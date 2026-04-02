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Daniela Christiansson reveló que el viaje a la Argentina con Maxi López está cada vez más cerca: "En camino"

La modelo contó que la documentación para que Lando López pueda viajar se encuentra en su etapa final

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Daniela Christiansson anunció que ya tramitan el pasaporte de Lando
Daniela Christiansson anunció que ya tramitan el pasaporte de Lando

Daniela Christiansson anunció una novedad importante para su familia: el pasaporte de su hijo Lando está en trámite, lo que anticipa el inminente viaje de los López-Christiansson a la Argentina. Esta confirmación, difundida a través de Instagram con una imagen familiar, fue dada a conocer originalmente por el medio Infobae y celebrada por seguidores y allegados.

La familia de Maxi López y Daniela Christiansson ultima detalles para su traslado a la Argentina, motivados principalmente por la obtención del pasaporte argentino para su hijo Lando. Este documento es clave para que el núcleo familiar, que ha compartido su vida entre Suiza y la Argentina, pueda realizar el viaje y avanzar con su mudanza. El cambio responde tanto a compromisos profesionales como a la intención de fortalecer los lazos con el país de origen de Maxi López.

En la publicación compartida por Daniela Christiansson, puede verse una escena doméstica: ella aparece junto a Lando en un entorno iluminado y sencillo. El texto sobre la imagen, en inglés, lee “Pasaporte en camino para Lando”, y va dirigido a Maxi López. La fotografía destaca el carácter progresivo del trámite y anticipa la proximidad de una nueva etapa para la familia.

El viaje a la Argentina se da poco después de la celebración del cumpleaños de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson, un evento que reunió a la familia en Suiza y que reflejó la dinámica afectiva mantenida entre ambos países.

Maxi López y Daniela Christiansson sonríen junto a sus hijas, rodeados de globos y una torta de unicornio en un festejo de cumpleaños
Maxi López y Daniela Christiansson festejan el tercer cumpleaños de su hija Elle, quien posa en brazos de su madre, mientras el exfutbolista carga a su bebé

Festejo de Elle y la intimidad familiar en Suiza

La fiesta por los tres años de Elle López tuvo lugar en Suiza. Maxi López realizó un viaje especial para acompañar a Daniela y a sus hijos durante este evento que incluyó juegos, música y una ambientación temática.

La niña, que fue el foco de la celebración, lució un vestido rosa con tul, alas de hada y tatuajes de arco iris en el rostro, sumándose a la alegría de compartir risas y momentos con sus amigos. La decoración giró en torno a unicornios, globos y una torta personalizada, donde el nombre de Elle, un arco iris y el número tres resaltaron en tonos dorados.

Fotografías difundidas por la familia muestran la interacción de Maxi López, Daniela y los niños en el living de la casa, rodeados de globos y luz natural. Cada detalle de la jornada contribuyó a resaltar la cohesión familiar y la importancia de celebrar juntos, aunque sea lejos de Argentina.

Daniela Christiansson resumió el festejo con un mensaje dedicado a su hija, enfatizando la felicidad y el amor que trajo la llegada de Elle al núcleo familiar. Por su parte, Maxi López también participó activamente de la celebración, compartiendo un video bailando con Elle y destacando el espíritu de unión a través de la frase “Cumple de princesa Elle”.

Valentino López, el hijo mayor de Maxi, expresó sus felicitaciones a su hermana desde la distancia, mostrando la amplitud y fortaleza de los vínculos familiares a pesar de la geografía.

Retrato familiar de Maxi López y Daniela Christiansson sentados en un sofá blanco con su hija Elle en el regazo de él y un bebé en el regazo de ella
Maxi López y Daniela Christiansson celebran el cumpleaños de su hija Elle en familia, posando sonrientes junto a sus dos pequeños en el sofá de su casa

Maxi López y el regreso familiar a la Argentina

Este verano, mientras estaba con su stream en Mar del Plata, Maxi López dio a conocer a Infobae que la mudanza de su familia a la Argentina ya está en marcha. El exfutbolista manifestó su alegría por el avance de los preparativos, afirmando: “Ya estamos organizando todo, así que la verdad, superfeliz”.

El proyecto familiar contempla instalarse en una casa amplia para que tanto Daniela Christiansson como el resto del entorno puedan compartir momentos en común. López explicó: “Vamos a una casa bien grande, así pueden estar todos”, subrayando el deseo de generar un espacio integrador para hijos e hijastros.

Maxi López resaltó que Daniela Christiansson ya ha visitado la Argentina y que disfruta de lo que el país ofrece. “Dani ya conoce. Le gusta, sabe lo que brinda Argentina, así que está muy contenta”, señaló en su diálogo con Infobae. Precisó que la Patagonia y Buenos Aires son lugares preferidos por la modelo sueca.

El exjugador informó que su suegro desea conocer la Argentina, aunque continuará residiendo en Suiza por motivos laborales y solo visitará por períodos determinados. De esta manera, la mudanza busca propiciar nuevas experiencias y fortalecer las relaciones familiares.

La tradición de organizar cumpleaños y reuniones seguirá siendo importante en la vida de Maxi López, quien valora la integración y la convivencia de sus hijos, tanto de la actual pareja como de su relación anterior. El legado de unidad y afecto, según manifestó, es un pilar de las decisiones familiares recientes.

Para el exfutbolista, el cambio que implica reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo simboliza una de las mayores alegrías. La mudanza cercana posiciona a la familia ante la posibilidad de vivencias renovadas y mayor cercanía en el contexto argentino.

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