Shakira, la reina de las redes sociales: 122 millones en Facebook y 94,1 millones en Instagram

La red social en la que Shakira tiene más seguidores es Facebook. REUTERS/Kylie Cooper

Shakira confirma su influencia mundial no solo en los escenarios con la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, también en el mundo digital.

Actualmente, reúne 94,1 millones de seguidores en Instagram y 122 millones en Facebook, allí comparte contenido sobre sus conciertos, adelantos de nuevos proyectos como su participación en la película Zootopia y colaboraciones con creadores de contenido como Brooke Monk.

Esta presencia constante en redes sociales refuerza su posición como una de las artistas más destacadas y versátiles del panorama internacional.

En Instagram, la cantante comparte fotografías con sus hijos Sasha y Milán. (Instagram: shakira)

Por otro lado, en plataformas como Spotify, Shakira continúa superando récords y organizando eventos especiales para sus seguidores.

Su colaboración con Bizarrap en Shakira | BZRP Music Sessions #53 marcó un antes y un después, al convertirse en la canción en español más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, logro que la llevó directamente al Top 10 global.

Para conmemorar los 30 años de su emblemático álbum Pies Descalzos y los 20 años de Oral Fixation, la artista lanzó un especial que está disponible en Spotify.

En esta producción, la famosa canción ‘Hips Don’t Lie’ cuenta con la participación de Ed Sheeran y Beéle, quienes suman tanto un toque internacional como colombiano a la propuesta, realzando la diversidad y alcance del proyecto.

En este especial, la cantante contó con la compañía de Beele y Ed Sheeran. (Instagram: shakira)

Cuánto seguidores tiene Shakira en Instagram

Shakira suma actualmente 94,1 millones de seguidores en Instagram, 122 millones en Facebook, 41,3 millones en TikTok y 48,7 millones en X (antes Twitter).

En todas estas plataformas, comparte actualizaciones sobre sus proyectos profesionales, imágenes del detrás de escena de su gira y momentos junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Recientemente, la artista publicó en sus redes su participación en la premiere de Zootopia 2 junto a sus hijos, los tres vestidos de morado como homenaje a su personaje Gazelle.

La cantante suele colaborar con creadores de contenido. (Instagram: shakira)

En TikTok e Instagram, Shakira realiza publicaciones colaborativas con creadores de contenido.

La más reciente fue junto a Brooke Monk, con quien compartió un video de comedia acompañado de una coreografía, combinando humor y baile para su audiencia global.

Cómo es el canal de WhatsApp de Shakira

El canal de WhatsApp de Shakira ofrece un espacio más íntimo, donde la artista comparte notas de voz sobre sus vivencias tras los conciertos, momentos especiales con amigas y videos exclusivos del detrás de escena.

En esta plataforma, acumula 11,8 millones de seguidores y la comunicación adquiere un tono muy cercano, permitiendo que los fans sientan una conexión auténtica con Shakira a través de sus mensajes y audios personales.

A través de su canal de WhatsApp, Shakira comparte momentos más íntimos como sus pensamientos luego de un concierto. (Canal de WhatsApp de Shakira)

Para unirse al canal de WhatsApp de Shakira, basta con abrir la aplicación, dirigirse a la pestaña de Canales, pulsar en ‘Explorar’ e ingresar el término “Shakira” en el buscador. Para identificar su canal oficial, se debe verificar que cuente con el símbolo de verificación azul junto a su nombre.

Shakira en plataformas como Spotify y Apple Music

Shakira también registra cifras destacadas en plataformas como Spotify y Apple Music. En Spotify, cuenta con 69.252.011 oyentes mensuales, y entre sus canciones más escuchadas actualmente se encuentran ‘Hips Don’t Lie’, ‘TQG’ y ‘Chantaje’.

La artista ha realizado varias colaboraciones especiales en Spotify, la más reciente con motivo del trigésimo aniversario de Pies Descalzos y los veinte años de Oral Fixation, lanzando un especial disponible en la plataforma.

En Apple Music, se puede encontrar toda la discografía de Shakira. (Apple Music)

Además, Spotify le dedicó una fecha exclusiva para celebrar el Día de Shakira, reconociendo su impacto en la música global.

En Apple Music, se puede encontrar toda su discografía, incluyendo la colaboración especial lanzada junto a Spotify.

Para esta plataforma, Shakira ha ofrecido entrevistas exclusivas en las que profundiza sobre su proceso creativo durante la producción de su último álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Estas iniciativas refuerzan la presencia de Shakira en el ámbito digital y acercan aún más su música y experiencias a sus seguidores alrededor del mundo.