WhatsApp no va más en estos celulares Android desde el 1 de enero de 2026

La medida de WhatsApp es posible que afecte a dispositivos que fueron lanzados al mercado hace más de 10 años. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Desde el 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares Android por las nuevas actualizaciones que exigen requisitos avanzados de software y seguridad.

La medida afectará a dispositivos que no puedan actualizarse a Android 5.0 o versiones superiores. Los usuarios con modelos más antiguos se verán imposibilitados de instalar, actualizar o utilizar la aplicación, lo que derivará en la pérdida de acceso a conversaciones y funciones.

WhatsApp ya no ofrecerá soporte ni parches de seguridad en estos modelos, limitando las opciones de comunicación para quienes no migren a un dispositivo compatible.

Cuáles son los modelos Android que no podrán acceder a WhatsApp

Los dispositivos que no pueden actualizarse a Android 5.0 se verán excluidos de futuros servicios de la plataforma. (Foto: Europa Press)

El recorte de compatibilidad impacta principalmente en modelos que no logran actualizarse a Android OS 5.0. Entre los dispositivos identificados se encuentran el Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500.

Además, la restricción abarca a todos los modelos lanzados antes de 2014 que no recibieron actualizaciones posteriores por parte de sus fabricantes. La lista puede ampliarse e incluir variantes regionales y marcas menos conocidas, siempre que el sistema operativo se mantenga por debajo del umbral requerido.

La decisión impacta en la capacidad de recibir nuevas funciones y parches de seguridad, lo que incrementa los riesgos de vulnerabilidad y la obsolescencia del dispositivo.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con teléfonos antiguos

La decisión de WhatsApp responde a la necesidad de garantizar seguridad y funcionamiento óptimo en la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con cada actualización, WhatsApp incorpora funciones y mejoras de seguridad que exigen mayor capacidad de procesamiento y versiones recientes de sistemas operativos.

Los dispositivos que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes no pueden asegurar un funcionamiento adecuado ni la protección de los datos personales.

Mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo de la plataforma y limita la innovación. Por este motivo, la app de Meta orienta sus esfuerzos a dispositivos que cumplan los requisitos técnicos actuales, garantizando una experiencia estable y segura para los usuarios.

Qué consecuencias tiene perder la compatibilidad con la aplicación de WhatsApp

Cuando un teléfono deja de ser compatible, el usuario ya no puede instalar actualizaciones ni acceder a nuevas funciones, y eventualmente pierde acceso al servicio. Esto afecta tanto a la mensajería como a la posibilidad de recuperar conversaciones y archivos, porque la aplicación deja de funcionar progresivamente.

La imposibilidad de instalar actualizaciones afecta la comunicación y expone a riesgos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la pérdida de soporte implica el bloqueo de futuras mejoras, y la exposición a posibles ataques o fallos de seguridad. El usuario se enfrenta a la dificultad de comunicarse con sus contactos, porque la mayoría de los usuarios de mensajería utiliza WhatsApp como principal medio de comunicación.

Cuáles acciones se pueden tomar para no perder información

La primera pauta es realizar una copia de seguridad de los chats antes de que la aplicación deje de funcionar. En Android, este proceso se efectúa desde el menú de configuración, seleccionando la opción de copia de seguridad hacia Google Drive.

En el caso de los iPhone, la copia se almacena en iCloud. Así, el historial de conversaciones y archivos multimedia puede recuperarse al instalar WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Otra medida sugerida es verificar si el teléfono permite actualizarse a una versión de sistema operativo compatible. Algunas marcas publican actualizaciones incluso para modelos antiguos, lo que podría extender la vida útil del dispositivo.

Realizar copias de seguridad en Google Drive y considerar la actualización del dispositivo son pasos claves antes de perder acceso. (Foto: Europa Press)

Si la actualización no resulta posible, la medida sugerida a seguir es adquirir un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de la aplicación, reinstalar la app y restaurar la copia de seguridad.

Qué alternativas hay si no se cambia de celular

Si el usuario opta por no renovar el dispositivo, puede explorar otras aplicaciones de mensajería que sigan siendo compatibles con su sistema operativo.

No obstante, la adopción de alternativas resulta limitada por la concentración de usuarios activos en WhatsApp. Informar a los contactos sobre el cambio de número o de aplicación se vuelve fundamental para mantener la comunicación.