Cómo enviar un mensaje de Navidad a varias personas al mismo tiempo en WhatsApp

Las listas de difusión de WhatsApp permiten enviar saludos navideños de forma simultánea y personalizada a varios contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Navidad, una de las costumbres es felicitar a familiares y amigos que con quien no pasaremos la Nochebuena, y WhatsApp es un aliado para lograrlo de manera sencilla y que todos reciban el mensaje al mismo tiempo.

Ahí aparecen las listas de difusión como la herramienta más práctica para quienes desean alcanzar a varios destinatarios de manera simultánea y personalizada.

Qué son las listas de difusión de WhatsApp

Las listas de difusión son una alternativa para enviar un mismo mensaje a múltiples contactos de manera simultánea, sin tener que crear grupos ni exponer a los destinatarios entre sí.

A diferencia de los chats grupales, donde todos los integrantes pueden ver y responder a los mensajes en un entorno compartido, la lista de difusión mantiene la privacidad de cada contacto. El mensaje llega como si fuera exclusivo y personal, sin que nadie más pueda saber quiénes recibieron el mismo contenido.

WhatsApp ofrece opciones sencillas tanto en Android como en iPhone para crear listas de difusión y enviar mensajes masivos sin formar grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de repetir el proceso una y otra vez para cada contacto, basta con utilizar esta herramienta para que todos reciban el mismo texto, imagen, audio o video de forma instantánea y privada. Además, tampoco aparece el aviso de “mensaje reenviado” ni se genera la impresión de envío masivo.

Pasos para crear una lista de difusión en WhatsApp

El proceso para utilizar esta función resulta sencillo y está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone (iOS), aunque presenta pequeñas diferencias en la forma de acceder a la opción:

En Android:

Abrir la aplicación de WhatsApp. Tocar el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción “Nueva difusión”. Elegir los contactos que se desean incluir en la lista. Confirmar la selección pulsando el botón de verificación verde.

En iPhone:

Ingresar a WhatsApp. Desde la pantalla principal de chats, pulsar el ícono “+” ubicado en la parte superior. Seleccionar “Nueva difusión”. Elegir los contactos destinatarios y confirmar la selección.

Una vez creada la lista, WhatsApp genera conversaciones individuales con cada persona seleccionada. El usuario puede redactar el mensaje, añadir imágenes, videos o audios y enviarlo de manera simultánea a todos los integrantes de la lista.

Los mensajes enviados por listas de difusión no muestran el aviso de "mensaje reenviado" ni revelan los destinatarios al resto de los contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada destinatario lo recibirá como si hubiera sido dirigido únicamente a él o ella, y podrá responder con total normalidad en su chat privado. El remitente verá las respuestas en conversaciones separadas, como ocurre con cualquier otro mensaje individual.

Las listas de difusión aparecen en la pantalla de chats identificadas con un ícono de megáfono y solamente son visibles para quien las creó. Los destinatarios no tienen forma de saber que el mensaje forma parte de un envío masivo.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las listas de difusión, es necesario que los destinatarios tengan agendado el número del emisor en su lista de contactos. Si alguno de los seleccionados no ha guardado el número, no recibirá el mensaje de difusión.

Esta condición es un filtro de seguridad que protege contra prácticas de spam o envíos no deseados, asegurando que solo las personas con una relación previa con el remitente reciban los mensajes.

Las listas de difusión en WhatsApp están identificadas con un ícono de megáfono y solo son visibles para quien las creó en la propia pantalla de chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para personalizar los saludos navideños

Aunque las listas de difusión facilitan el envío masivo de mensajes y ahorran tiempo, siempre se recomienda evitar la frialdad de los textos genéricos.

Para transmitir cercanía y afecto, conviene invertir unos minutos en personalizar el saludo. Incluir una imagen propia, un video corto grabado especialmente para la ocasión o incluso una nota de voz puede marcar la diferencia y hacer que el mensaje resulte más cálido y significativo.

Una estrategia efectiva consiste en crear diferentes listas según el vínculo con los destinatarios: una para la familia, otra para amistades y una más para colegas de trabajo. De este modo, se puede adaptar el texto y el tono a cada grupo, evitando saludos excesivamente impersonales y logrando un equilibrio entre la practicidad de la herramienta y el valor emocional de la comunicación navideña.