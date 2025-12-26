Un nuevo Apple TV llegaría en 2026: tendría Apple Intelligence, una Siri renovada y mucho más

Todo indica que Apple prepara una nueva generación de Apple TV para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo apunta a que Apple estaría preparando el lanzamiento de una nueva generación de Apple TV en 2026, según versiones filtradas por el portal MacRumors.

El dispositivo incorporaría el chip A17 Pro, presentado en 2023 junto con el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Aunque este procesador no representa la tecnología más reciente de la compañía, permanece entre los más potentes dentro del ecosistema Apple y ofrece compatibilidad con Apple Intelligence, su plataforma de inteligencia artificial.

Entre las novedades, se destaca una Siri renovada que promete optimizar la experiencia de los usuarios, así como soporte para videojuegos.

El Apple TV 4K de tercera generación fue presentado en 2022. A lo largo de 2025, hubo múltiples rumores que señalaban su posible reemplazo en distintos eventos de Apple. Ninguno de esos anuncios se concretó.

El equipo incluiría el chip A17 Pro, el mismo lanzado junto al iPhone 15 Pro y 15 Pro Max en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se lanzaría el próximo Apple TV

El próximo Apple TV podría ver la luz en 2026. Diversos rumores sostienen que la compañía presentaría esta nueva generación cuatro años después del lanzamiento del Apple TV 4K de tercera generación, que debutó en 2022.

Con qué características contaría el nuevo Apple TV

El próximo Apple TV podría incorporar avances en hardware y software. Uno de los aspectos más destacados sería la integración del chip A17 Pro, lanzado en 2023 junto con el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Aunque este procesador no es el más reciente de la compañía, se mantiene entre los más potentes del ecosistema Apple, lo que supondría un salto considerable respecto a las generaciones anteriores del Apple TV.

El Apple TV 4K de tercera generación debutó en 2022, y en 2025 surgieron varios rumores sobre su posible reemplazo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada del A17 Pro permitiría que el dispositivo gestione tareas exigentes con mayor fluidez, elevando la experiencia en streaming y abriendo la posibilidad de ejecutar videojuegos AAA de forma nativa.

Esta capacidad representaría un cambio frente a otros dispositivos de streaming, que suelen estar limitados a títulos casuales o dependen de servicios en la nube.

La compatibilidad con juegos de gran presupuesto, como los vistos en el iPhone 15 Pro, posicionaría al futuro Apple TV como una alternativa para los aficionados al gaming.

El próximo Apple TV llegaría con mejoras tanto de hardware como de software. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El soporte para mandos físicos también se vería fortalecido. Con tvOS 26, Apple amplió la compatibilidad con controles como el DualSense de PlayStation 5 y los mandos inalámbricos de Xbox, lo cual facilitaría la adopción de títulos más complejos si los desarrolladores deciden expandir el catálogo más allá de Apple Arcade.

Otro eje central sería la integración de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial presentada por Apple en la WWDC 2024. Gracias al A17 Pro, el nuevo Apple TV contaría con funciones avanzadas de IA, imposibles de implementar en modelos anteriores.

Además, incluiría una versión renovada de Siri, orientada a potenciar la interacción y personalización para los usuarios.

Otro punto clave sería la integración de Apple Intelligence, presentada en la WWDC 2024. (Apple)

Con qué características cuenta Apple TV 4K de tercera generación

El Apple TV 4K (Wi‑Fi + Ethernet) de tercera generación y el modelo solo WiFi se distinguen por incorporar el procesador A5, que proporciona soporte para streaming, aplicaciones y juegos.

Ambos dispositivos reproducen video en 4K y son compatibles con HDR10+, Dolby Vision y HDR estándar, además de soportar audio espacial Dolby Atmos y otros formatos.

En conectividad, ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0; el modelo con Ethernet suma puerto Gigabit y soporte Thread para el hogar inteligente (Apple)

En materia de conectividad, disponen de WiFi 6 y Bluetooth 5.0. El modelo con Ethernet añade puerto Gigabit y compatibilidad con Thread para dispositivos de hogar inteligente. Ambos modelos incluyen HDMI 2.1 para salida de video en 4K a 60 fps.

El almacenamiento varía entre 64 GB (solo WiFi) y 128 GB (WiFi + Ethernet). El Siri Remote de tercera generación, presente en ambos dispositivos, permite carga por USB-C, control por infrarrojos y conexión Bluetooth.

La integración con el ecosistema Apple permite calibración automática del color mediante iPhone o iPad y el uso de estos dispositivos como control remoto. Los modelos son compatibles con aplicaciones streaming como Netflix, Disney+ y Apple TV+, así como con juegos disponibles en la App Store.