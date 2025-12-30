Tecno

Lista de la nueva generación de multimillonarios en IA menores de 40 años, revoluciona Silicon Valley

Alexandr Wang, fundador de Scale AI, y Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, figuran entre los jóvenes emprendedores que lideran una ola de startups valoradas en miles de millones de dólares

Guardar
Alexandr Wang (Scale AI) y
Alexandr Wang (Scale AI) y Aravind Srinivas (Perplexity) encabezan la nueva generación de emprendedores de inteligencia artificial que han alcanzado valoraciones multimillonarias con sus startups. (Fotocomposición Infobae)

El auge reciente de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado la aparición de una generación de nuevos multimillonarios vinculados a pequeñas startups, cuya riqueza —construida en tiempo récord— desafía los modelos tradicionales de acumulación.

A diferencia de otros ciclos tecnológicos, quienes lideran esta ola han alcanzado valoraciones extraordinarias en apenas unos años, convirtiéndose en actores centrales en el ecosistema de Silicon Valley y perfilándose como los posibles impulsores de futuras transformaciones industriales.

Startups enfocadas en inteligencia artificial han impulsado a nuevos referentes. Un caso destacado es el de Scale AI, fundada por Alexandr Wang, que recibió una inversión de 14.300 millones de dólares de Meta en junio.

Perplexity, la startup dirigida por
Perplexity, la startup dirigida por Aravind Srinivas, alcanzó una valoración de 20.000 millones de dólares y se posiciona como uno de los proyectos más destacados en el sector de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otro ejemplo es Perplexity, dirigida por Aravind Srinivas, que alcanzó una valoración de 20.000 millones de dólares este año según PitchBook. Ambos representan la consolidación de jóvenes fundadores como figuras centrales en la nueva economía tecnológica.

Quiénes son los jóvenes detrás de las startups más valiosas en la actualidad

Una característica central del fenómeno actual es la juventud de estos nuevos magnates, que, en muchos casos, ni siquiera alcanzan los 40 años.

Según PitchBook, las valoraciones de empresas como Harvey experimentaron saltos notables en meses: la firma con sede en San Francisco pasó de estar valorada en 3.000 millones de dólares en febrero a 8.000 millones tras nuevas rondas de financiación, transformando las acciones de sus fundadores, Winston Weinberg y Gabe Pereyra, en un patrimonio millonario de alto impacto.

Grandes ideas relacionadas con el
Grandes ideas relacionadas con el desarrollo de IA han hecho a jóvenes millonarios en poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, la plataforma de seguimiento situó a Cursor, fundada por los veinteañeros Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger y Arvid Lunnemark —todos graduados en 2022 del MIT—, en una valoración de 27.000 millones de dólares después de obtener 2.300 millones de dólares en inversiones recientes.

En qué se diferencia esta generación respecto a los millonarios del pasado

La velocidad de esta acumulación contrasta con la trayectoria de figuras de generaciones previas. Elon Musk tardó varios años y una sucesión de emprendimientos exitosos antes de alcanzar la categoría de multimillonario, tras la venta de una de sus primeras empresas a eBay en 2002 y sus posteriores proyectos, como Tesla y SpaceX.

En cambio, gran parte de estos nuevos actores multimillonarios fundaron sus empresas en los últimos tres años.

Cuáles multimillonarios de IA alcanzaron el éxito sin un producto en el mercado

Dos exdirectivos de OpenAI crearon
Dos exdirectivos de OpenAI crearon startups, que les han ayudado a incrementar su patrimonio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La lista de startups que han producido fortunas de nueve cifras incluye iniciativas todavía sin productos en el mercado. Thinking Machines Lab, fundada por la exdirectiva de OpenAI, Mira Murati, fue valorada en 10 mil millones de dólares apenas cuatro meses después de su creación.

Un caso similar es el de Safe Superintelligence, la empresa fundada en junio de 2024 por Ilya Sutskever, otro exalto directivo de OpenAI, que, sin haber presentado ningún producto, alcanzó los 32.000 millones de dólares en valor tras recaudar 2.000 millones ese año.

Qué impacto tiene esta concentración de riqueza en Silicon Valley y la economía

El paralelismo con otros momentos históricos es inevitable. Jai Das, socio de Sapphire Ventures, comparó el fenómeno con el ascenso de los magnates del ferrocarril en la Edad Dorada estadounidense de la década de 1890, quienes supieron capitalizar los desarrollos tecnológicos de su tiempo.

Expertos advierten que no todas
Expertos advierten que no todas las startups de inteligencia artificial sobrevivirán y que muchas fortunas podrían ser solo temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del entusiasmo, Das mantuvo una perspectiva cautelosa sobre la estabilidad de estas riquezas, señalando: “La pregunta es cuál de estas empresas sobrevivirá. Y cuáles de estos fundadores podrán llegar a ser multimillonarios de verdad y no solo de papel”, afirmó a The New York Times.

Asimismo, Margaret O’Mara, profesora de historia de la Universidad de Washington y especialista en economía tecnológica, considera que la aceleración del enriquecimiento de jóvenes emprendedores remite tanto a la Edad Dorada original como al auge de las puntocom, etapas que dieron origen a nuevas élites económicas en Estados Unidos.

Según O’Mara, el impacto de la presente ola en la redistribución social y la transformación de Silicon Valley se medirá en los próximos años.

Temas Relacionados

MultimillonariosInteligencia artificialSilicon ValleyAlexandr WangPerplexityTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Los 30 regalos de última hora que puedes dar a una mujer en Reyes, según la IA

Tres asistentes de inteligencia artificial seleccionaron opciones que van desde flores y experiencias digitales hasta opciones gourmet y personalizadas

Los 30 regalos de última

¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026?: esto es lo que debes hacer

Realizar una copia de seguridad permite conservar la información importante y facilita su transferencia a un nuevo dispositivo compatible cuando se produce el cambio

¿Tu celular dejará de tener

Trucos para bajar el consumo energético del refrigerador y ahorrar dinero sin desconectarlo en vacaciones

Factores como la ubicación del electrodoméstico, el ajuste correcto de la temperatura y la organización eficiente de los alimentos son claves para disminuir el gasto eléctrico

Trucos para bajar el consumo

Cuántos GB de RAM son los ideales para que un computador portátil funcione correctamente

Esta parte del PC es clave para determinar la fluidez y el rendimiento al ejecutar programas

Cuántos GB de RAM son
DEPORTES
La sorprendente decisión que tomó

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Mineros de Bolivia se enfrentaron

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea