Tecno

A Steam llega el primer videojuego hecho completamente con IA: se hizo en tres meses y ya genera rechazo

El juego tiene un estilo similar a Vampire Survivors, lo que ha llevado a que reciba muchas críticas negativas

Guardar
Steam estrenará nuevos juegos en
Steam estrenará nuevos juegos en su tienda virtual. (Foto: Steam)

Aunque la inteligencia artificial lleva años presente en los videojuegos para impulsar personajes no jugables y todo el contexto, la IA generativa tuvo su primer desarrollo de un videojuego al 100%, que ya fue publicado en Steam y ahora empieza a recibir las primeras críticas negativas.

Codex Mortis es el título presentado bajo este concepto de desarrollo, que rompe los límites actuales del trabajo de los estudios, que tardan años en crear su juego y ahora redujo el tiempo en apenas unas semanas.

Cómo fue creado Codex Mortis, el juego desarrollado por la IA

El responsable de Codex Mortis, que utiliza el seudónimo Grolaf, levantó expectación al anunciar que todo el contenido del juego —desde el código hasta la música, pasando por gráficos y textos— fue desarrollado en solo tres meses gracias a herramientas generativas de IA.

El proceso combinó los talentos de ChatGPT y Claude Code Opus para la escritura de código y generación de arte. Todo fue ensamblado en un entorno tipo TypeScript y se utilizaron librerías como PIXI.js junto con Electron para el funcionamiento de escritorio.

El creador de Codex Mortis
El creador de Codex Mortis utilizó herramientas como ChatGPT y Claude Code Opus para generar código, arte y música en solo tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollador reconoció abiertamente que no domina por completo la interacción de los sistemas generados por IA, lo que dificulta la solución de problemas emergentes y deja en evidencia la distancia respecto de los métodos tradicionales de creación con motores como Unity o Unreal Engine.

Cómo es el juego creado por IA

Codex Mortis no es una innovación total, sino que replica la fórmula de Vampire Survivors, el fenómeno indie que marcó tendencia en 2022. La propuesta gira en torno a un roguelite de supervivencia necromántico, en el que se combinan cinco ramas de magia oscura —necromancia, invocación, sangre, almas y maldiciones— para crear sinergias y afrontar oleadas incesantes de enemigos.

Visualmente, cuenta con un estilo retro y la jugabilidad ofrece una vista cenital, pero tanto la experiencia como los acabados han sido calificados como genéricos y carentes de cohesión estética.

La similitud con Vampire Survivors, más que un halago, se ha convertido en una crítica recurrente en foros y reseñas. Desde Polonia, medios especializados han señalado que las objeciones de los jugadores no se enfocan tanto en “copiar” mecánicas, sino en la decisión consciente de promoverse como un producto de IA y en la sensación de experimentar con una obra que carece de identidad propia.

Codex Mortis es el primer
Codex Mortis es el primer videojuego hecho 100% de IA y está disponible en Steam.

Qué piensan los usuarios de Steam sobre este juego

El lanzamiento de la demo de Codex Mortis en Steam provocó múltiples comentarios en la comunidad, aunque las críticas estuvieron algo contenidas por un volumen de valoraciones más bien modesto.

Con una treintena de reseñas y apenas un 60% de aprobaciones, el título no ha logrado conectar con la mayoría de los jugadores, quienes esgrimen tanto objeciones técnicas como filosóficas o incluso afectivas: “los juegos son ARTE. Necesitan alma, vida, virtud. Algo que la IA nunca podrá capturar”, dice uno de los comentarios en la plataforma.

Los propios foros de Steam acumulan discusiones donde se multiplican apodos despectivos hacia el desarrollador (“clanker”, “AI slop”) y mensajes que instan a no comprar el producto.

Esta tendencia de rechazo coincide con movimientos previos por parte de la comunidad, que ya solicitó a Valve la posibilidad de ocultar los juegos desarrollados a partir de IA en la plataforma.

La comunidad gamer ha solicitado
La comunidad gamer ha solicitado a Valve la opción de ocultar juegos desarrollados con inteligencia artificial en la plataforma Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es el único videojuego que utiliza IA en su desarrollo

La polémica de Codex Mortis va más allá de esta situación. Refleja una inquietud de la industria que ya sacudía el ecosistema gamer antes del estreno del juego. Ejemplos recientes, como la caída de puntuación en Metacritic de juegos como Arc Raiders (de 94 a 86 tras descubrirse el uso de voces generadas por IA) o el escándalo con los assets en Call of Duty: Black Ops 7 (notoriamente generados por IA), refuerzan el recelo hacia productos que apuestan fuerte por la automatización.

Incluso en el ámbito profesional, la State of the Game Industry 2025 de la Game Developers Conference revela que solo un 13% de los desarrolladores ve con optimismo el efecto de la IA en la industria, mientras que la percepción negativa se ha disparado al 30%.

Temas Relacionados

SteamInteligencia artificialVideojuegosPC gamerTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Borra fácilmente toda la caché de tu Xbox Series S|X: Asistencia Fortnite Battle Royale

Eliminar archivos temporales y liberar espacio en la consola evita errores, bloqueos y lentitud, garantizando una experiencia de juego fluida y sin interrupciones

Borra fácilmente toda la caché

Descubre a qué distancia debe estar el sofá según el tamaño del televisor

Por ejemplo, si el TV es de 32 pulgadas, la distancia recomendada entre la pantalla y el mueble es de aproximadamente 1.34 metros para evitar la fatiga visual

Descubre a qué distancia debe

Cómo activar el modo santa de Alexa y ambientar el hogar para la Navidad

Esta función del asistente de Amazon permite crear un ambiente navideño personalizado, desde la iluminación hasta los villancicos, además integra dispositivos inteligentes y facilita la interacción familiar

Cómo activar el modo santa

Elon Musk es el primer millonario en superar los 600.000 millones de dólares de fortuna y SpaceX tuvo una gran responsabilidad

Su dinero también viene del éxito de Tesla y las proyecciones de xAI

Elon Musk es el primer

Esta aplicación agota el almacenamiento y afecta el rendimiento del celular sin que lo note

La acumulación de fotos, videos y audios puede ralentizar el sistema y limitar la instalación de nuevas aplicaciones o actualizaciones

Esta aplicación agota el almacenamiento
DEPORTES
Ousmané Dembelé ganó el premio

Ousmané Dembelé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
Cazzu festejó su cumpleaños a

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Pedro Chemes estrena una obra

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

Cuál es el método de belleza que puede envejecer la piel joven en solo unos minutos

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás