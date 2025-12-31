Dónde colocar el aire acondicionado para mejorar su eficiencia y ahorrar dinero

La correcta ubicación del aparato puede marcar la diferencia entre un consumo moderado y una factura eléctrica elevada. (Foto: Imagen ilustrativa)

La ubicación del aire acondicionado influye directamente en el rendimiento del electrodoméstico y en el gasto energético del hogar. Una instalación inapropiada puede provocar que el aparato consuma más electricidad, enfríe de forma desigual y requiera un mantenimiento más frecuente, lo que repercute en el presupuesto familiar.

Por su parte, una correcta elección del sitio de instalación del aire acondicionado permite optimizar la eficiencia del aire acondicionado, reducir el impacto en la factura de luz y prolongar la vida útil del sistema.

Factores como la exposición al sol, la cercanía a puertas y ventanas, la altura respecto al suelo y la presencia de muebles influyen en el desempeño del electrodoméstico. Analizar cada uno de estos aspectos ayuda a definir la mejor estrategia para sacar el máximo provecho del aire acondicionado sin aumentar el consumo.

Por qué la ubicación es determinante para el ahorro energético

Colocar el aparato lejos de puertas y ventanas ayuda a evitar fugas y a reducir el esfuerzo del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia energética de un aire acondicionado depende en gran medida de su emplazamiento dentro de la vivienda. Colocar el aparato cerca de ventanas o puertas, puntos habituales de fuga de aire, obliga al sistema a esforzarse más para mantener la temperatura programada.

Este esfuerzo adicional se traduce en un incremento del consumo eléctrico y en una disminución de la vida útil del aparato. Además, la luz solar directa y las corrientes de aire del exterior elevan la demanda de enfriamiento del aparato. Estas condiciones pueden aumentar el gasto energético mensual.

La pauta general consiste en instalar el aire acondicionado en una pared interior, lejos de aperturas y fuentes de calor, y utilizar cortinas térmicas en caso de que no se pueda evitar la proximidad de ventanas.

Cuál es la mejor lugar para instalar el aire acondicionado

Elegir la sala principal garantiza un mayor aprovechamiento y mejor distribución del aire frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar de mayor uso dentro de la casa suele ser la sala principal. Esta área concentra la mayor cantidad de tiempo compartido y actividades familiares, así que instalar el aire acondicionado allí garantiza un mayor aprovechamiento del sistema.

El mejor rendimiento se obtiene al colocar el aparato en una pared central y elevada de la estancia. De este modo, el aire frío se distribuye de manera uniforme y alcanza un rango más amplio, mejorando la sensación de confort.

Evitar la instalación en zonas cercanas a fuentes de calor, como dispositivos o ventanales, es clave para mantener la eficiencia. Estas fuentes pueden activar el sistema con mayor frecuencia, lo que incrementa el consumo eléctrico.

Qué altura es la más ideal para el aire acondicionado

Una instalación a dos metros del suelo favorece la circulación y el reparto homogéneo de la temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura de instalación incide de manera directa en la circulación del aire y en el desempeño del electrodoméstico.

Se debe ubicar el aparato a unos dos metros del suelo. Esta colocación aprovecha la tendencia natural del aire frío a descender, favoreciendo que la temperatura se reparta de forma equitativa en toda la habitación.

Si el dispositivo se coloca muy bajo, el aire frío se acumula en un solo punto y no logra expandirse adecuadamente.

Por el contrario, una instalación muy alta impide que el efecto refrigerante alcance a las personas antes de que el aire descienda, lo que reduce el confort y la eficiencia general del sistema.

Cómo afecta el mobiliario del hogar al rendimiento del aire acondicionado

Evitar obstáculos delante del aparato permite que el flujo de aire alcance todos los rincones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mobiliario del hogar puede obstaculizar el flujo de aire, y generar zonas con mayor concentración de calor.

Es clave mantener despejado el espacio frente al aparato. Los objetos voluminosos colocados justo delante del aire acondicionado impiden que el aire frío circule libremente y llegue a todos los rincones de la habitación.

Asimismo, la presencia de muebles, cortinas o estanterías cerca de la unidad limita el alcance del sistema y obliga al equipo a trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada. Un ambiente despejado, sin obstrucciones, favorece la circulación del aire y maximiza el rendimiento del aparato.