y hábitos, utilizando el aprendizaje de máquina.

Algunos modelos de gama alta añaden la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real o sugerir contenido relevante según la hora del día y la actividad.

Los dispositivos de audio con
Los dispositivos de audio con IA incorporan reconocimiento avanzado de voz para ejecutar tareas cotidianas y controlar ecosistemas de hogar inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración con ecosistemas de hogar inteligente es otro eje de innovación. Los altavoces actuales pueden controlar luces, persianas y cámaras de seguridad mediante comandos de voz, lo que simplifica la vida diaria y resulta útil para familias y personas con movilidad reducida. El monitoreo del bienestar es una funcionalidad emergente: algunos equipos analizan patrones respiratorios, frecuencia cardíaca y la calidad del sueño, acercándose a la gestión integral de la salud en el hogar.

El mercado evoluciona hacia equipos que combinan personalización, fácil acceso y múltiples aplicaciones en un solo dispositivo, como muestran los recientes lanzamientos de LG y la estrategia de empresas líderes en audio. En esta línea, Oliveira resumió las expectativas: “La tecnología tiene que venir y ya estar rápida para uso de las personas”.

