Mavinga regresó a su negocio luego de su renuncia a Gran Hermano tras sufrir racismo: "Para los que dijeron que no trabajo"

Mavinga regresó a su trabajo en La Plata luego de su renuncia a Gran Hermano tras sufrir un episodio de racismo

Jenny Mavinga, quien dejó Gran Hermano Generación Dorada tras sufrir episodios de racismo, volvió a su trabajo en La Plata y se mostró en un video en su faceta profesional sentada frente a una máquina de coser. Pero no es ropa lo que hace. “Para la gente que dijeron que yo no trabajo, acá estoy en mi peluquería Afro Hair. ¿Cuál es el trabajo de Mavinga? Yo soy especialista en pelo postizo, así que estoy armando extensiones de pelos para la gente que le busca, que busca extensión de pelo”, explicó Mavinga en sus redes, donde exhibió el local y reafirmó su identidad laboral.

En el video mencionó que atiende junto a su equipo de lunes a sábado, hasta las siete de la tarde. Allí realiza colocación de extensiones, venta de pelucas, moños y accesorios para peinados afro, según explicó. Además, exhibió la variedad de productos y presentó a la colorista Pamela como parte de su equipo.

Mavinga en su trabajo en La Plata

“Miré todo eso. Pelucas... Se pueden venir a probar peluca de pelo natural, orgánica, sintético. Hasta tenés cortina de pelo natural, orgánicas y cola de caballo para la gente que le gusta. Pelo para hacer trenzas vendemos. Tenemos flequillo, moños... Hay muchas cosas acá a ese inmueble”, detalló la ex concursante, mostrando con orgullo su local. “Colocamos extensiones, hacemos color… Acá tengo todos los accesorios para peluca, extensiones, pegamento, queratina, lo que necesite para trenza, tenemos todo”, enumeró en redes.

La rutina en Afro Hair transcurre con clientes habituales y un equipo consolidado. “Acá tenemos el salón donde atendemos nuestros clientes de Afro Hair, así que la esperamos. Estamos todo el día hasta las siete de la tarde”, invitó Mavinga, reafirmando su rol de trabajadora independiente ante quienes cuestionaron su actividad.

La jugadora se marchó de la casa por decisión propia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La salida de Mavinga de Gran Hermano Generación Dorada

El paso de Jenny Mavinga por Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcado por conflictos internos y el impacto de la discriminación racial. La participante, originaria de la República Democrática del Congo, comunicó finalmente su decisión de abandonar la casa en la gala televisiva. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo”, reconoció al despedirse, visiblemente afectada por la distancia con su familia y los problemas de convivencia.

La discusión definitiva involucró a Cinzia Francischiello y otros compañeros que intervinieron para defenderla. El entorno de la casa quedó impactado por el anuncio de su salida. Antes de partir, Mavinga agradeció el apoyo recibido: “Solamente decir, chicos, que los quiero a todos. Y gracias por lo que me mostraron y gracias por compartir. Gracias por la oportunidad, Gran Hermano”.

La voz oficial del programa acompañó su despedida con palabras de afecto, mientras los compañeros la despidieron con muestras de cariño. El episodio remarcó la gravedad del clima de tensión por las actitudes discriminatorias en la casa y la dificultad emocional de la participante.

La particular reacción de Mavinga tras conocer los dichos de Carmiñaen Gran Hermano habló de sus impresiones tras salir de la casa de Gran Hermano

El racismo en la casa y la reacción colectiva

El detonante que derivó en la renuncia de Mavinga fue un incidente de discriminación racial protagonizado por Carmiña Masi. Al aire, la periodista paraguaya la comparó con una situación de esclavitud y usó expresiones como: “Parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”. Mavinga respondió en redes: “Te dije que te perdono, Carmiña, pero necesito ir a tomar café con vos, como dijiste. Lo acepto solamente si vos te ponés esta remera que tengo yo que dice: ‘No al racismo’. Y así yo voy a aceptar tu disculpa y voy a decir que no sos una persona racista”.

El episodio motivó la expulsión inmediata de Carmiña por parte del reality y desencadenó una ola de mensajes de apoyo y reclamos de acciones firmes, tal como informó Infobae. En el comunicado oficial leído al aire se remarcó: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”.

Sin embargo, días después, nuevos comentarios racistas surgieron en el programa. Cinzia Francischiello fue captada calificando a una compañera como “esclava inmunda”, mientras Nazareno participó en un intercambio donde, preguntado “Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?”, respondió: “Corro”, generando la aprobación de otros participantes.

Estos hechos reavivaron el debate sobre la eficacia de las sanciones. La presión mediática aumentó y la audiencia, junto a organizaciones antirracistas, demandó mayor compromiso de los responsables del programa en la prevención y condena de la discriminación.

Luego de salir de Gran Hermano por su propia voluntad, Mavinga puso una condición para aceptar las disculpas de Carmiña y tomar un café con ella

La condición de Mavinga para el perdón

Tras su salida del reality, Jenny Mavinga fijó una condición pública para aceptar el perdón de Carmiña: “Lo acepto solamente si vos te ponés esta remera que tengo yo que dice: ‘No al racismo’. Y así yo voy a aceptar tu disculpa y voy a decir que no sos una persona racista”, expresó en redes.

Mavinga reiteró que no buscaba venganza personal, sino un compromiso real contra la discriminación. “No te guardo rencor, pero quiero que me lo demuestres con esa remera, juntas a ir a tomar un café”, puntualizó, extendiendo saludos a personas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, y resaltando la importancia de la inclusión: “No al racismo. Todos somos solamente corazón. No hay color”.

El gesto de la camiseta “No al racismo” planteada por Mavinga se transformó en un símbolo de su reclamo de un acto explícito contra la discriminación y de su voluntad de avanzar sin resentimientos.

Al concluir el ciclo mediático, Mavinga manifestó su deseo de dejar atrás el dolor sufrido y de contribuir a una sociedad donde la dignidad no esté condicionada por el origen o el color de la piel.