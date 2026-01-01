Tecno

Encargados de ciberseguridad terminan robando datos de empresas y extorsionando por 1,2 millones de dólares

El caso revela cómo el acceso privilegiado a sistemas informáticos puede convertirse en una amenaza interna cuando quienes lo poseen traicionan la confianza depositada en ellos

Guardar
Los acusados aprovecharon sus conocimientos
Los acusados aprovecharon sus conocimientos en ciberseguridad, adquiridos en empresas especializadas, para cometer los delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos antiguos expertos en ciberseguridad que ocuparon cargos clave en empresas especializadas se declararon culpables de orquestar ataques de ransomware y extorsionar a una empresa de dispositivos médicos por USD 1,2 millones, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

La acusación judicial indica que Ryan Goldberg, exgerente de respuesta a incidentes en Sygnia Cybersecurity Services, y Kevin Martin, antiguo negociador ante ransomware en Digital Mint, aprovecharon sus conocimientos —adquiridos precisamente para proteger a compañías frente a ciberataques— para cometer estos delitos.

Así se cometió el ciberdelito

Según el reporte, en 2023 los acusados accedieron ilícitamente a la red de una empresa de dispositivos médicos en Estados Unidos, donde cifraron y sustrajeron datos sensibles antes de exigir el pago de un rescate en criptomonedas. La compañía accedió a pagar el monto solicitado en Bitcoin, constituyendo uno de los mayores pagos conocidos en este tipo de casos en el país.

La extorsión a una firma
La extorsión a una firma de dispositivos médicos derivó en uno de los mayores pagos de rescate conocidos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ese ataque exitoso, Goldberg y Martin intentaron replicar su esquema de extorsión empresarial contra otras compañías estadounidenses. De acuerdo con el DOJ, exigieron pagos a una firma farmacéutica con sede en Maryland, solicitaron USD 5 millones a una consulta médica en California, USD 1 millón a una empresa de ingeniería ubicada en el mismo estado y USD 300.000 a un fabricante de drones en Virginia.

Estos intentos resultaron infructuosos, pero demuestran el alcance y la confianza de los implicados al seleccionar sectores críticos como la salud y la tecnología.

El grupo empleó el software malicioso ALPHV/BlackCat, una variante de ransomware de alto perfil, dentro de un esquema de “ransomware como servicio”, donde los desarrolladores distribuyen el malware a afiliados encargados de ejecutar los ataques y ambos comparten los fondos extorsionados.

Tras su primer ataque exitoso,
Tras su primer ataque exitoso, intentaron replicar el esquema en otras compañías de los sectores salud y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DOJ señaló que, tras infiltrar las redes de las víctimas, los implicados cifraban la información y robaban datos confidenciales, incrementando la presión sobre las empresas. Los pagos obtenidos eran canalizados a través de múltiples monederos de criptomonedas para dificultar la trazabilidad de los fondos.

Hasta 20 años de prisión

El proceso judicial se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde los acusados enfrentan cargos por conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante extorsión, la propia interferencia con el comercio por extorsión y daño intencional a sistemas informáticos protegidos.

Según la acusación, los dos primeros cargos pueden conllevar hasta 20 años de prisión, mientras que el tercero implica una posible condena de 10 años. Tanto Goldberg como Martin admitieron su responsabilidad por conspiración en noviembre de 2023; la lectura de sentencia está prevista para el 12 de marzo de 2026.

Utilizaron el ransomware ALPHV/BlackCat, operando
Utilizaron el ransomware ALPHV/BlackCat, operando bajo un modelo de “ransomware como servicio” para ejecutar los ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios portavoces destacaron la gravedad ética de estos hechos. El fiscal adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia de EE. UU., subrayó que ambos implicados “emplearon formación y experiencia en ciberseguridad —destinadas a proteger infraestructuras críticas— para perpetrar precisamente los delitos que debían impedir”.

El caso evidencia que incluso los mayores riesgos de la economía digital pueden surgir desde el interior de las organizaciones, a manos de quienes originalmente estaban encargados de su defensa.

Temas Relacionados

CiberseguridadCiberdelitoAtaque cibernéticoransomwareLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Acusan a Meta de ganar miles de millones de dólares con anuncios fraudulentos

El caso abrió espacio para que otros reguladores examinen la responsabilidad de firmas tecnológicas sobre la vigilancia de contenidos y la protección del usuario

Acusan a Meta de ganar

Este es el valor de la criptomoneda ethereum este 1 de enero

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el valor de

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este día

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cómo se ha movido

Cómo una danza tradicional india inspira un avance inédito en manos artificiales y robóticas

Un equipo científico de la Universidad de Maryland aplicó los gestos del Bharatanatyam y los mudras en la programación de estos dispositivos. Los detalles de un avance que promete impulsar nuevas terapias y avances en motricidad fina, según National Geographic

Cómo una danza tradicional india

Reduce el consumo eléctrico del refrigerador sin perder calidad en la conservación de alimentos

Limpiar la parte trasera del aparato, eliminando el polvo de las rejillas y conductos, favorece una transferencia de calor más efectiva con el entorno

Reduce el consumo eléctrico del
DEPORTES
El movilizante gesto de Anthony

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida del entrenador

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 25 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

TELESHOW
El festejo a solas de

El festejo a solas de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el 2026 en Estambul: “Nadie jamás te hará sombra”

Wanda Nara celebró la llegada del 2026 con Martín Migueles en medio de rumores de crisis: “Amor verdadero”

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom a los besos en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

La inteligencia de EEUU descartó que Ucrania intentara atacar una residencia de Vladimir Putin

Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

León XIV pidió paz y entendimiento para 2026: “El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos