Cuántos GB de RAM son los ideales para que un computador portátil funcione correctamente

La memoria RAM determina la fluidez y el rendimiento de una laptop al ejecutar programas y tareas cotidianas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de una computadora portátil adecuada para el hogar enfrenta a los usuarios a múltiples decisiones técnicas. Una de las más relevantes, aunque a veces subestimada frente a la importancia de procesadores y pantallas, es la cantidad de memoria RAM instalada.

Este componente, esencial para el rendimiento general del equipo, determina en gran medida la fluidez con la que se ejecutan tareas cotidianas, videojuegos y el margen para afrontar nuevas demandas en el futuro.

Qué es la memoria RAM y por qué es tan importante

La memoria RAM (Random Access Memory) funciona como el espacio de trabajo inmediato del computador. Al encenderlo y ejecutar programas, el sistema operativo y las aplicaciones trasladan datos del disco duro a la RAM. Esta memoria, de acceso extremadamente rápido, almacena solo la información necesaria para las tareas en curso y se vacía en cuanto se apaga el equipo.

El impacto de la RAM sobre el rendimiento se percibe al abrir varias aplicaciones, mantener múltiples pestañas del navegador activas o ejecutar programas exigentes. Cuando la RAM disponible resulta insuficiente, la computadora recurre a almacenar datos temporales en el disco, lo que ralentiza notablemente el funcionamiento.

Estudiantes y profesionales que trabajan con documentos y hojas de cálculo encuentran en los 8 GB de RAM un equilibrio entre costo y eficiencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuántas GB de RAM son suficientes

La respuesta adecuada depende en gran medida del uso previsto para la laptop. No existe una cifra universal válida para todos, sino recomendaciones ajustadas al perfil de usuario.

8 GB

Para usuarios hogareños que destinan la laptop a navegación web, consumo de contenido multimedia, videollamadas, uso de procesadores de texto y otros programas básicos, 8 GB de RAM representa el punto de partida ideal. Esta cantidad permite ejecutar varias aplicaciones a la vez sin dificultades y disfrutar de Windows o macOS con fluidez.

Los estudiantes y quienes trabajan con documentos, hojas de cálculo y plataformas educativas suelen encontrar en los 8 GB un equilibrio adecuado entre rendimiento y costo. Incluso muchos títulos de videojuegos funcionan correctamente con esta configuración, siempre que no se abran numerosas aplicaciones en simultáneo ni se utilicen juegos con altos requisitos gráficos.

16 GB

Para quienes necesitan abrir múltiples aplicaciones, manejar una cantidad considerable de pestañas y archivos, o realizar tareas de edición básica de fotografías y videos, la recomendación se eleva a 16 GB de RAM. Esta capacidad resulta especialmente útil para quienes teletrabajan, emplean suites de oficina complejas o disfrutan de videojuegos modernos manteniendo otras aplicaciones abiertas.

Equipos con 16 GB de RAM facilitan el manejo de múltiples aplicaciones, pestañas abiertas y tareas de edición básica de fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cifra también extiende la vida útil del equipo, ya que permite afrontar nuevas versiones de sistemas operativos y software más demandantes sin quedar rápidamente desactualizado.

32 GB o más

Cuando se trata de edición de video en 4K, diseño gráfico o modelado 3D, la demanda de RAM crece de manera considerable. Los programas profesionales como Premiere, After Effects, Blender o AutoCAD pueden requerir 32 GB de RAM o incluso más para manipular archivos complejos y trabajar con fluidez.

El mismo umbral se aplica para videojuegos de última generación, especialmente aquellos de mundo abierto y gráficos avanzados, que necesitan cargar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

En el extremo superior, laptops con 64 GB o más están pensadas para tareas científicas, simulaciones, desarrollo de software con uso intensivo de máquinas virtuales y procesamiento de grandes bases de datos, donde la RAM se convierte en un recurso crítico.

Laptops con 64 GB de RAM o más están destinadas a tareas científicas, simulaciones, desarrollo de software avanzado y grandes bases de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la relación de la RAM con el procesador y el almacenamiento

El rendimiento de una laptop no depende únicamente de la memoria RAM. El procesador (CPU) y el tipo de almacenamiento también juegan roles determinantes. Un procesador de baja gama puede limitar el aprovechamiento de una RAM abundante. La siguiente guía orientativa ayuda a lograr un balance adecuado:

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3: 8 GB de RAM resultan idóneos.

Intel Core i5 / AMD Ryzen 5: Funcionan óptimamente con 16 GB de RAM.

Intel Core i7 o i9 / AMD Ryzen 7 o 9: 32 GB o más para gaming o edición avanzada.

Respecto al almacenamiento, los SSD han desplazado a los discos duros tradicionales (HDD) por su velocidad y fiabilidad. Un SSD permite que el sistema operativo y los programas se inicien en segundos, mejorando la experiencia general incluso si la RAM es limitada. Para quienes necesitan guardar archivos pesados, un HDD adicional o externo sigue ofreciendo ventaja por su bajo costo por gigabyte.