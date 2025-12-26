Navidad gamer 2025: cómo escoger la mejor consola de videojuegos para niños y adolescentes

Si quieres regalar una consola esta Navidad y no sabes cuál es la más adecuada según la edad de tu hijo, conviene analizar varios factores antes de decidir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un hijo al que deseas regalarle una consola de videojuegos esta Navidad, pero no sabes cuál elegir ni cuál es la más adecuada para su edad, es importante considerar varios aspectos antes de tomar una decisión.

En primer lugar, ten presente tu presupuesto, ya que estos dispositivos suelen tener un precio elevado.

Por ejemplo, una PlayStation 5 cuesta alrededor de 479 dólares en sitios como Amazon, una Xbox Series X ronda los 599 dólares, y la Nintendo Switch 2 tiene un costo aproximado de 337 dólares en la misma plataforma.

Además del precio, toma en cuenta factores como la edad de tu hijo, el tipo de juegos que más disfruta, la facilidad de uso del sistema, así como la oferta de juegos exclusivos en cada consola y el control parental que ofrece cada marca.

De esta manera, podrás elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y a tu presupuesto.

La PlayStation 5 destaca por su potencia gráfica, rapidez y juegos exclusivos orientados a adolescentes y adultos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Cuáles son las diferencias entre estas consolas de videojuegos

Las consolas de videojuegos más populares actualmente, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2, presentan diferencias relevantes a considerar al momento de escoger un regalo.

La PlayStation 5 se caracteriza por su rendimiento gráfico, velocidad de carga y un catálogo de juegos exclusivos enfocado principalmente en adolescentes y adultos. Sus títulos suelen estar orientados a experiencias inmersivas y narrativas complejas.

El sistema incluye opciones de control parental para gestionar el acceso a contenidos según la edad del usuario.

La Xbox Series X sobresale por su alto rendimiento y servicios como Xbox Game Pass. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

La Xbox Series X destaca también por su potencia técnica y por integrar servicios como Xbox Game Pass, que permite acceder a una amplia biblioteca de juegos mediante suscripción.

Es adecuada para usuarios que disfrutan de partidas en línea, juegos multijugador y comunidades digitales. Brinda herramientas de control parental similares para supervisar el acceso a contenidos y el tiempo de uso.

Por su parte, la Nintendo Switch 2 ofrece una modalidad híbrida, permitiendo el juego tanto en modo portátil como conectado al televisor. Su catálogo está orientado a niños, familias y público general, con énfasis en títulos aptos para todas las edades y propuestas multijugador.

Es una opción recomendable para entornos familiares o para usuarios más jóvenes por su facilidad de uso y variedad de juegos educativos y recreativos.

La Nintendo Switch 2 ofrece un formato híbrido para jugar en modo portátil o en el televisor. (Nintendo)

Al elegir una consola como regalo, es fundamental tener en cuenta la edad del destinatario, sus intereses y el tipo de experiencia de juego deseada, así como el presupuesto disponible. Cada plataforma ofrece ventajas específicas que pueden ajustarse a las preferencias y necesidades del usuario final.

Qué recomendaciones tener en cuenta al darle un consola de videojuegos a un menor de edad

Antes de regalar una consola de videojuegos a un menor de edad, es importante considerar una serie de recomendaciones para garantizar un uso saludable y seguro del dispositivo.

En primer lugar, establecer límites claros respecto al tiempo de juego diario ayuda a evitar el sedentarismo y favorece el equilibrio con otras actividades, como el estudio, el deporte o la convivencia familiar.

Muchos sistemas incluyen controles parentales que permiten definir franjas horarias, restringir el acceso a determinados juegos o limitar las compras dentro de la plataforma, lo que resulta útil para supervisar y regular el uso de la consola.

Antes de regalar una consola a un menor, es clave tener en cuenta recomendaciones para un uso seguro y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es fundamental tener en cuenta que no todos los videojuegos son adecuados para menores. La mayoría de los títulos incluyen clasificaciones por edad (como ESRB o PEGI) que orientan sobre su contenido.

Se recomienda revisar esta información antes de realizar la compra y favorecer juegos aptos y educativos, en función del desarrollo y los intereses del menor.

Se sugiere acompañar al menor durante las primeras experiencias de juego, fomentar el diálogo sobre los contenidos y promover el uso responsable de la tecnología.