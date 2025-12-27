Las 5 carreras universitarias que deberías evitar estudiar en 2026, según la IA

Carreras universitarias serán reemplazadas por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando de manera profunda el mercado laboral global y, con ello, el valor de determinadas carreras universitarias.

De cara a 2026, distintos análisis y debates impulsados en entornos académicos, tecnológicos y redes sociales advierten que algunas especialidades tradicionales podrían perder atractivo y oportunidades de empleo, debido a que muchas de sus tareas centrales ya pueden ser automatizadas o asistidas por algoritmos avanzados.

La creación de contenido mediante texto, imágenes, audio, música y, especialmente, video, es uno de los ejemplos más claros de cómo la IA ha ampliado sus capacidades en los últimos años.

La automatización provocará que diversos profesionales no encuentren un trabajo inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas, cada vez más accesibles y sofisticadas, están modificando industrias enteras y reduciendo la demanda de ciertos perfiles profesionales, lo que genera preocupación entre estudiantes que buscan elegir una carrera con proyección a futuro.

De acuerdo a la IA, existe un listado de cinco carreras universitarias que enfrentarían mayores dificultades para mantener su valor laboral hacia 2026. La advertencia no implica su desaparición total, pero sí una reducción en oportunidades tradicionales, salarios y estabilidad.

Humanidades, en el centro del debate

Las carreras vinculadas a las Humanidades aparecen entre las más afectadas. Disciplinas como filosofía, historia o literatura han visto cómo herramientas de IA son capaces de analizar textos, resumir contenidos, traducir idiomas y generar ensayos en cuestión de segundos.

Las carreras de humanidades como la filosofía o literatura, podrían ser reemplazados por sistemas que generan textos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el pensamiento crítico y la interpretación humana siguen siendo fundamentales, el mercado laboral ofrece cada vez menos salidas tradicionales para estos perfiles, especialmente en sectores donde antes predominaban la investigación o la docencia.

Comunicación y periodismo frente a la automatización

Los estudios de comunicación social y periodismo también figuran en el listado. La automatización de la redacción de noticias breves, la generación de titulares, la edición de videos y la creación de contenido para redes sociales mediante IA han reducido la necesidad de grandes equipos humanos para tareas operativas.

Si bien el periodismo de investigación y el análisis profundo continúan siendo irremplazables, los puestos de entrada al mercado laboral son cada vez más escasos y competitivos.

La generación de noticias breves y titulares, afectará a periodistas que recién egresan de la universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Administración de empresas y procesos inteligentes

Otra de las carreras señaladas es administración de empresas. La razón principal es la automatización de procesos empresariales. Sistemas de IA ya gestionan inventarios, analizan datos financieros, optimizan recursos y realizan proyecciones con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicionales.

Esto no elimina la figura del administrador, pero sí reduce la demanda de perfiles generalistas, privilegiando a quienes cuentan con conocimientos en análisis de datos, tecnología y gestión digital.

Turismo y hotelería en un entorno digital

La hotelería y el turismo también enfrentan un escenario complejo. Las plataformas de reservas online, los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación y la atención automatizada han transformado la experiencia del usuario.

Asistentes virtuales disminuirían la contratación de las carreras de hotelería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas tareas administrativas y de atención al cliente ahora pueden resolverse sin intervención humana directa, lo que limita las oportunidades laborales tradicionales dentro del sector.

Un mercado laboral en transformación constante

Especialistas coinciden en que el problema no es la existencia de estas carreras, sino la falta de adaptación a un entorno dominado por la tecnología. La IA no solo reemplaza tareas, sino que redefine competencias.

Por ello, quienes opten por estas áreas deberán complementar su formación con habilidades digitales, pensamiento analítico, manejo de datos y conocimientos en tecnología para seguir siendo competitivos.

De cara a 2026, el mensaje para estudiantes y jóvenes profesionales es claro: elegir una carrera requiere hoy analizar no solo la vocación personal, sino también la capacidad de adaptación al cambio tecnológico.