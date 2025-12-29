Tecno

WhatsApp no va más en estos celulares Android desde el 1 de enero de 2026

Los teléfonos que no puedan instalar Android 5.0 o versiones superiores perderán acceso a la aplicación de Meta, sus funciones, sus archivos y el historial de conversaciones

Guardar
La medida de WhatsApp es
La medida de WhatsApp es posible que afecte a dispositivos que fueron lanzados al mercado hace más de 10 años. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Desde el 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares Android por las nuevas actualizaciones que exigen requisitos avanzados de software y seguridad.

La medida afectará a dispositivos que no puedan actualizarse a Android 5.0 o versiones superiores. Los usuarios con modelos más antiguos se verán imposibilitados de instalar, actualizar o utilizar la aplicación, lo que derivará en la pérdida de acceso a conversaciones y funciones.

WhatsApp ya no ofrecerá soporte ni parches de seguridad en estos modelos, limitando las opciones de comunicación para quienes no migren a un dispositivo compatible.

Cuáles son los modelos Android que no podrán acceder a WhatsApp

Los dispositivos que no pueden
Los dispositivos que no pueden actualizarse a Android 5.0 se verán excluidos de futuros servicios de la plataforma. (Foto: Europa Press)

El recorte de compatibilidad impacta principalmente en modelos que no logran actualizarse a Android OS 5.0. Entre los dispositivos identificados se encuentran el Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500.

Además, la restricción abarca a todos los modelos lanzados antes de 2014 que no recibieron actualizaciones posteriores por parte de sus fabricantes. La lista puede ampliarse e incluir variantes regionales y marcas menos conocidas, siempre que el sistema operativo se mantenga por debajo del umbral requerido.

La decisión impacta en la capacidad de recibir nuevas funciones y parches de seguridad, lo que incrementa los riesgos de vulnerabilidad y la obsolescencia del dispositivo.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con teléfonos antiguos

La decisión de WhatsApp responde
La decisión de WhatsApp responde a la necesidad de garantizar seguridad y funcionamiento óptimo en la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con cada actualización, WhatsApp incorpora funciones y mejoras de seguridad que exigen mayor capacidad de procesamiento y versiones recientes de sistemas operativos.

Los dispositivos que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes no pueden asegurar un funcionamiento adecuado ni la protección de los datos personales.

Mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo de la plataforma y limita la innovación. Por este motivo, la app de Meta orienta sus esfuerzos a dispositivos que cumplan los requisitos técnicos actuales, garantizando una experiencia estable y segura para los usuarios.

Qué consecuencias tiene perder la compatibilidad con la aplicación de WhatsApp

Cuando un teléfono deja de ser compatible, el usuario ya no puede instalar actualizaciones ni acceder a nuevas funciones, y eventualmente pierde acceso al servicio. Esto afecta tanto a la mensajería como a la posibilidad de recuperar conversaciones y archivos, porque la aplicación deja de funcionar progresivamente.

La imposibilidad de instalar actualizaciones
La imposibilidad de instalar actualizaciones afecta la comunicación y expone a riesgos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la pérdida de soporte implica el bloqueo de futuras mejoras, y la exposición a posibles ataques o fallos de seguridad. El usuario se enfrenta a la dificultad de comunicarse con sus contactos, porque la mayoría de los usuarios de mensajería utiliza WhatsApp como principal medio de comunicación.

Cuáles acciones se pueden tomar para no perder información

La primera pauta es realizar una copia de seguridad de los chats antes de que la aplicación deje de funcionar. En Android, este proceso se efectúa desde el menú de configuración, seleccionando la opción de copia de seguridad hacia Google Drive.

En el caso de los iPhone, la copia se almacena en iCloud. Así, el historial de conversaciones y archivos multimedia puede recuperarse al instalar WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Otra medida sugerida es verificar si el teléfono permite actualizarse a una versión de sistema operativo compatible. Algunas marcas publican actualizaciones incluso para modelos antiguos, lo que podría extender la vida útil del dispositivo.

Realizar copias de seguridad en
Realizar copias de seguridad en Google Drive y considerar la actualización del dispositivo son pasos claves antes de perder acceso. (Foto: Europa Press)

Si la actualización no resulta posible, la medida sugerida a seguir es adquirir un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de la aplicación, reinstalar la app y restaurar la copia de seguridad.

Qué alternativas hay si no se cambia de celular

Si el usuario opta por no renovar el dispositivo, puede explorar otras aplicaciones de mensajería que sigan siendo compatibles con su sistema operativo.

No obstante, la adopción de alternativas resulta limitada por la concentración de usuarios activos en WhatsApp. Informar a los contactos sobre el cambio de número o de aplicación se vuelve fundamental para mantener la comunicación.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularesAndroid2026AplicaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Lista de prefijos que alertan que una llamada en Año Nuevo es una estafa y no hay que contestar

La ausencia de información sobre los costos reales de las llamadas internacionales facilita que los ciberdelincuentes obtengan ingresos mediante sistemas de tarificación especial

Lista de prefijos que alertan

Apple TV se despide de tres de sus series insignia en 2025: The Last Frontier es una de las canceladas

El servicio streaming de Apple se enfocará en fortalecer su presencia en el mercado con series como The Studio, Severance y Pluribus

Apple TV se despide de

Cómo grabar vídeos en iPhone usando las dos cámaras al mismo tiempo

Apple incluyó la función Dual Capture en la generación iPhone 17, por lo que en los otros modelos se debe usar apps externas

Cómo grabar vídeos en iPhone

Bill Gates reveló tres carreras universitarias que debes estudiar en 2026, para no ser sustituido por la IA

Las profesiones mencionadas por el cofundador de Microsoft requieren habilidades humanas como juicio ético y creatividad, que los algoritmos aún no logran replicar completamente

Bill Gates reveló tres carreras
DEPORTES
Claudio Úbeda seguirá como entrenador

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

TELESHOW
Griselda Siciliani estrenó nuevo look

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

INFOBAE AMÉRICA

Juez negó el habeas corpus

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera

Todos los productos con nicotina son dañinos para el corazón: cuáles son los riesgos