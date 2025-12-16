A Steam llega el primer videojuego hecho completamente con IA: se hizo en tres meses y ya genera rechazo

Steam estrenará nuevos juegos en su tienda virtual. (Foto: Steam)

Aunque la inteligencia artificial lleva años presente en los videojuegos para impulsar personajes no jugables y todo el contexto, la IA generativa tuvo su primer desarrollo de un videojuego al 100%, que ya fue publicado en Steam y ahora empieza a recibir las primeras críticas negativas.

Codex Mortis es el título presentado bajo este concepto de desarrollo, que rompe los límites actuales del trabajo de los estudios, que tardan años en crear su juego y ahora redujo el tiempo en apenas unas semanas.

Cómo fue creado Codex Mortis, el juego desarrollado por la IA

El responsable de Codex Mortis, que utiliza el seudónimo Grolaf, levantó expectación al anunciar que todo el contenido del juego —desde el código hasta la música, pasando por gráficos y textos— fue desarrollado en solo tres meses gracias a herramientas generativas de IA.

El proceso combinó los talentos de ChatGPT y Claude Code Opus para la escritura de código y generación de arte. Todo fue ensamblado en un entorno tipo TypeScript y se utilizaron librerías como PIXI.js junto con Electron para el funcionamiento de escritorio.

El creador de Codex Mortis utilizó herramientas como ChatGPT y Claude Code Opus para generar código, arte y música en solo tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollador reconoció abiertamente que no domina por completo la interacción de los sistemas generados por IA, lo que dificulta la solución de problemas emergentes y deja en evidencia la distancia respecto de los métodos tradicionales de creación con motores como Unity o Unreal Engine.

Cómo es el juego creado por IA

Codex Mortis no es una innovación total, sino que replica la fórmula de Vampire Survivors, el fenómeno indie que marcó tendencia en 2022. La propuesta gira en torno a un roguelite de supervivencia necromántico, en el que se combinan cinco ramas de magia oscura —necromancia, invocación, sangre, almas y maldiciones— para crear sinergias y afrontar oleadas incesantes de enemigos.

Visualmente, cuenta con un estilo retro y la jugabilidad ofrece una vista cenital, pero tanto la experiencia como los acabados han sido calificados como genéricos y carentes de cohesión estética.

La similitud con Vampire Survivors, más que un halago, se ha convertido en una crítica recurrente en foros y reseñas. Desde Polonia, medios especializados han señalado que las objeciones de los jugadores no se enfocan tanto en “copiar” mecánicas, sino en la decisión consciente de promoverse como un producto de IA y en la sensación de experimentar con una obra que carece de identidad propia.

Codex Mortis es el primer videojuego hecho 100% de IA y está disponible en Steam.

Qué piensan los usuarios de Steam sobre este juego

El lanzamiento de la demo de Codex Mortis en Steam provocó múltiples comentarios en la comunidad, aunque las críticas estuvieron algo contenidas por un volumen de valoraciones más bien modesto.

Con una treintena de reseñas y apenas un 60% de aprobaciones, el título no ha logrado conectar con la mayoría de los jugadores, quienes esgrimen tanto objeciones técnicas como filosóficas o incluso afectivas: “los juegos son ARTE. Necesitan alma, vida, virtud. Algo que la IA nunca podrá capturar”, dice uno de los comentarios en la plataforma.

Los propios foros de Steam acumulan discusiones donde se multiplican apodos despectivos hacia el desarrollador (“clanker”, “AI slop”) y mensajes que instan a no comprar el producto.

Esta tendencia de rechazo coincide con movimientos previos por parte de la comunidad, que ya solicitó a Valve la posibilidad de ocultar los juegos desarrollados a partir de IA en la plataforma.

La comunidad gamer ha solicitado a Valve la opción de ocultar juegos desarrollados con inteligencia artificial en la plataforma Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es el único videojuego que utiliza IA en su desarrollo

La polémica de Codex Mortis va más allá de esta situación. Refleja una inquietud de la industria que ya sacudía el ecosistema gamer antes del estreno del juego. Ejemplos recientes, como la caída de puntuación en Metacritic de juegos como Arc Raiders (de 94 a 86 tras descubrirse el uso de voces generadas por IA) o el escándalo con los assets en Call of Duty: Black Ops 7 (notoriamente generados por IA), refuerzan el recelo hacia productos que apuestan fuerte por la automatización.

Incluso en el ámbito profesional, la State of the Game Industry 2025 de la Game Developers Conference revela que solo un 13% de los desarrolladores ve con optimismo el efecto de la IA en la industria, mientras que la percepción negativa se ha disparado al 30%.