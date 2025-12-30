Tecno

Los 30 regalos de última hora que puedes dar a una mujer en Reyes, según la IA

Tres asistentes de inteligencia artificial seleccionaron opciones que van desde flores y experiencias digitales hasta opciones gourmet y personalizadas

Guardar
La mayoría de los regalos
La mayoría de los regalos sugeridos por la IA pueden comprarse en tiendas físicas o plataformas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiesta de Reyes Magos, celebrada cada 6 de enero, representa una oportunidad para sorprender con gestos especiales. Tres asistentes de inteligencia artificial —ChatGPT, Gemini y Perplexity— elaboraron listas con alternativas pensadas para resolver el dilema del regalo perfecto en el último momento. El resultado es una guía definitiva con 30 sugerencias que abarcan desde productos físicos fácilmente accesibles hasta experiencias digitales y propuestas personalizadas.

Según ChatGPT, los regalos tangibles y de acceso rápido dominan la preferencia para estas fechas. Figuran opciones como ramos de flores frescas, bombones de chocolate artesanal, tarjetas de regalo para tiendas de ropa y perfumes en formato miniatura. En la lista también se destacan bufandas, velas aromáticas y joyería sencilla, propuestas que, de acuerdo con el asistente, pueden adquirirse en comercios de cercanía y tienen buena aceptación por su practicidad.

Gemini, por su parte, sugiere priorizar aquellas experiencias digitales que no requieren envoltorio ni entrega física, como suscripciones a aplicaciones de bienestar, tarjetas de regalo digitales o bonos para spa. Añade alternativas prácticas de cuidado personal, entre ellas kits de mascarillas faciales, serum facial de vitamina C y set de cremas de manos de lujo. El asistente recomienda también regalos para el hogar y el estilo de vida, como manta ligera, botella de agua motivacional y difusor de aceites esenciales.

Esta festividad, con fuerte arraigo
Esta festividad, con fuerte arraigo en América Latina, marca el cierre de las fiestas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perplexity incorpora artículos de moda y decoración, como cartera billetera con llavero a juego, bolso pouch, cinturón de piel elegante y pendientes de oro blanco. Destaca experiencias como voucher para spa o masaje y obsequios personalizados, entre ellos un cuaderno con mensajes escritos o una caja de 365 notas dulces. El asistente sugiere sumar opciones gourmet, como tabla de quesos y embutidos, café de especialidad y té gourmet en hebras.

Regalos por la Fiesta de Reyes sugeridos por la IA

De la comparación de las tres fuentes, todas claramente influenciadas por estereotipos de feminidad occidentales, la lista ‘definitiva’ de 30 regalos recomendados por inteligencia artificial para una mujer en la Fiesta de Reyes Magos incluye:

  • Ramo de flores frescas
  • Bombones de chocolate artesanal
  • Tarjeta de regalo digital o física
  • Perfume en formato miniatura
  • Set de velas aromáticas
  • Bufanda o pashmina elegante
  • Joyería sencilla o personalizada
  • Agenda o libreta especial
  • Taza con diseño especial
ChatGPT priorizó obsequios fáciles de
ChatGPT priorizó obsequios fáciles de conseguir, como tazas, flores y bombones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Set de té gourmet o café de especialidad
  • Caja de dulces finos o macarons
  • Guantes, gorro o calcetines cómodos
  • Libro de autora popular
  • Set de maquillaje básico
  • Mascarillas o kit facial para spa en casa
  • Set de esmaltes de uñas o labial clásico
  • Diadema o accesorio para el cabello
  • Mini planta o suculenta en maceta
  • Vale para cena, brunch o desayuno especial
  • Bono digital para spa o masaje
  • Entradas para cine, teatro o espectáculo
Perplexity aportó opciones de moda,
Perplexity aportó opciones de moda, detalles personalizados y propuestas gourmet. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Clase online de cocina, fotografía o arte
  • Suscripción a app de bienestar o audiolibros
  • Botella de agua motivacional
  • Difusor de aceites esenciales
  • Manta ligera para el hogar
  • Cartera billetera, bolso pouch o tarjetero elegante
  • Pendientes o pulsera de diseño único
  • Cuaderno personalizado con mensajes
  • Tabla de quesos y embutidos para compartir

De acuerdo con ChatGPT, este tipo de regalos permiten resolver con eficiencia la búsqueda de un obsequio significativo, incluso en el último momento. Gemini resalta la versatilidad de las alternativas digitales y la facilidad de adquisición. Perplexity, en tanto, enfatiza el valor de los detalles personalizados y la experiencia compartida, como el caso de los vouchers para spa o los cuadernos con mensajes.

La mayoría de estas opciones pueden encontrarse en comercios físicos, supermercados, tiendas departamentales y plataformas digitales en Latinoamérica. Las sugerencias permiten adaptar el presupuesto y el tipo de relación con la persona agasajada, priorizando la practicidad y la cercanía emocional.

Temas Relacionados

Fiesta de Reyes MagosRegalosInteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026?: esto es lo que debes hacer

Realizar una copia de seguridad permite conservar la información importante y facilita su transferencia a un nuevo dispositivo compatible cuando se produce el cambio

¿Tu celular dejará de tener

Trucos para bajar el consumo energético del refrigerador y ahorrar dinero sin desconectarlo en vacaciones

Factores como la ubicación del electrodoméstico, el ajuste correcto de la temperatura y la organización eficiente de los alimentos son claves para disminuir el gasto eléctrico

Trucos para bajar el consumo

Cuántos GB de RAM son los ideales para que un computador portátil funcione correctamente

Esta parte del PC es clave para determinar la fluidez y el rendimiento al ejecutar programas

Cuántos GB de RAM son

Exjefe de PlayStation afirma que los juegos exclusivos seguirán siendo clave para Sony y Nintendo

El ejecutivo destacó que franquicias emblemáticas justifican la fidelidad del público, fortalecen el ecosistema de marca y mantienen la competencia entre los grandes fabricantes

Exjefe de PlayStation afirma que
DEPORTES
La sorprendente decisión que tomó

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Mineros de Bolivia se enfrentaron

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea