No necesitas una PC gamer: juegos que funcionan con 8 GB de RAM

El uso de computadoras con 8 GB de RAM puede limitar el rendimiento en videojuegos modernos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el universo del gaming para PC, la idea de que se requiere un equipo de última generación para disfrutar de títulos de calidad sigue siendo común. Sin embargo, existen videojuegos aclamados que pueden ejecutarse perfectamente en computadoras con especificaciones modestas, demostrando que el entretenimiento digital está al alcance de muchos más usuarios.

Con apenas 8 GB de RAM, es posible sumergirse en experiencias variadas que abarcan desde mundos abiertos hasta desafíos de estrategia y acción.

A continuación, se presentan cinco juegos destacados que, gracias a su optimización y diseño, permiten largas horas de diversión sin necesidad de invertir en una costosa PC gamer. Cada uno de estos títulos cuenta con requisitos mínimos que facilitan su acceso y, a pesar de ello, ofrecen aventuras memorables y mecánicas envolventes.

Grand Theft Auto V, de Rockstar.

Grand Theft Auto V: el sandbox por excelencia

Grand Theft Auto V se mantiene como uno de los referentes en el género de mundo abierto. Requiere un procesador Intel Core 2 Quad Q6600 a 2,4 GHz o AMD Phenom 9850 Quad Core a 2,5 GHz, 4 GB de RAM, y una tarjeta gráfica NVIDIA 9800 GT o AMD HD 4870.

Su optimización permite explorar la ciudad de Los Santos y alternar entre tres protagonistas con historias entrelazadas, todo ello con una fluidez notable incluso en equipos de gama media. La experiencia se ve enriquecida por la libertad de acción y el detallado entorno, consolidando el título como un imprescindible para cualquier biblioteca digital.

Factorio: gestión y automatización para todos

Para los fanáticos de la estrategia y la construcción, Factorio es una opción ideal. Sus requisitos mínimos son asequibles: procesador quad core de 3 GHz, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica de 1 GB de VRAM. El juego invita a diseñar y optimizar fábricas automatizadas, abordando retos de logística y producción industrial.

Factorio es un videojuego de estrategia y construcción en el que los jugadores diseñan y gestionan fábricas automatizadas. (Difusión)

Factorio destaca por la profundidad de sus mecánicas y por contar con una comunidad activa que ha valorado el título muy positivamente en plataformas como Steam. Su bajo umbral de entrada técnica permite que prácticamente cualquier PC reciente pueda ejecutar el juego sin problemas.

Batman: Arkham Asylum, la experiencia definitiva del caballero oscuro

Batman: Arkham Asylum representa el estándar de excelencia en videojuegos de superhéroes. Los requisitos para disfrutarlo son modestos: procesador Intel 3 GHz o AMD Dual Core, 1 GB de RAM en Windows XP (2 GB para otros sistemas operativos), y una tarjeta gráfica NVIDIA 6600 o ATI 1300.

El título sumerge al jugador en el asilo Arkham, enfrentando a villanos icónicos en una trama envolvente. Su sistema de combate fluido y la ambientación oscura siguen atrayendo a nuevos jugadores, quienes pueden vivir la experiencia de ser Batman sin necesidad de un hardware avanzado.

Batman: Arkham Asylum representa el estándar de excelencia en videojuegos de superhéroes.

Neon White: acción frenética y originalidad visual

Neon White combina acción, plataformas y disparos en primera persona en partidas rápidas y adictivas. Para ejecutarlo solo se requiere un Intel Core 2 Duo E6750 2,66 GHz o AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz, 6 GB de RAM y una gráfica NVIDIA GeForce GTS 450 o AMD Radeon HD 5750.

La propuesta destaca por la velocidad de sus niveles y la posibilidad de rejugar cada fase para mejorar los tiempos. Su apartado visual y narrativo, que mezcla novela gráfica y estética arcade, aporta personalidad única y mantiene el interés a lo largo de la campaña.

They Are Billions: estrategia y supervivencia con requisitos accesibles

They Are Billions ofrece una experiencia desafiante que mezcla estrategia en tiempo real con elementos de supervivencia. Sus requisitos mínimos incluyen un procesador de dos núcleos a 2 GHz, 4 GB de RAM y una gráfica con 1 GB de VRAM. Ambientado en un mundo postapocalíptico, el jugador debe construir y defender colonias frente a oleadas de infectados.

They Are Billions es una propuesta de estrategia en tiempo real ambientada en un mundo posapocalíptico. (wccftech.com)

El título, desarrollado en España, ha capturado la atención internacional por su originalidad y su capacidad para poner a prueba la planificación estratégica, todo sin exigir un equipo de alto rendimiento.

Finalmente, es pertinente indicar que estos juegos demuestran que la diversión y la calidad no dependen exclusivamente de contar con una PC gamer, sino de la creatividad de los desarrolladores y la optimización de sus propuestas.