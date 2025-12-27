Tecno

Las 5 carreras universitarias que deberías evitar estudiar en 2026, según la IA

Humanidades, comunicación y periodismo figuran entre las áreas más impactadas, debido a que la IA ya es capaz de generar textos

Guardar
Carreras universitarias serán reemplazadas por
Carreras universitarias serán reemplazadas por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando de manera profunda el mercado laboral global y, con ello, el valor de determinadas carreras universitarias.

De cara a 2026, distintos análisis y debates impulsados en entornos académicos, tecnológicos y redes sociales advierten que algunas especialidades tradicionales podrían perder atractivo y oportunidades de empleo, debido a que muchas de sus tareas centrales ya pueden ser automatizadas o asistidas por algoritmos avanzados.

La creación de contenido mediante texto, imágenes, audio, música y, especialmente, video, es uno de los ejemplos más claros de cómo la IA ha ampliado sus capacidades en los últimos años.

La automatización provocará que diversos
La automatización provocará que diversos profesionales no encuentren un trabajo inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas, cada vez más accesibles y sofisticadas, están modificando industrias enteras y reduciendo la demanda de ciertos perfiles profesionales, lo que genera preocupación entre estudiantes que buscan elegir una carrera con proyección a futuro.

De acuerdo a la IA, existe un listado de cinco carreras universitarias que enfrentarían mayores dificultades para mantener su valor laboral hacia 2026. La advertencia no implica su desaparición total, pero sí una reducción en oportunidades tradicionales, salarios y estabilidad.

Humanidades, en el centro del debate

Las carreras vinculadas a las Humanidades aparecen entre las más afectadas. Disciplinas como filosofía, historia o literatura han visto cómo herramientas de IA son capaces de analizar textos, resumir contenidos, traducir idiomas y generar ensayos en cuestión de segundos.

Las carreras de humanidades como
Las carreras de humanidades como la filosofía o literatura, podrían ser reemplazados por sistemas que generan textos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el pensamiento crítico y la interpretación humana siguen siendo fundamentales, el mercado laboral ofrece cada vez menos salidas tradicionales para estos perfiles, especialmente en sectores donde antes predominaban la investigación o la docencia.

Comunicación y periodismo frente a la automatización

Los estudios de comunicación social y periodismo también figuran en el listado. La automatización de la redacción de noticias breves, la generación de titulares, la edición de videos y la creación de contenido para redes sociales mediante IA han reducido la necesidad de grandes equipos humanos para tareas operativas.

Si bien el periodismo de investigación y el análisis profundo continúan siendo irremplazables, los puestos de entrada al mercado laboral son cada vez más escasos y competitivos.

La generación de noticias breves
La generación de noticias breves y titulares, afectará a periodistas que recién egresan de la universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Administración de empresas y procesos inteligentes

Otra de las carreras señaladas es administración de empresas. La razón principal es la automatización de procesos empresariales. Sistemas de IA ya gestionan inventarios, analizan datos financieros, optimizan recursos y realizan proyecciones con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicionales.

Esto no elimina la figura del administrador, pero sí reduce la demanda de perfiles generalistas, privilegiando a quienes cuentan con conocimientos en análisis de datos, tecnología y gestión digital.

Turismo y hotelería en un entorno digital

La hotelería y el turismo también enfrentan un escenario complejo. Las plataformas de reservas online, los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación y la atención automatizada han transformado la experiencia del usuario.

Asistentes virtuales disminuirían la contratación
Asistentes virtuales disminuirían la contratación de las carreras de hotelería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas tareas administrativas y de atención al cliente ahora pueden resolverse sin intervención humana directa, lo que limita las oportunidades laborales tradicionales dentro del sector.

Un mercado laboral en transformación constante

Especialistas coinciden en que el problema no es la existencia de estas carreras, sino la falta de adaptación a un entorno dominado por la tecnología. La IA no solo reemplaza tareas, sino que redefine competencias.

Por ello, quienes opten por estas áreas deberán complementar su formación con habilidades digitales, pensamiento analítico, manejo de datos y conocimientos en tecnología para seguir siendo competitivos.

De cara a 2026, el mensaje para estudiantes y jóvenes profesionales es claro: elegir una carrera requiere hoy analizar no solo la vocación personal, sino también la capacidad de adaptación al cambio tecnológico.

Temas Relacionados

Carreras universitariasEstudiosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Dónde ver Las guerreras K-pop antes del 1 de enero de 2026

En Netflix se puede encontrar la popular película. Es recomendable evitar acudir a plataformas como Magis TV, Cuevana o Xuper TV

Dónde ver Las guerreras K-pop

Descubre cuántos dólares ganaría una persona que sepa de IA en 2026

Puestos como arquitecto de IA, experto en procesamiento de lenguaje natural o Chief AI Officer concentran los salarios más altos del sector tecnológico

Descubre cuántos dólares ganaría una

Descargar Xuper TV APK gratis para Android y Smart TV, la pregunta en Google más riesgosa

Usar esta plataforma puede comprometer la seguridad de los usuarios, porque pide permisos que le permiten acceder a datos personales del dispositivo

Descargar Xuper TV APK gratis

Fin del aire acondicionado: nuevo dispositivo puede enfriar todo el hogar y ahorrar un 80% de energía

Aunque no requiere una instalación compleja, su rendimiento depende de factores como la humedad ambiental y el tamaño de los espacios a climatizar

Fin del aire acondicionado: nuevo
DEPORTES
Surfeó una de las olas

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

TELESHOW
Barby Franco le cumplió el

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons