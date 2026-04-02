Boca Juniors podrá llevar 2.000 hinchas a Chile para su debut en la Libertadores: los requisitos para comprar las entradas

El Claro Arena, hogar de la Universidad Católica que albergará el encuentro (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La autorización para que Boca Juniors cuente con 2.000 hinchas visitantes en su debut ante Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026 en Santiago fue confirmada tras múltiples negociaciones y presión institucional, en una decisión que implica protocolos de seguridad reforzados. La medida representa el retorno de una parcialidad argentina a canchas chilenas.

El Xeneize podrá llevar 2.000 hinchas a su partido ante Universidad Católica el martes 7 de abril en el estadio Claro Arena de Santiago, gracias a la intervención de la Conmebol y la aprobación final del gobierno chileno. La decisión obliga al club chileno a adoptar controles estrictos de ingreso, aumentar la dotación de seguridad y verificar la identidad de los aficionados visitantes en coordinación con el registro nacional y las fuerzas de seguridad argentinas.

La resolución, comunicada oficialmente el jueves por el delegado presidencial de la Región Metropolitana de Chile Germán Codina, permite la presencia de hinchas visitantes siempre que se cumplan varios requisitos. Universidad Católica deberá incrementar la cantidad de guardias y acatar parámetros dispuestos por Carabineros, además de aceptar la inspección de las instalaciones un día antes del encuentro. Adicionalmente, se exigirá que los hinchas extranjeros se empadronen y que no accedan personas con prohibición de ingreso, cruzando información con el programa Tribuna Segura.

En las primeras gestiones, Universidad Católica había propuesto otorgar menos de quinientas entradas para la hinchada visitante, apoyándose en criterios de seguridad avalados por la Delegación Presidencial chilena. Sin embargo, Boca Juniors reclamó el cupo reglamentario y la Conmebol intervino, sosteniendo que el arancel reglamentario exige la presencia de parcialidad visitante en competencias internacionales. Boca reclamó las 2000 localidades, el mínimo que marca el reglamento.

Idas y vueltas entre Conmebol, Boca y Universidad Católica

Universidad Católica intentó reservar todo el estadio para su afición, replegándose en los motivos de seguridad, lo que generó desacuerdos y la intervención reglamentaria de la confederación sudamericana.

La actuación de la Conmebol fue decisiva para destrabar el punto muerto. Las autoridades sudamericanas elevaron la consulta a las instancias oficiales de Chile, recalcando la importancia de brindar garantías iguales para ambos equipos. El delegado presidencial Germán Codina confirmó las condiciones, entre ellas la inspección previa de las mejoras en seguridad veinticuatro horas antes del encuentro.

“Vamos a permitir el ingreso de los 2000 hinchas de Boca, siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que acabamos de establecer en esta reunión, que significa aumentar la dotación de guardias al interior del recinto, además de seguir los parámetros marcados por carabineros, garantizando que esté garantizada la segregación de las parcialidades. De forma adicional, es muy importante considerar que aquellas personas que provengan del exterior y deseen comprar entradas, deben empadronarse en el registro nacional de hinchas”, advirtió Codina ante los medios.

El Xeneize vuelve a jugar la Libertadores tras estar ausente en dos ediciones (@BocaJrsOficial)

Refuerzo de seguridad y antecedentes recientes

El dispositivo de seguridad contemplará refuerzos inéditos tanto en los accesos como dentro del estadio Claro Arena. Se dispondrán de más efectivos y controles para asegurar la segregación total entre locales y visitantes. Además, los datos del programa Tribuna Segura serán empleados para identificar a los hinchas argentinos y bloquear el ingreso de quienes cuentan con derecho de admisión en su país.

El antecedente inmediato que enciende las alarmas fue el enfrentamiento grave entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile en agosto de 2025. Ese incidente terminó con una invasión de campo, heridos y sanciones disciplinarias, lo que llevó a reforzar las exigencias para este partido y priorizar la seguridad mediante operativos conjuntos.

El permiso otorgado a Boca Juniors permanecerá condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por las autoridades y la Conmebol. El desafío será garantizar que las medidas de control y segregación funcionen en la práctica, permitiendo que el partido transcurra bajo estándares de seguridad sin precedentes para el fútbol sudamericano.

El encuentro está pautado para este martes 7, desde las 21.30 en Santiago, por la primera fecha del Grupo D, que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.