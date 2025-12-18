Tecno

Desactivar Meta IA de WhatsApp es posible y no lo sabías: así se limita su presencia

Las principales razones para desactivar Meta AI incluyen el deseo de mantener la mensajería libre de algoritmos y mayor control sobre los datos

Entre los motivos invocados por usuarios para desactivar Meta AI, el más recurrente es la preocupación por la privacidad y el control sobre la información personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de Meta AI en WhatsApp transformó la experiencia de mensajería al sumar funciones automáticas y sugerencias generadas por sistemas de inteligencia artificial, pero eliminarla de la aplicación es una acción viable que muchos usuarios desconocen.

Esta función se identifica mediante un ícono azul en la lista de chats y sigue impulsando debates sobre el equilibrio entre innovación y privacidad. La llegada de este desarrollo tecnológico ha generado tanto expectativas como inquietud en torno a la seguridad de los datos personales.

Meta AI divide opiniones: por qué algunos usuarios optan por quitar el asistente en WhatsApp - (Imagen ilustrativa)

Qué es Meta AI en WhatsApp y cómo funciona

La funcionalidad de Meta AI permite a cada usuario acceder a respuestas rápidas, sugerencias personalizadas y otros contenidos automáticos desarrollados por la empresa matriz de WhatsApp, Meta Platforms Inc.

Al activar esta herramienta, la aplicación suma un asistente digital que interviene en distintos momentos de la mensajería. Parte del público valora la practicidad, mientras que otra parte se muestra preocupada por la exposición de su información a intervenciones de la IA.

Por qué algunos usuarios deciden desactivar Meta AI

Las preocupaciones por la presencia de Meta AI suelen centrarse en la privacidad, el control sobre la información personal y la experiencia sin intermediación algorítmica. Según expertos en ciberseguridad, la eliminación o desactivación del asistente reduce el procesamiento automatizado de mensajes y disminuye el intercambio de datos hacia servidores externos.

Muchos usuarios deciden desactivar Meta AI en WhatsApp porque priorizan la confidencialidad de sus mensajes y prefieren evitar que un asistente inteligente procese o almacene información personal sin su control directo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras razones frecuentes para optar por la desactivación incluyen:

  • Preferencia por una comunicación tradicional y sin asistentes inteligentes.
  • Evitar distracciones o molestias causadas por el ícono azul en pantalla.
  • Mantener la aplicación limpia y orientada exclusivamente a chats humanos.
  • Incrementar la sensación de control sobre la experiencia de usuario.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp: pasos simples

El proceso para quitar Meta AI de la interfaz es sencillo y no requiere conocimientos técnicos. El procedimiento puede realizarse en cuestión de minutos desde el menú habitual de la aplicación.

Pasos para desactivar Meta AI en WhatsApp:

  1. Abrir la conversación con Meta AI, identificada por el ícono azul en la lista de chats.
  2. Pulsar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha o acceder al menú general de chats.
  3. Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.
  4. Confirmar la acción para completar el proceso.

Al finalizar estos pasos, el chat de Meta AI deja de aparecer en la lista de contactos recientes y el asistente automatizado queda inactivo. Si más adelante el usuario desea reactivar esta función, podrá hacerlo desde la configuración habitual o actualizando la aplicación.

Qué dice WhatsApp y Meta sobre privacidad

La empresa Meta Platforms Inc. explica que la inteligencia artificial incorporada en WhatsApp opera bajo parámetros estrictos de confidencialidad y que Meta AI no almacena el contenido de las conversaciones ni accede a información privada sin consentimiento. Tampoco se habilita el acceso al micrófono ni a archivos personales del dispositivo.

Así se gestiona Meta AI en WhatsApp: asistencia, privacidad y configuración personalizada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde WhatsApp han insistido en que el usuario mantiene el control sobre sus datos y puede modificar los permisos concedidos en cualquier momento. Algunas organizaciones especializadas en privacidad y protección de datos recomiendan revisar con frecuencia las condiciones de uso y adaptar la configuración de acuerdo con las necesidades de cada perfil.

Consejos para gestionar la privacidad en WhatsApp

Diversas entidades especializadas en ciberseguridad aconsejan realizar una gestión proactiva de la privacidad digital, ya sea utilizando o desactivando Meta AI. Los criterios principales para mantener una experiencia segura en la aplicación incluyen:

  • Revisar periódicamente los permisos otorgados.
  • Consultar información oficial ante cualquier actualización.
  • Evaluar el nivel de exposición a herramientas de inteligencia artificial.
  • Ajustar las preferencias de privacidad según el perfil de riesgo.

La administración de la privacidad y las funciones automatizadas en plataformas de mensajería como WhatsApp sigue siendo un aspecto dinámico. La decisión acerca de mantener o quitar Meta AI queda en manos de cada usuario, quien puede modificar estos ajustes en cualquier momento para reforzar su control sobre la plataforma y el resguardo de su información.

