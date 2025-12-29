Tecno

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos Android en 2026

Las marcas de celulares Samsung y LG dejarán de ser compatibles con la app de mensajería en ciertos modelos, aunque no son las únicas afectadas

A partir de enero de
A partir de enero de 2026, la aplicación solo será compatible con Android 5.0 o superior. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp iniciará el año 2026 con una actualización en su política de compatibilidad, lo que implicará el fin del soporte para varios modelos de teléfonos con sistemas operativos antiguos. La medida, impulsada por Meta, responde a la necesidad de mantener la seguridad y el correcto funcionamiento de la aplicación, excluyendo a aquellos dispositivos cuyo software ya no cumple los requisitos mínimos para operar bajo los estándares actuales.

Fin del soporte para dispositivos Android antiguos: motivos y alcance

La decisión de WhatsApp de dejar de operar en ciertos celulares se basa en la política de la compañía de identificar y descartar equipos con tecnología obsoleta. Los teléfonos que no pueden recibir actualizaciones de sistema operativo ni parches de seguridad quedan limitados para ejecutar nuevas versiones de la app, lo que afecta tanto la seguridad como el rendimiento general del servicio.

A partir de enero de 2026, la aplicación solo será compatible con Android 5.0 o superior. Los dispositivos que no cumplan este requisito comenzarán a perder acceso de manera gradual: primero dejarán de recibir funciones nuevas y, finalmente, el servicio se bloqueará por completo.

WhatsApp iniciará el año 2026 con una actualización en su política de compatibilidad. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los modelos afectados se encuentran varios de las marcas más populares:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.
  • LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.
  • Motorola: Moto G y Moto E de primera generación.
  • Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.
  • Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.
  • HTC: Dispositivos antiguos sin posibilidad de actualización.

Aunque estos teléfonos siguen funcionando para tareas básicas como llamadas y mensajes de texto, la imposibilidad de actualizar su software los deja fuera del alcance de las exigencias actuales de seguridad y rendimiento de WhatsApp.

Qué deben hacer los usuarios: notificaciones, respaldo y migración

Meta ha informado que notificará a los usuarios afectados a través de la propia aplicación antes de la suspensión definitiva del servicio. Estos avisos brindarán tiempo suficiente para actualizar el sistema operativo, si fuera posible, o para respaldar los chats y migrar a un dispositivo más reciente.

La recomendación principal es revisar en el menú de Ajustes la versión del sistema operativo instalada para anticiparse a los cambios y evitar la pérdida de información.

Esta actualización en la política de WhatsApp busca proteger a los usuarios y garantizar una experiencia segura, estable y acorde a los avances tecnológicos, aunque implique dejar atrás equipos que ya no pueden adaptarse a las nuevas exigencias del entorno digital.

iPhone 6 y modelos anteriores dejarán de ser compatibles con WhatsApp

La compatibilidad de WhatsApp dejará de estar disponible para los modelos de iPhone que no puedan actualizarse al sistema operativo iOS 15.1. Esto afecta principalmente a dispositivos más antiguos, como el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y todos los modelos lanzados antes de estos.

Según las indicaciones de la plataforma, estos equipos no podrán seguir utilizando la aplicación debido a las limitaciones de software.

Por qué algunos teléfonos no pueden actualizar su software

Un teléfono puede quedar imposibilitado de actualizar su software por limitaciones de hardware. Los modelos más antiguos suelen contar con procesadores, memoria RAM y capacidad de almacenamiento insuficientes para soportar las nuevas versiones del sistema operativo.

Estas actualizaciones requieren recursos adicionales para funcionar correctamente, lo que puede provocar lentitud, errores o incluso fallos críticos en dispositivos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el fabricante.

Otra razón frecuente es la política de soporte de las marcas. Los fabricantes suelen ofrecer actualizaciones solo durante un periodo determinado tras el lanzamiento del dispositivo. Una vez finalizado ese plazo, los teléfonos dejan de recibir nuevas versiones del sistema y parches de seguridad.

