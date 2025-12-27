15 usos que le puedes dar a tu teléfono: desde una cinta métrica hasta un detector de metales

Los teléfonos inteligentes integran funciones avanzadas que facilitan tareas cotidianas y profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos inteligentes han dejado de ser solo herramientas de comunicación o entretenimiento. Estos dispositivos ahora ofrecen funciones que van desde medir una habitación hasta detectar metales en la playa, gracias a sensores y aplicaciones cada vez más sofisticados.

La combinación de hardware avanzado y desarrollo de software ha permitido que los usuarios exploren nuevas utilidades en la vida cotidiana, el hogar, la salud y el ocio.

1. Cinta métrica digital

La aplicación “Medir” en algunos modelos de iPhone ofrece la posibilidad de calcular distancias, alturas y dimensiones mediante realidad aumentada. El sistema permite también estimar la estatura de una persona y realizar mediciones rápidas en tareas domésticas.

2. Detector de metales portátil

Muchos teléfonos incluyen magnetómetros, sensores originalmente pensados para mejorar el GPS. Existen aplicaciones que utilizan estos sensores para detectar metales. Aunque la precisión no iguala la de los detectores profesionales, esta función resulta útil para buscar objetos pequeños en la playa o durante actividades recreativas.

Muchos teléfonos pueden detectar metales gracias a sensores integrados y aplicaciones especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Registro de rutas sin conexión

Descargar mapas antes de salir a zonas sin cobertura permite que el GPS siga funcionando. Aplicaciones de senderismo y ciclismo registran rutas, distancias y elevaciones, lo que facilita compartir recorridos y mantener la seguridad durante las actividades al aire libre.

4. Control remoto universal

Algunos modelos de Android con emisor infrarrojo pueden funcionar como control remoto para televisores, aires acondicionados y otros dispositivos. Además, mediante aplicaciones que funcionan por wifi o Bluetooth, es posible gestionar sistemas inteligentes del hogar desde el teléfono.

5. Medidor de niveles de ruido

Existen aplicaciones que convierten el teléfono en un medidor de decibeles. Esta función resulta útil para quienes necesitan monitorear niveles de ruido en el hogar, durante remodelaciones o en disputas por contaminación acústica.

6. Estetoscopio digital

Los micrófonos de los teléfonos pueden grabar sonidos cardíacos de forma precisa. Ya existen aplicaciones comerciales que aprovechan esta función para realizar registros médicos y facilitar el monitoreo de la salud.

Los micrófonos de los smartphones permiten grabar sonidos cardíacos y realizar registros médicos desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Identificador de plantas y animales

La inteligencia artificial aplicada a la cámara permite identificar plantas, animales y objetos. Aplicaciones especializadas y servicios como Google Lens ofrecen información precisa y rápida sobre lo que el usuario observa.

8. Cámara web de alta calidad

Las cámaras de los teléfonos suelen superar la calidad de las integradas en la mayoría de las computadoras portátiles. Se pueden vincular a sistemas operativos como macOS y Windows para mejorar la imagen en videollamadas y conferencias virtuales.

9. Aviso automático en llamadas en espera

Funciones como Hold Assist en versiones recientes de iOS notifican cuando detectan una voz humana durante una llamada en espera. De este modo, los usuarios pueden realizar otras tareas y regresar a la conversación cuando sea necesario.

10. Digitalización de negativos fotográficos

Aplicaciones como FilmBox convierten negativos en imágenes digitales, siempre que reciban una fuente de luz adecuada. Después, es posible editar las fotos para corregir colores y recuperar recuerdos almacenados en formatos antiguos.

11. Generador de sonidos relajantes

El menú de accesibilidad de muchos dispositivos incluye la opción de reproducir sonidos como ruido blanco, olas del mar o fuego crepitando. Esta función ayuda a quienes buscan un ambiente propicio para el descanso sin necesidad de dispositivos adicionales.

La tecnología móvil se adapta a necesidades de salud, hogar y ocio con soluciones innovadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Automatización del hogar con etiquetas NFC

La tecnología NFC permite programar etiquetas y activar rutinas en el hogar, como encender luces o reproducir música al acercar el teléfono. De este modo, se pueden crear ambientes inteligentes y personalizados sin necesidad de sistemas complejos.

13. Escaneos 3D de objetos y espacios

Algunos teléfonos integran sensores de profundidad como el lidar, que permiten crear modelos tridimensionales de objetos o habitaciones. Estas imágenes pueden resultar útiles para impresión 3D, documentación de inventarios o planificación de interiores.

14. Identificador de colores de pintura

Las cámaras y aplicaciones de identificación cromática permiten fotografiar una superficie y comparar el tono con catálogos de marcas reconocidas. El usuario puede simular la aplicación de nuevos colores en su hogar de manera virtual.

15. Traductor de menús, señales y manuscritos

Herramientas como Google Translate utilizan reconocimiento de imagen y traducción automática para mostrar textos en el idioma seleccionado. Esta función es especialmente útil durante viajes o en situaciones donde se requiere comprender información en diferentes lenguas.