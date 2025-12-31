WikiFlix, la nueva plataforma gratuita de películas clásicas creada por editores de Wikipedia

La plataforma no aloja directamente la mayoría de los contenidos, sino que actúa como un buscador inteligente. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / wikiflix.toolforge.org)

En un escenario donde las plataformas de streaming imponen tarifas cada vez más elevadas y los catálogos parecen restringirse a las últimas tendencias, WikiFlix surge como una alternativa para quienes buscan acceder a cine clásico y de dominio público sin coste alguno. Esta plataforma, impulsada por editores de Wikipedia, reúne más de 4.000 títulos históricos y atemporales, ofreciendo una experiencia sencilla, sin anuncios ni necesidad de registro, y respetando la legalidad en la distribución de los contenidos.

WikiFlix: acceso libre y sin complicaciones a cine de calidad

WikiFlix se presenta como una biblioteca audiovisual que facilita el acceso gratuito a películas que forman parte del acervo cultural mundial. A diferencia de otros servicios, no requiere crear una cuenta ni proporcionar datos personales. El usuario solo debe ingresar a wikiflix.toolforge.org y explorar una interfaz básica, pero organizada por etiquetas como “Editado recientemente”, “Altamente clasificado”, “Películas más vistas” o “Directoras”.

La plataforma no aloja directamente la mayoría de los contenidos, sino que actúa como un buscador inteligente: localiza títulos disponibles en repositorios abiertos como Wikimedia Commons, Internet Archive y YouTube.

Desde WikiFlix, el usuario puede leer una sinopsis detallada y ver la película directamente en el sitio cuando está disponible, o ser redirigido a la página de origen para la visualización.

Una colección curada de películas históricas y joyas ocultas

El verdadero atractivo de WikiFlix reside en su catálogo cuidadosamente seleccionado. Entre los títulos más destacados figuran auténticos hitos del cine mundial como ‘Viaje a la luna’, ‘El gabinete del doctor Caligari’, ‘Nosferatu’ o ‘El acorazado Potemkin’.

Además, la plataforma ofrece acceso a obras menos conocidas de cinematografías internacionales, incluyendo Japón, India o Portugal, lo que amplía la perspectiva del espectador más allá del circuito comercial habitual.

El sistema de selección prioriza aquellas películas con abundantes enlaces internos en Wikipedia, lo que facilita encontrar obras relevantes, populares o académicamente valoradas. Además, existen colecciones temáticas curadas por la comunidad, como la sección de directoras de cine, donde pueden encontrarse joyas como el cortometraje iraní ‘The House Is Black’.

Un proyecto comunitario con espíritu enciclopédico

WikiFlix fusiona la filosofía del conocimiento libre de Wikipedia con la experiencia de visionado propia de los grandes servicios de streaming, pero sin perseguir la rentabilidad comercial. Su objetivo es facilitar el acceso legal a cine de dominio público y dar visibilidad a producciones que, de otro modo, podrían quedar olvidadas bajo la avalancha de estrenos modernos.

De este modo, la plataforma se consolida como una herramienta para descubrir o redescubrir clásicos, aprender sobre la historia del cine y disfrutar de obras que han marcado la evolución del séptimo arte.

