Bill Gates reveló las profesiones que no serán reemplazados por la IA y que puedes estudiar en 2026

Bill Gates es optimista sobre el rol del ser humano frente al avance de la IA. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Con el inicio de cada año, miles de jóvenes se enfrentan a una de las decisiones más determinantes de su vida académica y profesional: la elección de una carrera universitaria.

Esta etapa de incertidumbre, marcada por las expectativas familiares y sociales, se ve ahora atravesada por la irrupción de la inteligencia artificial (IA), un fenómeno que ha transformado el mercado laboral y genera nuevas preguntas acerca del futuro de muchas profesiones.

En ese contexto, Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha compartido su visión sobre las áreas de estudio que podrían asegurar mayor estabilidad laboral frente a la automatización.

Según el empresario, existen disciplinas en las que la intervención humana resulta insustituible, pues exigen capacidades que la tecnología aún no logra replicar completamente.

Por qué la inteligencia artificial no reemplazará todas los trabajos

Varias actividades ya son automatizadas por máquinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación sobre el reemplazo de empleos por algoritmos se ha instalado en el debate público. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, elaborado junto al Instituto Nacional de Investigación de Polonia, estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo se encuentra potencialmente expuesto a la IA generativa.

Las ocupaciones administrativas encabezan la lista de las más vulnerables, mientras que las profesiones altamente cualificadas muestran mayor resiliencia. La intervención humana seguirá siendo indispensable en actividades que requieren juicio, creatividad y capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.

Bill Gates coincide en esa visión y señala que áreas como la programación, la biología y la energía mantendrán su vigencia, pues demandan habilidades que los sistemas autónomos no pueden asumir de manera íntegra.

Qué convierte a la programación en una habilidad esencial del ser humano

El programador es el encargado de darle sentido a los algoritmos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para Bill Gates, la programación constituye una forma de alfabetización fundamental en el siglo XXI. El desarrollo de software actúa como el idioma base de sectores estratégicos, incluyendo la salud, la comunicación y la seguridad.

El empresario advierte: “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

La labor de los profesionales de la programación no se limita a la creación de herramientas digitales, sino que incluye tareas de análisis crítico y toma de decisiones ante escenarios complejos.

Por qué la biología requiere la participación de humanos

El auge de la biotecnología y la medicina personalizada aumenta la demanda de especialistas capaces de enfrentar nuevos desafíos de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada ha impulsado la demanda de especialistas en biología. Según Gates, esta disciplina ha adquirido un papel central para abordar desafíos médicos emergentes.

La experiencia y el criterio humano resultan fundamentales, sobre todo ante pandemias o enfermedades crónicas, donde el análisis de sistemas vivos y la interpretación de datos biomédicos exigen un juicio que los algoritmos no logran replicar.

Qué retos presenta el sector energético frente a la automatización

Gates sostiene que la transición energética es uno de los mayores retos de la actualidad y subraya la necesidad de profesionales preparados para liderar este proceso. La innovación en este sector responde a una urgencia ambiental y representa una fuente permanente de oportunidades laborales y científicas.

La transición hacia fuentes limpias y la innovación tecnológica requieren profesionales preparados para liderar cambios en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector energético ha asumido un papel estratégico en la transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático. Gates resalta la importancia de los profesionales abocados al desarrollo de tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno verde.

Aunque la inteligencia artificial contribuye a optimizar procesos en la industria energética, no alcanza a reemplazar la creatividad y el criterio humano necesarios para enfrentar los desafíos de sostenibilidad.

Cuáles son otros factores a considerar para que una carrera no pierda ante la IA

La resiliencia frente a la automatización depende de la elección de una carrera, y de la disposición a actualizar conocimientos y desarrollar habilidades transversales.

Asimismo, tanto líderes como estudios sugieren adoptar una actitud flexible y mantenerse atentos a las tendencias del mercado laboral. La capacidad de adaptación, junto a una formación sólida en áreas estratégicas, ofrece mayores garantías en un escenario de cambios constantes.