WhatsApp modo capibara en enero 2026: cómo se activa

El modo capibara es para los usuarios que disfrutan y son seguidores de este animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comienza enero de 2026 activando el modo capibara en tu WhatsApp, una tendencia que permite personalizar la apariencia de la aplicación en dispositivos Android y iPhone.

Entre las funciones más destacadas se encuentra la posibilidad de generar imágenes de capibaras con inteligencia artificial, gracias a la integración de Meta AI en la plataforma. Esta característica ofrece una experiencia visual única y divertida para quienes buscan darle un toque diferente a sus chats.

Es importante señalar que estas opciones de personalización son completamente opcionales y deben ser activadas manualmente por cada usuario, ya que no forman parte de las funciones oficiales de WhatsApp.

El modo capibara consiste en una serie de configuraciones que se activan manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

El proceso para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo capibara incluye los siguientes pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el círculo azul de Meta AI. Se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. Iniciar un chat con Meta AI indicándole que cree una imagen.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

Capibara tomando café en una terraza de París.

Capibara con gafas de sol y sombrero en la playa.

Capibara astronauta flotando en el espacio.

Los usuarios pueden crear imágenes con IA y luego usarlas como fondo de pantalla. (Meta AI / WhatsApp)

Capibara vestida de chef preparando sushi.

Capibara leyendo un libro en una biblioteca antigua.

Capibara artista pintando un cuadro al óleo.

Capibara tocando la guitarra en un escenario.

Capibara disfrazada de superhéroe volando sobre la ciudad.

Capibara montando en bicicleta por un parque otoñal.

Capibara explorador con mochila en la selva.

Capibara en una fiesta de cumpleaños con globos y pastel.

Capibara bailando tango en Buenos Aires.

Capibara vestida con kimono en un jardín japonés.

Capibara piloto conduciendo un avión antiguo.

Capibara entre flores silvestres en primavera.

Capibara haciendo yoga al amanecer.

Capibara detective investigando una escena misteriosa.

Capibara jugando ajedrez en un parque.

Capibara esquiando en una montaña nevada.

Capibara en un picnic campestre con otros animales.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la canción del capibara. (WhatsApp)

Cómo personalizar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Otra opción dentro del modo capibara en WhatsApp consiste en personalizar el sonido de las notificaciones con la canción inspirada en este animal, la cual se ha hecho viral en plataformas como TikTok. El procedimiento es el siguiente:

Descargar la canción. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Cómo consultar información de las capibaras en Meta AI

Para obtener información sobre capibaras a través de Meta AI sin salir de WhatsApp, simplemente abre la aplicación, toca el ícono del círculo azul e inicia la conversación con la inteligencia artificial.

Meta AI cuenta con la capacidad de responder preguntas referentes a este animal. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta AI puede responder consultas sobre hábitos, alimentación, hábitat y datos curiosos de las capibaras, brindando información rápida directamente en el chat. Algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer son:

¿En qué regiones viven las capibaras?

¿Cuál es el peso promedio de una capibara adulta?

¿Qué tipo de alimentación tienen las capibaras en su entorno natural?

¿Qué curiosidades interesantes existen sobre las capibaras?

¿Las capibaras son animales solitarios o forman grupos?

¿Qué diferencia hay entre una capibara y un carpincho?

¿A qué depredadores se enfrentan las capibaras?

¿Las capibaras pueden ser mascotas y convivir con humanos?

¿Cómo es el proceso reproductivo de las capibaras y cuántas crías suelen tener?

¿Por qué se considera a las capibaras animales sociables?

Por qué se han popularizado las capibaras

Las capibaras se han popularizado porque combinan un físico peculiar con un carácter tranquilo que fascina en redes sociales. Suelen aparecer en memes y videos virales conviviendo pacíficamente con otros animales, lo que las convierte en símbolo de tolerancia y calma. Además, su presencia creciente en parques urbanos y reservas ha generado curiosidad y cercanía.