Steam da tres videojuegos completamente gratis por tiempo limitado: paso a paso para canjearlos

Steam ofrece tres juegos gratuitos por tiempo limitado: Caveman World: Mountains of Unga Boonga, Train Sim World 6 y Undercroft Warriors. Para obtenerlos, basta con iniciar sesión en la cuenta de Steam desde la PC, buscar cada título en la tienda y seleccionar ‘Añadir a la biblioteca’.

Una vez añadidos, los juegos quedarán disponibles de forma permanente para el usuario. La promoción estará activa solo durante un periodo limitado, por lo que conviene aprovecharla antes de que finalice.

Cómo canjear estos videojuegos gratuitos en Steam

El proceso detallado para canjear estos videojuegos de forma gratuita en Steam es el siguiente:

Ingresa a la plataforma Steam desde tu computadora e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar cada uno de los títulos gratuitos: Caveman World: Mountains of Unga Boonga, Train Sim World 6 y Undercroft Warriors. Selecciona el título que desees agregar para acceder a su página en la tienda de Steam. Presiona el botón ‘Añadir a la biblioteca’ u ‘Obtener’ para agregar el videojuego a tu cuenta sin costo. Realiza los mismos pasos para los otros juegos disponibles en la promoción. Los juegos quedarán guardados en tu biblioteca y podrás descargarlos y jugarlos en cualquier momento.

Cuáles son los videojuegos gratis de Steam

Los juegos gratis de Steam son los siguientes:

Caveman World: Mountains of Unga Boonga.

Este título es una aventura de plataformas con estética retro en 2.5D, situada en un entorno de fantasía prehistórica. El jugador asume el papel de un cavernícola que recorre diferentes niveles y debe superar diversos obstáculos.

Caveman World es un juego de plataformas retro en 2.5D ambientado en un mundo prehistórico.(Steam)

Train Sim World 6.

Propone una experiencia de simulación ferroviaria en la que el usuario debe operar trenes a lo largo de tres rutas nuevas. Incluye desafíos variados y la posibilidad de desbloquear habilidades, bajo la consigna de que cada trayecto puede presentar situaciones imprevistas.

Undercroft Warriors.

Es un juego de acción en el que se puede seleccionar entre seis héroes diferentes para enfrentar oleadas de enemigos. Cada personaje dispone de armas y habilidades particulares, y el objetivo consiste en lograr la mayor puntuación posible. La velocidad es fundamental, ya que eliminar adversarios rápidamente incrementa el multiplicador de puntos.

Los tres videojuegos gratuitos disponibles en Steam están diseñados exclusivamente para PC. Tanto Caveman World: Mountains of Unga Boonga como Train Sim World 6 y Undercroft Warriors requieren una computadora para su instalación y funcionamiento.

Para acceder a ellos, se debe contar con una cuenta de Steam y realizar el proceso de añadir los juegos a la biblioteca desde la tienda digital. La promoción está dirigida a usuarios de PC que buscan ampliar su colección sin costo.

Qué otros videojuegos se pueden encontrar en Steam

Steam es una de las plataformas más amplias y diversas para videojuegos en PC, con un catálogo que abarca miles de títulos de distintos géneros y estilos. Los usuarios pueden encontrar desde juegos populares como Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 y Grand Theft Auto V, hasta propuestas independientes reconocidas como Hollow Knight, Celeste y Stardew Valley.

Steam es una de las mayores plataformas de PC, con miles de juegos como Counter-Strike, Dota 2 y GTA V. (Dota 2 de Valve)

Además, la tienda ofrece sagas populares como The Witcher, Dark Souls, Resident Evil y Assassin’s Creed, así como juegos de estrategia, simuladores, aventuras gráficas, deportes, experiencias de realidad virtual, entre otras opciones.

Existen alternativas multijugador en línea, títulos cooperativos, campañas para un solo jugador y experiencias narrativas profundas. Los eventos de ofertas periódicas, como las rebajas de verano, invierno y Navidad, amplían las oportunidades para conseguir juegos a precios reducidos.

En Steam, es posible construir una biblioteca personalizada de videojuegos, acceder a comunidades activas y utilizar herramientas adicionales como logros, cromos y mods, enriqueciendo la experiencia de juego en PC.