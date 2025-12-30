Tecno

¿Qué videojuego regalar en el Día de los Reyes Magos?: tres recomendaciones ideales para niños

Mario Kart 8 Deluxe integra la selección y se distingue por ofrecer más de 40 personajes jugables, además de amplias opciones para personalizar los vehículos

Estos tres videojuegos destacan por su capacidad de reunir a la familia, estimular la creatividad y promover la cooperación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seleccionar un videojuego adecuado para obsequiar en el Día de los Reyes Magos puede marcar una diferencia positiva en la infancia. La elección correcta no solo garantiza entretenimiento, sino que también fomenta la creatividad, la cooperación y el aprendizaje sin frustraciones. Existen títulos que, por sus mecánicas accesibles y su enfoque familiar, se posicionan entre las mejores opciones para regalar en esta fecha especial.

Videojuegos para niños en el Día de los Reyes Magos

Entre las alternativas más recomendadas destacan tres títulos que combinan diversión, exploración y libertad creativa, siendo aptos tanto para el juego individual como para la experiencia compartida en familia.

  • Mario Kart 8 Deluxe: carreras y diversión para todos

Mario Kart 8 Deluxe es una de las propuestas más exitosas para Nintendo Switch, ideal para disfrutar en grupo. Esta versión incluye todos los personajes y pistas del juego original, junto con contenido adicional y modos de batalla renovados. Permite elegir entre más de 40 personajes y personalizar los vehículos, compitiendo en diversos torneos y pruebas de habilidad.

El juego ofrece una experiencia competitiva y cooperativa, permitiendo carreras de hasta 12 jugadores en línea y 4 jugadores en modo local. (Nintendo)

La jugabilidad es sencilla e intuitiva, orientada tanto a niños como a adultos, y ofrece diferentes modos, como Grand Prix, Carrera VS, Contrarreloj y Batalla. Además, se puede jugar en solitario, en pantalla dividida, de forma inalámbrica o en línea. El uso de ítems y la posibilidad de derrapar para ganar ventaja aportan dinamismo sin frustraciones, favoreciendo el entretenimiento familiar.

  • Kirby and the Forgotten Land: aventura y exploración en 3D

Kirby and the Forgotten Land representa el salto de la popular franquicia a los entornos tridimensionales, invitando a los jugadores a explorar un mundo postapocalíptico rebosante de color y creatividad.

El objetivo principal es rescatar a los Waddle Dees, utilizando las clásicas habilidades de copia de Kirby y la mecánica de “Transmorphosis”, que permite transformarse en objetos cotidianos para resolver puzles y avanzar en los niveles.

Kirby and the Forgotten Land, de Nintendo.

La experiencia se enriquece con la opción de juego cooperativo local, donde un segundo jugador controla a Bandana Waddle Dee. Los niveles están diseñados para incentivar la curiosidad y la búsqueda de secretos, con coleccionables y minijuegos que aumentan la rejugabilidad y la diversión.

  • Minecraft en modo creativo: imaginación y construcción sin límites

Minecraft en modo creativo es la puerta de entrada a la experimentación y el diseño digital sin restricciones. En este modo, los niños disponen de recursos ilimitados, pueden volar y construir cualquier cosa que imaginen, sin preocuparse por el hambre, los enemigos o el daño.

El acceso al inventario completo de bloques y herramientas facilita la creación de estructuras complejas, fomentando la expresión artística y el pensamiento espacial.

Minecraft es una propuesta de construcción ambientada en un entorno de mundo abierto.

La mecánica de vuelo, la capacidad de romper bloques al instante y la ausencia de peligros convierten este modo en una opción segura y educativa, ideal para quienes desean explorar y desarrollar habilidades en un entorno virtual libre.

Estos tres videojuegos destacan por su capacidad de reunir a la familia, estimular la creatividad y promover la cooperación. Especialistas señalan que propuestas como Mario Kart 8 Deluxe, Kirby and the Forgotten Land y Minecraft modo creativo no solo entretienen, sino que también favorecen el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, convirtiéndolos en regalos ideales para celebrar el Día de los Reyes Magos.

Videojuegos recomendados para adolescentes

Elegir un videojuego para adolescentes implica considerar propuestas que combinen entretenimiento, reto y desarrollo de habilidades. Títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom destacan por su mundo abierto, narrativa envolvente y posibilidades de exploración, permitiendo a los jugadores tomar decisiones y resolver desafíos creativos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo.

Por su parte, FIFA 24 es una opción ideal para quienes disfrutan la competencia deportiva y la dinámica multijugador, ya que fomenta el trabajo en equipo y la estrategia tanto en partidas locales como en línea.

Otra alternativa popular es Fortnite, que se ha consolidado como referente entre los adolescentes por su modo Battle Royale, actualizaciones constantes y eventos especiales. Este título promueve la cooperación, la rapidez de reacción y la creatividad a través de la construcción y personalización de personajes.

