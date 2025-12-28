Las mejores bromas para enviar por WhatsApp en el Día de los Santos Inocentes 2025

WhatsApp: las bromas más divertidas para el Día de los Santos Inocentes 2025 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de diciembre, millones de usuarios celebran el Día de los Santos Inocentes con mensajes ingeniosos y bromas por WhatsApp. Desde hace años, la aplicación se ha convertido en el principal canal para compartir ocurrencias entre amigos y familiares, aprovechando la inmediatez y el alcance de los chats.

En 2025, la creatividad digital y las nuevas funciones de mensajería permiten que las bromas sean más originales, pero siempre es clave mantener el respeto y la empatía al elegir a quién y cómo gastar una inocentada.

La plataforma combina recursos clásicos y novedades tecnológicas para mantener la tradición viva, invitando a millones de usuarios a reír y compartir momentos únicos en la recta final del año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas clásicas y originales para bromear por WhatsApp

1. Fingir la pérdida del celular

Escribe a un contacto diciendo que encontraste un teléfono y estás intentando devolverlo. Haz la broma más creíble usando notas de voz con diferentes acentos o hablando de forma exageradamente formal. Elige a alguien con sentido del humor y aclara al final que todo era una inocentada para evitar malentendidos.

2. “Tengo algo muy importante que decirte”

Envía un mensaje a alguien diciendo que necesitas confesarle algo urgente, generando expectación. Puedes insinuar que estás enamorado o que tienes un secreto, manteniendo el suspense hasta revelar que solo era una broma.

Utiliza notas de voz para añadir dramatismo y sé cuidadoso, elige bien a la persona para evitar incomodidades.

3. “Estoy haciendo una rifa”

Inspirada en bromas virales de TikTok, consiste en invitar a alguien como tus padres o amigos a una rifa absurda, con un costo de participación exagerado y un premio insignificante. El contraste entre el precio y el supuesto premio suele provocar sorpresa y risas.

En 2025, WhatsApp se consolida como la plataforma favorita para compartir inocentadas originales, combinando mensajes, notas de voz y herramientas digitales con respeto y empatía para mantener viva la tradición del buen humor - (WhatsApp)

4. Enviar un mensaje vacío

Copia y pega espacios en blanco para enviar un mensaje aparentemente misterioso. El destinatario tendrá que pulsar varias veces en “Ver más” solo para descubrir que no hay contenido. Es una broma sencilla, inofensiva y perfecta para sacar una sonrisa sin causar molestias.

5. Añadir a alguien inesperado a un grupo

Agrega brevemente a un contacto inesperado a un grupo de amigos, por ejemplo un exnovio, un compañero de trabajo o alguien que no es habitual, y observa la reacción. Es fundamental aclarar rápido que se trata de una broma y asegurarse de que todos lo tomen con humor para evitar conflictos.

6. Realizar llamadas telefónicas falsas

Utiliza apps como Juasapp para enviar bromas telefónicas automáticas. Estas aplicaciones permiten elegir situaciones cómicas pregrabadas que se reproducen cuando la víctima atiende la llamada, como reclamos insólitos o anuncios inesperados. Es importante usar esta opción solo con personas de confianza.

Por qué WhatsApp es la plataforma ideal para bromas en el Día de los Inocentes

La popularidad de WhatsApp, la facilidad para enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes o videos, y la posibilidad de crear grupos y listas de difusión hacen que sea la herramienta perfecta para bromear sin límites geográficos.

La facilidad para enviar textos, audios y videos convierte a la app en el escenario ideal para bromear entre amigos y familiares, siempre cuidando los límites del respeto y la diversión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchas de las ideas pueden realizarse sin apps externas y solo requieren ingenio y buen humor, aunque existen opciones que involucran herramientas adicionales para quienes buscan resultados más elaborados.

Cuál es el verdadero origen del Día de los Santos Inocentes

Aunque hoy el 28 de diciembre se asocia a bromas y risas, su origen es religioso. La fecha recuerda un episodio narrado en la Biblia: la matanza de niños menores de dos años en Belén, ordenada por el rey Herodes. Con el paso del tiempo, la tradición se transformó y se popularizó el hábito de gastar bromas, probablemente en referencia al ingenio de quienes intentaron engañar a Herodes o al episodio de los Reyes Magos.

Actualmente, la celebración se mantiene viva en países de habla hispana y tiene equivalentes en otras partes del mundo, como el “Día de la mentira” o “Fool’s Day” del 1 de abril.

Recomendaciones para bromas responsables

El mejor consejo es conocer bien a la persona a la que va dirigida la broma y evitar temas sensibles. La clave está en divertir, no en incomodar. Si la broma se sale de control, es fundamental aclarar pronto la situación y compartir una risa conjunta. Así, WhatsApp se convierte en el escenario perfecto para celebrar el Día de los Santos Inocentes con humor y creatividad en 2025.