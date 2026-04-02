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Por qué tu televisor puede encenderse solo en la noche y cómo evitarlo

Uno de los motivos son las automáticas de software, que suelen programarse por la noche

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Una mujer con expresión de asombro y miedo mira una televisión inteligente que muestra estática, en una habitación oscura iluminada por la pantalla azul.
La función standby permite que el televisor reciba energía y señales externas aun estando aparentemente apagado por el control remoto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Que durante la noche o la madrugada tu televisor se encendida en la oscuridad puede resultar desconcertante. Este fenómeno, lejos de tener causas paranormales, responde a una suma de razones técnicas y hábitos de uso que afectan a modelos de todas las marcas y tecnologías, desde OLED y LCD hasta Smart TV de última generación.

A continuación, se detallan los principales motivos por los que un televisor puede prenderse solo en la noche y se ofrecen soluciones prácticas para evitarlo.

El motivo po el que el televisor se enciende solo

Uno de los factores más comunes es la función de standby. Cuando se apaga el televisor con el mando a distancia, en realidad solo se pone en suspensión profunda, mientras las placas base siguen recibiendo energía y monitorizando los puertos externos. Esto permite que ciertas señales externas o cambios en la configuración reactiven el dispositivo de manera automática.

Un televisor muestra la cara de un león con ojos amarillos brillantes, en una sala oscura. La pantalla emite una luz azul que ilumina la pared de fondo.
El protocolo HDMI-CEC posibilita que dispositivos como consolas o reproductores multimedia activen el televisor con señales enviadas durante tareas nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los motivos más habituales destacan las siguientes causas:

  • Actualizaciones automáticas de software: los fabricantes programan sus sistemas para realizar tareas de mantenimiento, descargar parches o actualizar aplicaciones durante la noche, cuando se supone que el usuario no está utilizando el televisor. En algunos modelos, este proceso puede encender el panel de retroiluminación LED y dar la impresión de que el televisor se ha encendido por sí mismo.
  • Protocolo HDMI-CEC: esta tecnología permite que dispositivos conectados por HDMI, como consolas, decodificadores o reproductores multimedia, controlen ciertas funciones del televisor. Si un dispositivo externo se activa para actualizarse o sincronizar datos en la madrugada, puede enviar una señal que el televisor interpreta como orden de encendido.
  • Temporizadores y configuraciones internas: algunos televisores cuentan con temporizadores programables para encenderse o apagarse a ciertas horas. Aunque su finalidad es facilitar rutinas, si se configuran accidentalmente pueden provocar encendidos inesperados.

Interferencia de dispositivos externos y mandos a distancia

Muchos casos de encendidos automáticos tienen su origen en el ecosistema de dispositivos conectados a la televisión. El HDMI-CEC (Control de Electrónica de Consumo) es responsable de la mayoría de estos episodios.

Esta función, denominada Anynet+ en Samsung, SimpLink en LG y Bravia Sync en Sony, permite que un solo mando controle varios equipos. Cuando un decodificador, Apple TV, Chromecast o consola realiza tareas en segundo plano, puede despertar al televisor al enviar una pequeña señal eléctrica.

Los mandos a distancia también pueden causar problemas. Si las pilas están bajas o algún botón se queda atascado, el mando puede enviar señales inconsistentes que el televisor interpreta como órdenes de encendido.

Un control de tv en primer plano, apoyado en un sillón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Temporizadores programables y configuraciones internas pueden involucrar encendidos automáticos indeseados si se activan por error en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones prácticas para evitar encendidos automáticos

La mayoría de los problemas de encendido nocturno se pueden resolver siguiendo una serie de pasos sencillos:

  • Actualizar el firmware: verificar que la televisión tenga la versión de software más reciente puede corregir fallos conocidos. Las actualizaciones suelen estar disponibles en la página web oficial del fabricante y pueden instalarse directamente desde el menú del televisor o mediante una unidad USB.
  • Revisar y desconectar dispositivos HDMI: desconectar todos los cables HDMI y periféricos durante varios días permite identificar si alguno es el responsable. Si el televisor deja de encenderse solo, conviene cambiar los cables o mantenerlos desconectados mientras no se usan.
  • Desactivar HDMI-CEC: en la configuración del televisor, buscar la opción HDMI-CEC y desactivar el encendido automático evita que otros dispositivos enciendan la televisión.
Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
Desactivar la opción HDMI-CEC en las configuraciones previene que equipos externos puedan encender automáticamente la televisión sin intervención del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Configurar manualmente las actualizaciones: cambiar las actualizaciones automáticas a modo manual posibilita que el usuario decida cuándo se descargan parches o se reinicia el sistema.
  • Revisar temporizadores y ajustes de encendido: desactivar cualquier temporizador programado y comprobar las opciones de red, Bluetooth y encendido por móvil ayuda a evitar que la televisión reciba señales inadvertidas.
  • Restablecer la configuración de fábrica: si ninguna solución funciona, restablecer el televisor a los valores de fábrica puede eliminar errores persistentes. Este paso obliga a reconfigurar todos los parámetros, pero puede ser efectivo.
  • Contactar con el fabricante: si el equipo está en garantía y persisten los problemas, contactar con el soporte técnico puede aclarar si se trata de un defecto de fábrica.

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