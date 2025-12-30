Los 30 regalos de última hora que puedes dar a una mujer en Reyes, según la IA

La mayoría de los regalos sugeridos por la IA pueden comprarse en tiendas físicas o plataformas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiesta de Reyes Magos, celebrada cada 6 de enero, representa una oportunidad para sorprender con gestos especiales. Tres asistentes de inteligencia artificial —ChatGPT, Gemini y Perplexity— elaboraron listas con alternativas pensadas para resolver el dilema del regalo perfecto en el último momento. El resultado es una guía definitiva con 30 sugerencias que abarcan desde productos físicos fácilmente accesibles hasta experiencias digitales y propuestas personalizadas.

Según ChatGPT, los regalos tangibles y de acceso rápido dominan la preferencia para estas fechas. Figuran opciones como ramos de flores frescas, bombones de chocolate artesanal, tarjetas de regalo para tiendas de ropa y perfumes en formato miniatura. En la lista también se destacan bufandas, velas aromáticas y joyería sencilla, propuestas que, de acuerdo con el asistente, pueden adquirirse en comercios de cercanía y tienen buena aceptación por su practicidad.

Gemini, por su parte, sugiere priorizar aquellas experiencias digitales que no requieren envoltorio ni entrega física, como suscripciones a aplicaciones de bienestar, tarjetas de regalo digitales o bonos para spa. Añade alternativas prácticas de cuidado personal, entre ellas kits de mascarillas faciales, serum facial de vitamina C y set de cremas de manos de lujo. El asistente recomienda también regalos para el hogar y el estilo de vida, como manta ligera, botella de agua motivacional y difusor de aceites esenciales.

Esta festividad, con fuerte arraigo en América Latina, marca el cierre de las fiestas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perplexity incorpora artículos de moda y decoración, como cartera billetera con llavero a juego, bolso pouch, cinturón de piel elegante y pendientes de oro blanco. Destaca experiencias como voucher para spa o masaje y obsequios personalizados, entre ellos un cuaderno con mensajes escritos o una caja de 365 notas dulces. El asistente sugiere sumar opciones gourmet, como tabla de quesos y embutidos, café de especialidad y té gourmet en hebras.

Regalos por la Fiesta de Reyes sugeridos por la IA

De la comparación de las tres fuentes, todas claramente influenciadas por estereotipos de feminidad occidentales, la lista ‘definitiva’ de 30 regalos recomendados por inteligencia artificial para una mujer en la Fiesta de Reyes Magos incluye:

Ramo de flores frescas

Bombones de chocolate artesanal

Tarjeta de regalo digital o física

Perfume en formato miniatura

Set de velas aromáticas

Bufanda o pashmina elegante

Joyería sencilla o personalizada

Agenda o libreta especial

Taza con diseño especial

ChatGPT priorizó obsequios fáciles de conseguir, como tazas, flores y bombones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Set de té gourmet o café de especialidad

Caja de dulces finos o macarons

Guantes, gorro o calcetines cómodos

Libro de autora popular

Set de maquillaje básico

Mascarillas o kit facial para spa en casa

Set de esmaltes de uñas o labial clásico

Diadema o accesorio para el cabello

Mini planta o suculenta en maceta

Vale para cena, brunch o desayuno especial

Bono digital para spa o masaje

Entradas para cine, teatro o espectáculo

Perplexity aportó opciones de moda, detalles personalizados y propuestas gourmet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clase online de cocina, fotografía o arte

Suscripción a app de bienestar o audiolibros

Botella de agua motivacional

Difusor de aceites esenciales

Manta ligera para el hogar

Cartera billetera, bolso pouch o tarjetero elegante

Pendientes o pulsera de diseño único

Cuaderno personalizado con mensajes

Tabla de quesos y embutidos para compartir

De acuerdo con ChatGPT, este tipo de regalos permiten resolver con eficiencia la búsqueda de un obsequio significativo, incluso en el último momento. Gemini resalta la versatilidad de las alternativas digitales y la facilidad de adquisición. Perplexity, en tanto, enfatiza el valor de los detalles personalizados y la experiencia compartida, como el caso de los vouchers para spa o los cuadernos con mensajes.

La mayoría de estas opciones pueden encontrarse en comercios físicos, supermercados, tiendas departamentales y plataformas digitales en Latinoamérica. Las sugerencias permiten adaptar el presupuesto y el tipo de relación con la persona agasajada, priorizando la practicidad y la cercanía emocional.