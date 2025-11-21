Tecno

Por qué la batería de mi celular se descarga rápido si no lo use tanto

El brillo excesivo, notificaciones constantes y cargadores no certificados son algunas de las causas que aceleran el deterioro y el reemplazo prematuro del teléfono

Guardar
Este fenómeno afecta a dispositivos
Este fenómeno afecta a dispositivos con diferentes sistemas operativos y su solución en la mayoría de veces no requiere asistencia técnica. (Imagen ilustrativa)

El desgaste prematuro de la batería de los teléfonos es una preocupación recurrente para los usuarios de celulares Android y iPhone, incluso cuando el dispositivo permanece inactivo por varias horas.

La reducción de la autonomía de la batería no solo limita la capacidad de realizar tareas cotidianas, como mantener llamadas o trabajar en modo remoto, obliga a reemplazar el componente antes de lo previsto.

Este fenómeno, que afecta tanto a la productividad como a la vida útil de los dispositivos, responde a una combinación de factores que van desde configuraciones inadecuadas hasta problemas de hardware, según información de Yup Charge.

Las configuraciones inadecuadas y los
Las configuraciones inadecuadas y los problemas de hardware aceleran el deterioro de la batería de los teléfonos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía explica que las descargas constantes e ineficientes someten a la batería a ciclos de carga frecuentes, lo que acelera su deterioro y puede provocar que, en cuestión de meses, el dispositivo ya no conserve una carga adecuada.

Qué causa que la batería del celular se descargue más rápido de lo habitual

Entre las causas más comunes de este consumo anómalo de energía, los expertos identifican varios aspectos relacionados con la configuración del dispositivo. El brillo elevado de la pantalla, la activación permanente de la ubicación y la recepción continua de notificaciones figuran entre los principales responsables del gasto energético excesivo.

Además, el uso intensivo de aplicaciones y funciones, sobre todo aquellas que operan en segundo plano o requieren actualizaciones constantes, incrementa el consumo. Mantener activados el Bluetooth y el WiFi de forma permanente contribuye a este problema.

El uso intensivo de aplicaciones
El uso intensivo de aplicaciones y la activación permanente de Bluetooth y WiFi incrementan el gasto energético de los teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el estado del hardware es otro factor determinante. Las baterías, con el paso del tiempo, pierden capacidad de carga, y un defecto de fabricación puede acelerar este proceso.

Un sistema operativo mal optimizado o aplicaciones desactualizadas pueden sobrecargar el procesador, lo que se traduce en un agotamiento más rápido de la batería.

A esto se suman los efectos de factores externos, como la exposición a temperaturas extremas y el uso de cargadores no originales o económicos, que pueden provocar sobrecargas y un desgaste prematuro.

Cómo evitar que la batería del celular se descargue más rápido de lo común

Para abordar este problema, los expertos sugieren una serie de medidas orientadas a optimizar el rendimiento energético. Entre ellas, destaca la reducción del brillo de la pantalla, la desactivación de funciones innecesarias y la configuración selectiva de notificaciones.

Las actualizaciones del sistema operativo
Las actualizaciones del sistema operativo y el uso de cargadores certificados ayudan a prolongar la vida útil de la batería del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas de monitoreo permite identificar aplicaciones con alto consumo energético y cerrarlas cuando no se requieran. Además, mantener el software actualizado y eliminar archivos o aplicaciones innecesarias contribuye a mejorar la eficiencia.

Las actualizaciones del sistema operativo suelen incorporar mejoras en la gestión de la energía, así que se hay que instalarlas siempre que estén disponibles. En los casos en que la batería ya no responde adecuadamente, el reemplazo por una nueva resulta la opción más efectiva.

La elección de cargadores y accesorios certificados por el fabricante es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil del dispositivo.

Qué otras medidas permiten reducir las afectaciones en la batería del teléfono

Evitar cargar al 100% es
Evitar cargar al 100% es clave para preservar su capacidad y evitar daños irreversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la prevención, los expertos sugieren evitar cargar la batería al 100% de manera constante o dejar que se agote por completo. Mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% ayuda a preservar su capacidad.

El uso de baterías de mayor capacidad o cargadores inteligentes puede ofrecer una protección adicional frente a las sobrecargas. Además, es clave proteger el dispositivo de temperaturas extremas y utilizar fundas que favorezcan la disipación del calor.

Asimismo, en caso de daños en este componente se debe recurrir a servicios especializados de cada fabricante o revisar si la garantía del producto puede ayudar a encontrar una solución rápida sin pagar dinero.

Temas Relacionados

BateríaCelularBrilloCargadoresTeléfonoLo último en tecnología

Últimas Noticias

El juego con 98% de reseñas positivas en Steam que salió este año y ahora es gratis

El título combina viñetas ilustradas y minijuegos para explorar vivencias emocionales desde una perspectiva respetuosa y accesible

El juego con 98% de

ChatGPT ahora ajusta sus respuestas a tu forma de ser: guía para activarlo

La nueva herramienta “Personalizar GPT” ofrece controles simples para definir cómo debe responder la IA en cualquier conversación

ChatGPT ahora ajusta sus respuestas

Google consigue que los Pixel envíen archivos a iPhone con AirDrop sin intervención de Apple

La transferencia funciona de manera local y sin pasar por servidores, manteniendo la privacidad del contenido compartido entre dispositivos

Google consigue que los Pixel

Llamadas perdidas de números con prefijos como +225, +353 o +233: qué hacer para evitar fraudes

Códigos de países como Costa de Marfil, Albania o Ghana permiten a los ciberdelincuentes engañar a usuarios y generar cargos inesperados, además de robar datos para cometer otras estafas

Llamadas perdidas de números con

Silent Hill 2 Remake llega oficialmente a Xbox Series con un gran descuento de lanzamiento

El juego apareció primero en la tienda australiana de Xbox, anticipando un lanzamiento global que la compañía luego confirmó oficialmente

Silent Hill 2 Remake llega
DEPORTES
La cena especial que vivió

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

Drástico cambio en la Premier League: los clubes aprobaron un nuevo límite salarial y rechazaron un tope de gasto para sus planteles

TELESHOW
Valentina Cervantes llevó a su

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump recibió a rehenes

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”

Identifican células del cerebro que ayudan a limpiar el daño del Alzheimer

Subasta millonaria para una obra de van Gogh realizada durante su “período parisino”

Cómo es el HAL Tejas, el avión de guerra que se estrelló en Dubái ante una multitud

Rafael Correa arremetió contra su prefecta más popular y profundizó la crisis interna de su partido