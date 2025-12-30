Lista de la nueva generación de multimillonarios en IA menores de 40 años, revoluciona Silicon Valley

Alexandr Wang (Scale AI) y Aravind Srinivas (Perplexity) encabezan la nueva generación de emprendedores de inteligencia artificial que han alcanzado valoraciones multimillonarias con sus startups. (Fotocomposición Infobae)

El auge reciente de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado la aparición de una generación de nuevos multimillonarios vinculados a pequeñas startups, cuya riqueza —construida en tiempo récord— desafía los modelos tradicionales de acumulación.

A diferencia de otros ciclos tecnológicos, quienes lideran esta ola han alcanzado valoraciones extraordinarias en apenas unos años, convirtiéndose en actores centrales en el ecosistema de Silicon Valley y perfilándose como los posibles impulsores de futuras transformaciones industriales.

Startups enfocadas en inteligencia artificial han impulsado a nuevos referentes. Un caso destacado es el de Scale AI, fundada por Alexandr Wang, que recibió una inversión de 14.300 millones de dólares de Meta en junio.

Perplexity, la startup dirigida por Aravind Srinivas, alcanzó una valoración de 20.000 millones de dólares y se posiciona como uno de los proyectos más destacados en el sector de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otro ejemplo es Perplexity, dirigida por Aravind Srinivas, que alcanzó una valoración de 20.000 millones de dólares este año según PitchBook. Ambos representan la consolidación de jóvenes fundadores como figuras centrales en la nueva economía tecnológica.

Quiénes son los jóvenes detrás de las startups más valiosas en la actualidad

Una característica central del fenómeno actual es la juventud de estos nuevos magnates, que, en muchos casos, ni siquiera alcanzan los 40 años.

Según PitchBook, las valoraciones de empresas como Harvey experimentaron saltos notables en meses: la firma con sede en San Francisco pasó de estar valorada en 3.000 millones de dólares en febrero a 8.000 millones tras nuevas rondas de financiación, transformando las acciones de sus fundadores, Winston Weinberg y Gabe Pereyra, en un patrimonio millonario de alto impacto.

Grandes ideas relacionadas con el desarrollo de IA han hecho a jóvenes millonarios en poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, la plataforma de seguimiento situó a Cursor, fundada por los veinteañeros Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger y Arvid Lunnemark —todos graduados en 2022 del MIT—, en una valoración de 27.000 millones de dólares después de obtener 2.300 millones de dólares en inversiones recientes.

En qué se diferencia esta generación respecto a los millonarios del pasado

La velocidad de esta acumulación contrasta con la trayectoria de figuras de generaciones previas. Elon Musk tardó varios años y una sucesión de emprendimientos exitosos antes de alcanzar la categoría de multimillonario, tras la venta de una de sus primeras empresas a eBay en 2002 y sus posteriores proyectos, como Tesla y SpaceX.

En cambio, gran parte de estos nuevos actores multimillonarios fundaron sus empresas en los últimos tres años.

Cuáles multimillonarios de IA alcanzaron el éxito sin un producto en el mercado

Dos exdirectivos de OpenAI crearon startups, que les han ayudado a incrementar su patrimonio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La lista de startups que han producido fortunas de nueve cifras incluye iniciativas todavía sin productos en el mercado. Thinking Machines Lab, fundada por la exdirectiva de OpenAI, Mira Murati, fue valorada en 10 mil millones de dólares apenas cuatro meses después de su creación.

Un caso similar es el de Safe Superintelligence, la empresa fundada en junio de 2024 por Ilya Sutskever, otro exalto directivo de OpenAI, que, sin haber presentado ningún producto, alcanzó los 32.000 millones de dólares en valor tras recaudar 2.000 millones ese año.

Qué impacto tiene esta concentración de riqueza en Silicon Valley y la economía

El paralelismo con otros momentos históricos es inevitable. Jai Das, socio de Sapphire Ventures, comparó el fenómeno con el ascenso de los magnates del ferrocarril en la Edad Dorada estadounidense de la década de 1890, quienes supieron capitalizar los desarrollos tecnológicos de su tiempo.

Expertos advierten que no todas las startups de inteligencia artificial sobrevivirán y que muchas fortunas podrían ser solo temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del entusiasmo, Das mantuvo una perspectiva cautelosa sobre la estabilidad de estas riquezas, señalando: “La pregunta es cuál de estas empresas sobrevivirá. Y cuáles de estos fundadores podrán llegar a ser multimillonarios de verdad y no solo de papel”, afirmó a The New York Times.

Asimismo, Margaret O’Mara, profesora de historia de la Universidad de Washington y especialista en economía tecnológica, considera que la aceleración del enriquecimiento de jóvenes emprendedores remite tanto a la Edad Dorada original como al auge de las puntocom, etapas que dieron origen a nuevas élites económicas en Estados Unidos.

Según O’Mara, el impacto de la presente ola en la redistribución social y la transformación de Silicon Valley se medirá en los próximos años.