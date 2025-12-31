Tecno

WikiFlix, la nueva plataforma gratuita de películas clásicas creada por editores de Wikipedia

Esta plataforma reúne más de 4.000 títulos históricos y atemporales, ofreciendo una experiencia sencilla, sin anuncios ni necesidad de registro

La plataforma no aloja directamente la mayoría de los contenidos, sino que actúa como un buscador inteligente. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / wikiflix.toolforge.org)

En un escenario donde las plataformas de streaming imponen tarifas cada vez más elevadas y los catálogos parecen restringirse a las últimas tendencias, WikiFlix surge como una alternativa para quienes buscan acceder a cine clásico y de dominio público sin coste alguno. Esta plataforma, impulsada por editores de Wikipedia, reúne más de 4.000 títulos históricos y atemporales, ofreciendo una experiencia sencilla, sin anuncios ni necesidad de registro, y respetando la legalidad en la distribución de los contenidos.

WikiFlix: acceso libre y sin complicaciones a cine de calidad

WikiFlix se presenta como una biblioteca audiovisual que facilita el acceso gratuito a películas que forman parte del acervo cultural mundial. A diferencia de otros servicios, no requiere crear una cuenta ni proporcionar datos personales. El usuario solo debe ingresar a wikiflix.toolforge.org y explorar una interfaz básica, pero organizada por etiquetas como “Editado recientemente”, “Altamente clasificado”, “Películas más vistas” o “Directoras”.

La plataforma no aloja directamente la mayoría de los contenidos, sino que actúa como un buscador inteligente: localiza títulos disponibles en repositorios abiertos como Wikimedia Commons, Internet Archive y YouTube.

Momento exacto en que una película clásica se reproduce en WikiFlix. (wikiflix.toolforge.org)

Desde WikiFlix, el usuario puede leer una sinopsis detallada y ver la película directamente en el sitio cuando está disponible, o ser redirigido a la página de origen para la visualización.

Una colección curada de películas históricas y joyas ocultas

El verdadero atractivo de WikiFlix reside en su catálogo cuidadosamente seleccionado. Entre los títulos más destacados figuran auténticos hitos del cine mundial como ‘Viaje a la luna’, ‘El gabinete del doctor Caligari’, ‘Nosferatu’ o ‘El acorazado Potemkin’.

Además, la plataforma ofrece acceso a obras menos conocidas de cinematografías internacionales, incluyendo Japón, India o Portugal, lo que amplía la perspectiva del espectador más allá del circuito comercial habitual.

Imágenes de 'El chico', la película de Charles Chaplin.

El sistema de selección prioriza aquellas películas con abundantes enlaces internos en Wikipedia, lo que facilita encontrar obras relevantes, populares o académicamente valoradas. Además, existen colecciones temáticas curadas por la comunidad, como la sección de directoras de cine, donde pueden encontrarse joyas como el cortometraje iraní ‘The House Is Black’.

Un proyecto comunitario con espíritu enciclopédico

WikiFlix fusiona la filosofía del conocimiento libre de Wikipedia con la experiencia de visionado propia de los grandes servicios de streaming, pero sin perseguir la rentabilidad comercial. Su objetivo es facilitar el acceso legal a cine de dominio público y dar visibilidad a producciones que, de otro modo, podrían quedar olvidadas bajo la avalancha de estrenos modernos.

De este modo, la plataforma se consolida como una herramienta para descubrir o redescubrir clásicos, aprender sobre la historia del cine y disfrutar de obras que han marcado la evolución del séptimo arte.

Netflix ofrece una extensa variedad de series, películas y documentales, además de producciones originales en múltiples idiomas. REUTERS/Dado Ruvic

Alternativas seguras para ver series y películas sin comprometer la seguridad del dispositivo

Existen varias opciones seguras y legales para disfrutar de series y películas sin poner en riesgo tu dispositivo. Una de las alternativas más destacadas es Pluto TV, una plataforma completamente gratuita que no requiere registro obligatorio ni la descarga de archivos externos.

Ofrece canales en vivo y una selección variada de películas y series on demand, incluyendo contenido en español y títulos exclusivos para toda la familia. Además, su aplicación puede instalarse desde las tiendas oficiales en smart TVs, dispositivos móviles y navegadores web, garantizando protección ante amenazas digitales.

Otra opción relevante es ViX, una plataforma gratuita orientada al público latinoamericano. Su catálogo abarca novelas, series, películas, noticias y eventos deportivos. Al ser propiedad de TelevisaUnivision, ViX asegura acuerdos de licencia y producciones originales, lo que elimina riesgos de seguridad. La aplicación está disponible para descarga segura en televisores inteligentes, teléfonos y tabletas mediante tiendas oficiales.

Por último, Netflix continúa siendo una de las opciones más populares. Ofrece una extensa variedad de series, películas y documentales, además de producciones originales en múltiples idiomas. La suscripción mensual incluye constantes mejoras de seguridad y experiencia de usuario. La aplicación puede descargarse desde Google Play Store, App Store y tiendas oficiales de sistemas operativos para televisores, lo que protege al usuario de software malicioso.

El significado de celebrar Año

Crea saludos de Año Nuevo

La IA advierte cuáles son

Usar este líquido para limpiar

Si tu celular se calienta
El debate sobre la “tercera

Wanda Nara sorprendió al excluir

Crisis en Irán: en medio

